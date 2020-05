Raskaan sarjan entinen maailmanmestari George Foreman vetoaa Mike Tysoniin, että tämä pysyisi pois kehästä.

Mike Tysonin, 53, pitäisi pysyä poissa nyrkkeilykehästä. Tätä mieltä on toinen entinen raskaansarjan maailmanmestari, 71-vuotias George Foreman.

Tyson on ilmoittanut palaavansa kehään hyväntekeväisyysottelussa. Nyrkkeilylegenda on julkaissut treenivideoita, jotka ovat saaneet asiantuntijatkin innostumaan Tysonin nykyvireestä. Brutaaleista tyrmäysvoitoistaan tunnetun Tysonin iskut tuntuvat yhä lähtevän nopeasti ja painavasti.

Aikoinaan onnistuneen paluun nuorattuun neliöön tehnyt Foreman voitti ammattilaisnyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestaruuden vielä 45-vuotiaana vuonna 1994. Hänen ensimmäinen MM-tittelinsä oli tullut jo vuonna 1973.

Vaikka Tyson ei meinaakaan tavoitella MM-titteliä, ei ”Iso-George” pidä tämän paluuajatusta hyvänä ideana.

– Tyson on tehnyt tarpeeksi hienoja asioita nyrkkeilyn eteen. Enempää ei tarvita. Hän on Hall of Famessa ja oli mahti-iskijä, Foreman sanoi World Boxing Newsin mukaan.

Myös vapaaottelujärjestäjä UFC:n pomo Dana White on vedonnut Tysoniin, ettei tämä nousisi enää nyrkkeilykehään.

– Mike, olet 53, älä tee sitä, White totesi muun muassa Fox-kanavan mukaan.