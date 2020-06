Robert Heleniuksen nyrkki oli liikaa – tyrmätty nyrkkeilytähti tilitti: ”En muista milloin minua olisi satutettu niin pahasti”

Puolan Adam Kownacki muistelee Heleniuksen aiheuttamaa ammattilaisuransa ensimmäistä tappiota.

Maaliskuussa Robert Heleniuksen tyrmäämäksi tullut Adam Kownacki muisteli harvinaisen avoimesti ensimmäistä tappiotaan ammattilaiskehässä.

– Luulin ottelevani hyvin, mutta hän osui todella kovaa ja satutti minua. En edes muista milloin minua olisi aikaisemmin satutettu niin pahasti, Kownacki muisteli Heleniuksen kohtalokasta nyrkiniskua huhtikuun lopussa Fight Hub TV:n haastattelussa.

Helenius onnistui yllättämään voittamattomana ja suurena ennakkosuosikkina otteluun lähteneen raskaansarjan puolalaisnyrkkeilijän.

– Loukkasin itseni pahasti Heleniuksen osumasta ja minun olisi pitänyt perääntyä ja pidätellä, mutta olen soturi ja päätin hyökätä. Se ei ollut järkevää.

Robert Helenius iski maaliskuussa uransa suurimman voiton.

New Yorkissa käydyn ottelun sensaatiomainen voitto käänsi Heleniuksen jo ehtoopuolelle kääntyneen ammattilaisuran vielä kerran nousuun. Helenius on vahvistanut tavoittelevansa WBA-liiton maailmanmestaruustitteliä, joka on tällä hetkellä brittitähti Anthony Joshuan hallussa.

– Olisin voinut rauhoittua, mutta halusin tyrmätä hänet. Luulin, että ottelu oli hallussani. Olen joutunut kuuntelemaan niin paljon kuraa tämän takia. Kuinka moni törkyä suoltavista faneista on edes astunut kehään? Kownacki tuskaili.

Adam Kownackin haastattelu katsottavissa alla olevasta videosta.