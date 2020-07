Pekka Mäki pettyi Mike Tysonin odotettuun paluuotteluun – ”Vähän tämä kyllä floppasi”

Pekka Mäki ei innostu ottelusta, jossa kohtaavat Mike Tyson ja Roy Jones Jr.

Mike Tysonin odotettu paluu kehään vahvistettiin torstaina. Tyson iskee 12. syyskuuta yhteen näytösottelussa, jossa hänen vastustajansa on Roy Jones Jr.

Nyrkkeilylegendat kohtaavat Kaliforniassa, ja tapahtumasta on tekeillä myös 10-osainen, ottelua ennakoiva dokumenttisarja.

Tyson, 54, astuu kehään ensi kertaa sitten vuoden 2005, jolloin hän hävisi Kevin McBridelle teknisellä tyrmäyksellä.

– Palaan koska pystyn. Uskon, että moni muukin uskoo pystyvänsä siihen. Se, että olemme 54-vuotiaita, ei tarkoita että täytyisi aloittaa uutta uraa tai että elämä olisi täysin takanapäin. Ei silloin, kun olo on niin upea kuin minulla, ja olen tosiaan varma että moni muukin ajattelee samoin, Tyson perusteli paluutaan ESPN:lle.

– En koskaan ottanut niin paljoa iskuja vastaan. Lähdin ja elin elämääni viimeisen otteluni jälkeen. Olen kokenut asioita ja nyt olen palannut. Koen pitäneeni parempaa huolta kropastani ja mielestäni kuin valtaosa nyrkkeilijöistä, jotka ennen minua ovat lopettaneet ja tulleet takaisin.

Pitkään spekuloitu Tysonin paluu jättää toivomisen varaa, jos asiaa kysytään nyrkkeilyvalmentajalta ja -managerilta Pekka Mäeltä.

– Näen tämän enemmän korona-ajan viihteenä kuin nyrkkeilynä, Mäki sanoo.

51-vuotias Jones (66–9) otteli viimeksi 2018.

Pekka Mäki olisi toivonut Tysonin ja vanhan kiistakumppaninsa Evander Holyfieldin ottavan yhteen.

– Oltaisiin saatu trilogian päätös.

Tyson ja Holyfield kehässä 1997.

Mäki viittaa Tysonin ja Holyfieldin kahteen legendaariseen kohtaamiseen vuosina 1996–97. Holyfield voitti molemmat kohtaamiset, ja jälkimmäisestä Tyson tunnetusti hylättiin, kun hän oli puraissut Holyfieldin korvasta palan irti.

– Siinä olisi ollut jotain mielenkiintoakin vähän ja olisi voinut arvuutella voittajaa. Nyt näkee aika selkeästi, että Jones tulee aika tuoreena ja hoitaa Tysonin.

Holyfield ja Tyson vuonna 2015.

Jones voitti myös raskaansarjan MM-vyön 2003 mutta otteli pääasiassa alemmissa painoluokissa.

– Olisin odottanut aitoa raskassarjalaista, Mäki sanoo Tysonin vastustajasta.

– Mutta tässä on kaksi showpuolen kaveria, ja ehkä nyt on taattu, että ottelu kestää pidempään. Holyfield ei varmaan halunnut pelleillä.

Molemmat showmiehet ovat mm. näytelleet Hollywood-elokuvissa. Jones on tullut tunnetuksi nyrkkeilysaavutustensa lisäksi myös räppärinä, jonka tunnetuin kappale on Can’t Be Touched. Sitä on kuunneltu pelkästään YouTubessa 196 miljoonaa kertaa.

Mitä ihmisten kannattaa ottelulta odottaa? Ottelu on virallisestikin näytösottelu eivätkä Pekka Mäen odotukset ole varsinaisesti katossa.

– Jos haluaa nähdä kahta entistä isoa nimeä kehässä, niin ihan hyvä molempien terveyden kannalta, että he ottelevat kevyemmin. Vähän tämä kyllä floppasi.

– Kai he ovat miettineet sitten sitäkin, että jos menee hyvin, tätä voidaan jatkaa. Ehkä Holyfieldkin ottaa ensin jonkun matsin, Mäki aprikoi.