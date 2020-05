Mike Tyson tyrmäsi aikuisia miehiä jo 12-vuotiaana – ”Painoi 86 kiloa, eikä hänessä ollut rasvaa”

Mike Tysonia ei voinut asettaa lapsena muita lapsia vastaan, ex-valmentaja kertoo.

Nyrkkeilyvalmentaja Teddy Atlas kertoi The Ringissä huimia tarinoita nyrkkeilymestari Mike Tysonin lapsuudesta.

Atlas valmensi Tysonia Cus D’Amaton kanssa silloin, kun Tyson oli vielä lapsi. Hän nosti lehden haastattelussa Tysonin kovimmaksi nuoreksi nyrkkeilijäksi, jota hän on valmentanut.

– 12-vuotias Tyson painoi 86 kiloa, eikä hänessä ollut rasvaa. Hänen täytyi vakuuttaa minut ja Cus: hänen piti ensimmäisenä päivänään nyrkkeillä 27-vuotiasta ammattilaista vastaan ja hän pystyi siihen, Atlas kertoi lehdelle.

Nuori Tyson joutui sen jälkeenkin kohtaamaan lähinnä aikuisia, koska muita lapsia ei ollut.

– Täytyi hommata sparrausvastustajiksi miehiä. Hän (Tyson) satutti ja tyrmäsi heitä, Atlas sanoi.

Mike Tyson (vas.) otteli Tampereella Tammer-turnauksessa 1984. Hän oli silloin 18-vuotias.

Ex-valmentaja ei joutunut empimään, kun häneltä kysyttiin valmentamistaan nyrkkeilijöistä kovinta lyöjää.

– Helppoa. Jokainen, joka tyrmää miehiä 12–13-vuotiaana on pirun kova iskijä. Hän oppi tekniikan, jolla sai vastustajan lyömään ohi ja löi itse puhtaasti perään. Voima on voimaa, lyöjäksi synnytään, ei sellaista tehdä. Tyson on ehkä yksi historian parhaista lyöjistä, Atlas sanoi.

Tyson voitti urallaan raskaansarjan maailmanmestaruuden. Hän otteli ammattilaisena yhteensä 58 ottelua, joista voitti 50. Voitoista 44 irtosi tyrmäyksellä.

53-vuotias Tyson on ollut viime aikoina paljon otsikoissa treenattuaan itsensä jälleen huippukuntoon mahdollista paluuottelua varten.