Mike Tysonin tarina on pysäyttävä: Hävytöntä ökyelämää, oman pienen tyttären traaginen kuolema, vankilatuomiota...

Yllättävää paluuta suunnitteleva Mike Tyson on elänyt rajun elämän julkisuuden valokeilassa.

Toukokuun alussa Mike Tyson, 53, kohahdutti nyrkkeilymaailmaa.

Instagramissa julkaistussa videossa Tyson takoo lyöntisarjoja ikäisekseen ällistyttävällä nopeudella ja intensiteetillä. Lyhyen videon päätteeksi harmaan parran kasvattanut legenda suoltaa kameralla lyhyen ja ytimekkään viestin.

– Olen palannut!

Tysonin uho paluusta nyrkkeilykehään näytösotteluiden merkeissä on synnyttänyt valtavan mediamylläkän. Entisen mestarin mahdollisia vastustajia on spekuloitu laajasti, ja Tysonin ilmeisen timantinkova fyysinen kunto on herättänyt ihmetystä ja ihailua.

Tyson kuuluu siihen urheilijoiden kategoriaan, josta on tullut urheilu-uran huippuvuosien jälkeen jonkinlainen karikatyyri itsestään.

Nyrkkeilijän pehmeä, vaivalloinen ja sössöttävä puhetyyli ja jäykkä, samalla sekä sympaattinen että uhkaava olemus yhdistettynä läpi elämän jatkuneeseen kohujen pyörteeseen ovat tehneet Rauta-Mikesta helpon kohteen huumorille ja satiirille.

Kuten monen muunkin median naureskelun kohteen kohdalla, myös Tysonin tapauksessa miehen kylmäävän karusta elämäntarinasta on todellisuudessa huumori kaukana.

New Yorkissa vuonna 1966 syntyneen Tysonin lapsuus oli rankka. Brooklynin kovilla kaduilla kasvanut poika kertoi elämänkerrassaan The Undisputed Truth, että jo 13-vuotiaana hänet oli pidätetty 38 otteeseen.

– Jos minua ei olisi lähetetty poikakotiin, jossa huomattiin, että osaan nyrkkeillä, olisin luultavasti kuollut. Ehkä se ei olisi oikeastaan ollut kovin huono juttu, Tyson pohti synkkään tyyliinsä The Hamilton Spectatorin haastattelussa vuonna 2014.

Nyrkkeily kuitenkin pelasti Tysonin ja antoi tämän elämälle suunnan – ainakin hetkeksi. 19-vuotias fysiikkaihme voitti puolentoista vuoden aikana 28 ensimmäistä ammattilaisotteluaan – niistä 26 tyrmäyksellä.

Marraskuussa 1986 Tysonista tuli historian nuorin raskaan sarjan mestari, ja vuotta myöhemmin hänellä oli ensimmäisenä nyrkkeilijänä yhtä aikaa hallussaan WBA-, WBC ja IBF-liittojen mestaruusvyöt.

Tyson vaikutti olevan matkalla yhdeksi nyrkkeilyn suurimmista mestareista, mutta vuosikymmenen vaihtuessa henkilökohtaisen elämän epävakaus alkoi laittaa toden teolla kapuloita miehen rattaisiin.

Tyson erosi riitaisasti ensimmäisestä vaimostaan Robin Givensistä helmikuussa 1989. Givens kuvaili jo ennen eroa ABC:n tv-haastattelussa henkisen ja fyysisen väkivallan sävyttämää avioliittoaan Tysonin kanssa ”kidutukseksi ja puhtaaksi helvetiksi” – Tysonin itsensä istuessa hiljaa vieressä.

Epävakaan sisupussin ongelmat alkoivat näkyä myös kehän sisällä, kun selkeä altavastaaja James Douglas tyrmäsi Tysonin helmikuussa 1990. Lähes lyömättömänä pidetyn mestarin maine sai valtavan kolauksen.

Seuraavana vuonna romahti lopullisesti myös Tysonin julkisuuskuva. Heinäkuussa 1991 Tyson pidätettiin syytettynä 18-vuotiaan Desiree Washingtonin raiskauksesta. Hän sai alkuvuodesta 1992 kuuden vuoden vankilatuomion, josta hän istui lopulta vajaat kolme Indianan nuorisokeskuksessa.

Tyson vapautui Indianan nuorisokeskuksessa kärsimästään vankilatuomiosta maaliskuussa 1995.

Vapautumisensa jälkeen Tyson alkoi viritellä paluuta raskaan sarjan huipulle, mutta skandaalit seurasivat miestä myös kehään.

Kesäkuussa 1997 Tyson otteli kenties nyrkkeilyhistorian pahamaineisimmassa titteliottelussa. Tarina Mike Tysonista ja Evander Holyfieldin korvasta on osa urheiluhistorian kaanonia – kohu, jonka satunnaisinkin nyrkkeilyn seuraaja tuntee.

Silti kuvamateriaali, jossa Tyson haukkaa brutaalisti palan vastustajansa oikeasta korvasta, hätkähdyttää vielä tänäkin päivänä. Tilanteen absurdiudesta kertoo se, että ottelun tuomari Mills Lane antoi ilmeisen lamaantuneena erän jatkua loppuun – vielä silloinkin, kun Tyson näykkäsi hetkeä myöhemmin myös Holyfieldin toista korvaa.

Kuuluisa puraisu.

Tyson sai tekonsa seurauksena kolmen miljoonan dollarin sakot ja menetti nyrkkeilylisenssinsä yli vuodeksi. Puolitoista vuotta myöhemmin hän oli jälleen matkalla vankilaan, tuomittuna vuodeksi kaltereiden taakse kahden autoilijan pahoinpitelystä kolaritilanteen jälkimainingeissa.

Tyson palasi kehiin vielä kerran, mutta tappio Lennox Lewisille raskaan sarjan titteliottelussa vuonna 2002 oli miehen viimeinen suuri ottelu. Hän päätti ammattilaisuransa vuonna 2005.

Väsynyt konkari vuonna 2005. Kevin McBride päätti Mike Tysonin uran teknisellä tyrmäyksellä.

Kehän ulkopuolella syöksykierre jatkui. Vaikka Tysonin tienestit uran ajalta rikkoivat 300 miljoonan dollarin rajapyykin, ajautui hän vuonna 2003 konkurssiin. Raporttien mukaan hurvittelevaan elämään tottuneelle Tysonille oli kertynyt velkaa jopa 23 miljoonan dollarin edestä.

– Käyttäydyin hullusti rahan kanssa, Tyson myönsi ESPN:n mukaan vuonna 2017.

Hän kertoi tuhlanneensa jättiomaisuutensa kartanoihin, prostituoituihin, koruihin ja autoihin.

Rahaongelmiensa vuoksi Tyson joutui myymään muun muassa valtavan 52-huoneisen kartanonsa, jonka uudeksi omistajaksi löytyi reilun kolmen miljoonan punnan ”pilkkahinnalla” räppäri 50 Cent.

Tysonin elämän vaiheet uran päättymistä seuranneina vuosina olivat surullista seurattavaa. Ongelmat huumeiden, mielenterveyden ja väkivallan kanssa ajoivat miehen toistuvasti pulaan, ja vuonna 2009 Tysonia kohtasi suuri henkilökohtainen tragedia.

Hänen 4-vuotias tyttärensä Desiree menehtyi kuristuttuaan perheensä kodissa juoksumaton virtakaapeliin.

Vaikeuksien keskelläkin Tyson on pysynyt pinnalla urheilun ja kulttuurin piirissä. Hän ei ole väistellyt mainettaan nyrkkeilyn hullun maailman kenties suurimpana sekopäänä, vaan ottanut siitä kaiken irti.

Arvaamaton mutta poikkeuksetta viihdyttävä Tyson on muun muassa näytellyt itseään Hangover-menestyselokuvasarjassa ja esittänyt Broadwaylla omaa yhden miehen show’taan.

Vielä vuonna 2013 Tyson myönsi olevansa kuoleman porteilla käsistä lähteneen alkoholisminsa vuoksi, mutta viime vuosina kohut ovat olleet harvemmassa.

Nyt enimmillään päälle 170 kiloa painanut mies on jälleen armottomassa tikissä ja kertoi tuoreeltaan painavansa vain 104 kiloa – saman verran kuin huippuvuosinaan.

– Tunnen oloni paremmaksi kuin koskaan elämäni aikana, Tyson kertoi Young Money -radio-ohjelmassa toukokuussa.

Mike Tysonin kohdalla mikään ei ole varmaa, mutta kenties nyrkkeilyn pahoista pojista tunnetuin on viimeinkin saanut elämänsä tasapainoon.