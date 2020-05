Vuosia sitten tyrmätty Frida Wallberg, 37, kamppailee yhä elämästään – ”Kun kohtaus osuu kohdalle...”

Ex-nyrkkeilijä Frida Wallberg on kuluneen vuoden aikana menettänyt tajuntansa kotonaan useaan otteeseen.

– Minulla ei ole ollut kohtausta helmikuun lopun jälkeen, mikä on uskomattoman hienoa. Toisaalta tiedän, että joudun aina elämään päänsäryn ja henkisen väsymyksen kanssa, mikä pitää valitettavasti hyväksyä. En enää koskaan saa elää normaalia elämää, ainakaan sellaista, jota elin ennen vammaa, entinen nyrkkeilijä Frida Wallberg, 37, kertoo Expressenille.

Kesällä tulee kuluneeksi seitsemän vuotta siitä, kun ruotsalainen tyrmättiin otteluillassa Tukholmassa. WBC-liiton mestaruusvyötään puolustanut Wallberg sai australialaisen Diana Prazakin vasemman nyrkin iskun suoraan kasvoihinsa.

Wallberg tippui kanveesiin, mutta nousi ylös. Kun Prazak täräytti vielä toisen iskun ruotsalaisen päähän, tuomari keskeytti ottelun.

Wallberg sai iskuista aivoverenvuodon ja oli menettää henkensä. Leikkauksen ja pitkän hoitojakson jälkeen hän jäi henkiin. Kuntoutusprosessi on kuitenkin kestänyt vuosia, takapakkeja on ollut useita ja kuten Wallberg itse sanoo, hän ei tule enää koskaan entiselleen.

Ruotsalaisnainen kärsii jatkuvista pääkivuista ja kohtauksista. Itse asiassa hän joutuu yhä kamppailemaan hengestään.

Kuluneen vuoden aikana tautikirjoon on tullut myös aivolisäkkeen vajaatoiminta. Wallbergin aivot eivät tuota kortisolia, mikä aiheuttaa hengenvaarallisen tilan. Hän on pyörtynyt vuoden sisällä kolme kertaa kotonaan ja hänet on viety ambulanssilla sairaalahoitoon.

– En edelleenkään tiedä, mistä vajaatoiminta johtuu, vaikka asiaa on tutkittu paljon. Tiedän vain, että kun kohtaus osuu kohdalle, se uhkaa henkeäni, Wallberg kertoo.

Wallberg on menossa lähiviikkoina jälleen kerran isoon aivotutkimukseen.

Ylemmän höyhensarjan ex-mestari kertoo, ettei voi juuri suunnitella tulevaisuuttaan. Jos hän intoutuu pidempään kestäneestä, paremmasta terveysjaksosta, liika rehkintä tuo mukanaan taas kovan laskun.

– Vietän aikaa lasteni kanssa, mutta paljon muuta aktiviteettia arkipäiviini ei juuri nyt kuulu, Wallberg päivittää.

Wallbergilla on kolme lasta, joista nuorin syntyi syksyllä 2018.