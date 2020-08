Suomensukuinen huippunyrkkeilijä avautui bulimiastaan – tyttöystävän avoimet sanat auttoivat: ”Tunsin itseni siaksi, joka vain söi”

Ammattilaisnyrkkeilijä Anthony Yigit kertoi kertoi kärsineensä vuosia syömishäiriöstä.

Ammattilaisnyrkkeilijä Anthony Yigit, 28, nyrkkeilee korkealla tasolla, mutta taistelee vastustajien lisäksi myös syömishäiriötä vastaan. Syyskuussa 29 vuotta täyttävä iskijä kertoi Expressenin tiistaina julkaisemassa haastattelussa sairastavansa bulimiaa.

– Tunsin itseni siaksi joka vain söi, mutta en osannut lopettaa. Moni ihminen ajattelee, että vain naiset kärsivät syömishäiriöistä, Yigit sanoo.

Yigit julkaisi keskiviikkona Instagram-päivityksen, jossa hän kiitteli vuolaasti lehtijutun jälkeen saamastaan tuesta.

– Haluan kiittää tuestanne viimeisen vuorokauden aikana. Olen helpottunut, että minua kohdellaan ymmärtäväisesti. Toivottavasti tämä auttaa myös muita syömishäiriön kanssa kamppailevia. On vain yksi suunta ja kuten kuvasta näkee, se on eteenpäin, Yigit kirjoittaa.

Tukholman Jordbron lähiössä kasvaneen Yigitin tausta on värikäs. Hänen isänsä on venäläinen, äidinisä turkkilainen ja äidinäiti suomalainen. Lapsuudessaan Yigit puhui vielä jonkin verran suomea, mutta on sittemmin unohtanut kielen.

Ruotsia edustava nyrkkeilijä otteli jo amatöörinä Lontoon vuoden 2012 olympialaisissa. Pian olympialaisten jälkeen Yigit siirtyi ammattilaiseksi ja liittyi saksalaistalli Sauerlandin riveihin. Tämän jälkeen alkoivat ongelmat.

– Nyrkkeilijänä joutuu aina ajattelemaan painoa ja tekemään jojo-laihdutusta, mutta minun tilanteeni meni pahemmaksi. Luulin keksineeni tavan syödä ja pitää ylimääräisen painon poissa oksentamalla syömisen jälkeen, kevytsarjalainen sanoo.

Yigit kertoo, että hän eristyi sairautensa vuoksi muista ihmisistä ja tunsi olonsa hyvin yksinäiseksi. Lopulta hän kertoi asiasta mentaalivalmentajalleen. Lopullinen käännekohta oli, kun nyrkkeilijä tapasi nykyisen tyttöystävänsä.

– Hän sanoi minulle pian ja avoimesti, että sairastan syömishäiriötä. Alkuun minulla oli vaikeuksia myöntää sairastavani bulimiaa. Lopulta ymmärsin, että kyse on mielen sairaudesta. Minun tapauksessani sen laukaisi stressi ja ahdistus.

Yigit iski ammattilaisuransa 24:nnen voiton Turkin Siar Ozgulista (vasemmalla) 28. kesäkuuta 2019 Lontoon York Hallissa.

Yigit on otellut ammattilaisurallaan 26 kertaa. Hän on voittanut 24 kertaa, otellut kerran tasan ja hävinnyt kertaalleen. Ainoa tappio tuli vuoden 2018 ottelussa valkovenäläistä Ivan Baranchykia vastaan luovutuksella.

Sittemmin hän on voittanut kolmesti. Edellinen voitto tuli viime kesänä Lontoossa turkkilaista Siar Ozgulia vastaan. Nyt ruotsalainen harjoittelee tiukasti muutaman viikon päästä Yhdysvalloissa käytävää ottelua varten. 61 kilon sarjassa käytävän ottelun vastustajaa ei ole vielä julkaistu.