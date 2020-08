Lapset kehottivat Mike Tysonia luopumaan paluuottelusta – legendalta tyly vastaus: ”Kukaan lapsistani ei voittaisi minua tappelussa”

Mike Tysonin on määrä palata nyrkkeilykehään 12. syyskuuta.

”Iron Mike” ja Roy Jones Jr. kohtaavat Kaliforniassa 12. syyskuuta.

Raskaansarjan nyrkkeilylegendan Mike Tysonin paluusta kehään uutisoitiin parisen viikkoa sitten.

54-vuotias ”Iron Mike” kohtaa näytösottelussa toisen nyrkkeilylegendan, 51-vuotiaan Roy Jones Juniorin. Tapahtuma järjestetään syyskuussa Kaliforniassa.

Kaikki eivät todellakaan ole 44 tyrmäysvoittoa ammattilaisurallaan saalistaneen Tysonin paluusta innostuneita. Skeptikkojen kuoroon ovat liittyneet myös Tysonin lapset.

Tyson myöntää, että hänen kahdeksan lastaan näkisivät ex-nyrkkeilijän mieluummin pysyttelevän sohvalla ja nauttivan eläkepäivistään.

Tyson itse uskoo olevansa riittävän hyvässä kunnossa ottelemaan kahdeksaneräiseksi suunnitellussa kamppailussa Jones Junioria vastaan, mutta hänen lapsensa pelkäävät, että Tyson on liian vanha astumaan kehään.

– Lapseni ajattelevat, että minun pitäisi pitää vanha perseeni penkissä. Mutta mitä he tietävät? Olen erittäin luottavainen. Kukaan lapsistani ei voittaisi minua tappelussa, joten mistä he oikein puhuvat, Tyson sanaili The Jimmy Fallon Show’ssa Boxing Scene -sivuston mukaan.

Hurjia treenivideoita sosiaalisen median kanavillaan julkaissut Tyson saa myös tukea. Yksi paluuottelua tukevista nyrkkeilytähdistä on tämän hetken raskaansarjan ykköstähti Anthony Joshua. 30-vuotias britti pitää hallussaan neljän nyrkkeilyliiton tittelivöitä.

– Nyrkkeily on intohimo, jota he molemmat rakastavat. Tyson on otellut siitä lähtien, kun hän oli 13-vuotias, Joshua kommentoi Sky Sportsille.

Raskaansarjan mestaruusvöitä tällä hetkellä hallitseva Anthony Joshua (vas.) uskoo Mike Tysonin paluuottelun olevan nyrkkeilylle hyväksi.

Joshua uskoo, että näytösottelu voi tuoda lisäarvoa nyrkkeilylle, mikä on hänen mielestään ainoastaan hyvä asia. Eri juttu olisikin, jos Tyson haluaisi kohdata jonkun nykyajan huippuottelijoista.

– Heidän ei tarvitse nyrkkeillä raskaansarjan nuorten leijonien kanssa. Me olemme isompia, vahvempia ja teknisempiä, koska tietotaito on lisääntynyt, Joshua vertailee.

Myös yksi Tysonin entisistä valmentajista, australialainen Jeff Fenech toivottaa ”Rauta-Miken” tervetulleeksi takaisin kehiin.

Tosin 56-vuotiaan Fenechin arviot Tysonin iskukyvystä ovat täysin päinvastaisia kuin nykyottelija Joshuan kommentit.

– Nyrkkeily ei ole nykyään samaa. Takaan, että jos Mike Tyson treenaisi kuusi viikkoa, hän löisi Deontay Wilderin hetkessä. Jos Tyson Fury lyö nämä kaverit, Mike Tyson tappaisi nämä kaverit, Fenech latasi Boxing Scenen mukaan.