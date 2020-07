Miller on ollut syytösten keskellä ennenkin. Kuva voitokkaasta matsista Gerald Washingtonia vastaan heinäkuulta 2017.

Millerin MM-ottelu brittihuippu Anthony Joshuaa vastaan jäi väliin dopingkäryn takia.

Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan yhdysvaltalaisiskijä Jarrell Miller hukkasi vuosi sitten kenties elämänsä tilaisuuden, kun MM-ottelu brittihuippu Anthony Joshuaa vastaan jäi väliin dopingkäryn takia.

Nyt Miller oli palaamassa kehään yli puolentoista vuoden tauon jälkeen, mutta tälle kuulle suunniteltu Jerry Forrestin kohtaaminen ei kuitenkaan onnistu Millerin saatua väliaikaisen dopingpannan. Asiasta kertoi muun muassa Sky Sports.

Lempinimellä "Big Baby" tunnettu 31-vuotias Miller on voittamaton ammattikehissä 11 vuoden aikana (23 voittoa, yksi ratkaisematon). Viimeisin ottelu hänellä on toissa marraskuulta, jonka jälkeen koossa on vain dopingkäryjä.

Viime vuonna hän antoi positiivisen näytteen kolmessa testissä, ja nyt tuli jälleen uusi kärähdys. Kuten ennenkin, Miller kiistää syyllisyytensä.

– Olen saanut jotain elimistööni. Emme tiedä mistä on kyse, mutta tutkimme asiaa. En ole koskaan tietoisesti käyttänyt suoritusta parantavia steroideja, Miller kertoi Fight Networkille.