Elina Gustafssonin jättämältä ex-kihlatulta riipaiseva päivitys: ”Jätetyksi tulo tekee helvetin kipeää”

Eronneet Elina Gustafsson (vas.) ja Emmi Asikainen menivät kihloihin viime vuoden helmikuussa. He olivat seurustelleet vuodesta 2017.

Nyrkkeilijä Elina Gustafssonin entinen kihlattu Emmi Asikainen kuvaa eron tulleen sokkina.

– Elämääni pudotettiin kaiken yleisen koronakriiseilyn keskellä sellainen pommi, mitä en ikinä olisi uskonut tässä kohtaa. Ero, kirjoittaa nyrkkeilijä Elina Gustafssonin entinen kihlattu Emmi Asikainen ja kuvaa tilannetta sokiksi.

Gustafsson ilmoitti kaksi viikkoa sitten Instagram-päivityksessään eronneensa Asikaisesta omasta tahdostaan.

Asikainen ei avaa yksityiskohtia eroon johtaneista syistä, mutta kertoo Instagramissa että kaiken piti olla suhteessa hyvin.

– Ainoa mistä olin ollut varma, että luja perusta pysyy tukevasti ja meidän vahva rakkaus kantaa, läpi kaikkien vaiheiden. Tietysti. Onhan tämä rakkaustarina ollut aivan uskomattoman ihana, eeppinen ja voimakas.

Asikainen korostaa, että rakkauden yhteydessä on tärkeää puhua kaikesta ja näyttää tunteensa ajoissa.

– Olkaa peilejä toisillenne, yhä uudelleen. Sillä mikään ei ole pahempaa kuin epätietoisuus. Jos et osaa puhua tunteista, opettele, hän kirjoittaa.

– Mun sydän on rikki, Asikainen sanoo.

– Jätetyksi tulo tekee helvetin kipeää.

Vuodesta 2017 seurustellut pari meni kihloihin viime vuoden helmikuussa. Gustafsson, 28, kertoi sosiaalisessa mediassa myös muuttaneensa pääkaupunkiseudulle.

– Nyt oli aika ottaa seuraava askel kohti tavoitteita. Mun arki ja työt tulee helpottumaan ja tästä oon superrriloinen ja fiiliksissä! nyrkkeilijä päivitti tilanteestaan kaksi viikkoa sitten.

Porissa syntynyt Gustafsson on voittanut urallaan EM-kultaa vuonna 2018 ja MM-pronssia kaksi vuotta aiemmin.

Gustafsson edustaa nykyään Helsingin Tarmoa. IS:n viikon takaisessa haastattelussa nyrkkeilijän olemuksesta huokui tyytyväisyys.

Suurista elämänmuutoksista huolimatta mieli on pysynyt hyvänä. Se taas on vaikuttanut siihen, että keho on ottanut kovaa treeniä hyvin vastaan.

Palautuminenkin sujuu tällä hetkellä kuulemma ”nanosekunneissa”. Gustafsson toteaa olevansa tällä hetkellä niin sanotusti nextillä levelillä.

– Olen juuri siellä, missä kuuluukin olla. Ainoa huono puoli tässä on se, että olen niin innoissani elämästä että en saa nukuttua. Herään kuudelta, enkä saa enää unta, Gustafsson naurahti.

Hän ei kommentoinut päättynyttä parisuhdettaan.