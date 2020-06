Floyd Mayweather lupaa kustantaa useat hautajaiset George Floydin muistoksi

Nyrkkeilijätähti Mayweatherilla ja vainajalla oli yhteinen tuttava.

Nyrkkeilijä Floyd Mayweather on tarjonnut apuaan viime maanantaina Minneapolisissa kuolleen George Floydin perheelle. Mayweather on luvannut kustantaa neljät hautajaiset Floydin kunniaksi, Marca kertoo TMZ:tä lainaten.

Hautajaiset järjestettäisiin Houstonissa, Minnesotassa, Charlottessa ja yhdessä vielä nimeämättömässä kaupungissa.

TMZ:n mukaan Floydin perhe on suostunut tarjoukseen.

Floyd todettiin kuolleeksi sairaalassa. Ennen sitä poliisi oli pidätystilanteessa painanut Floydin niskaa polvella useiden minuuttien ajan, kunnes tämä oli menettänyt tajuntansa. Floyd oli kuollessaan 46-vuotias.

George Floyd kuoli 46-vuotiaana.

Kuolinsyyksi on vahvistettu tukehtuminen ja hapen puute aivoissa, kertoi Floydin perheen asianajaja New York Timesille. Tapaus on nostattanut Yhdysvalloissa viikon kestäneen protesti- ja mellakka-aallon.

Poliisi on tällä hetkellä pidätettynä. Hän on saanut syytteet muun muassa kuolemantuottamuksesta.

Mayweatherin, 43, omistaman levy-yhtiön toimitusjohtaja oli Floydin lapsuuden ystävä. Mayweather ei ole otellut vuoden 2018 jälkeen.