Kihlatustaan eronnut Elina Gustafsson kertoo vaikeasta ajanjaksostaan – käänsi vaikeudet voitoksi: ”Olen siellä, missä kuuluukin olla”

Nyrkkeilijä Elina Gustafssonin elämässä ovat jälleen puhaltaneet muutoksen tuulet. Nyt hän kokee olevansa juuri siellä, missä kuuluukin.

Helsingin Vallilassa sijaitsee nyrkkeilyseura Helsingin Tarmon kotisali. Koronakeväänä sali on pysynyt suljettuna ja yleiset harjoitukset peruttuina, mutta muutamalla seuran edustusurheilijalla on ollut koko ajan pääsy treenitiloihin.

EM-kulta- ja MM-pronssimitalisti Elina Gustafsson on yksi heistä, joilla on Tarmon nyrkkeilysalille oma avain. Siellä hän on nytkin, aurinkoisena torstaipäivänä, viettänyt aamupäivänsä lajivalmentajansa Joni Turusen kanssa.

– Kolmen tunnin treeni, nonstoppina nyrkkeilyä, Gustafsson kertoo.

Gustafsson, 28, on voinut viimeiset puolitoista kuukautta keskittyä täysillä harjoitteluun: kestävyys- ja voimatreeniin, pitkiin ja koviin harjoitteisiin, tekniikkaan. Koronaviruspandemia siirsi tulevana kesänä odottaneet Tokion olympiakisat ensi vuoteen, eikä muistakaan kilpailuista ole tällä hetkellä mitään tietoa.

Vaikka olosuhteet ovat tietysti isossa kuvassa synkät, henkilökohtaisella tasolla Gustafssonilla menee juuri nyt loistavasti.

– Korona tuli mun näkökulmasta hyvään saumaan. Olen saanut järjestettyä kaikki asiat paremmin kuin hyvin ja treenannut kuin eläin. Olen tosi hyvässä kunnossa ja nauttinut treenaamisesta.

Elina Gustafsson viihtyy Helsingin Tarmossa. ”Täällä on lämmin ja hyvä meininki eikä kukaan kukkoile”, nyrkkeilijä kehuu seuraansa.

Gustafssonin elämässä ovat viime aikoina puhaltaneet muutoksen tuulet. Hän muutti reilu viikko sitten Tampereelta pääkaupunkiseudulle. Samassa yhteydessä hän ilmoitti Instagram-tilillään eronneensa kihlatustaan. Eroa tai yksityiselämäänsä nyrkkeilijä ei halua ruotia.

Elina Gustafsson ja Emmi Asikainen Linna kuvattuna juhlissa joulukuussa 2018. Kihloissa ollut pari erosi hiljattain.

Alkuvuodesta 2019 muutoksia tapahtui urheilurintamalla: yhteistyö valmentaja Maarit Teurosen kanssa päättyi ja seura vaihtui Tampereen Voimailuseurasta Helsingin Tarmoon.

Kokonaisuutena takana on vaikeat puolitoista vuotta, Gustafsson kertoo.

– Mulla on ollut mielen kanssa ongelmia, psyykkistä ja fyysistä uupumusta, ylikuntoa, Gustafsson sanoo.

Gustafsson on aiemminkin puhunut julkisuudessa masennuksestaan. Nyt hän kertoo toipuneensa. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila mahdollisti viimeiset ”viilaukset”.

– Olen saanut korjattua niitä asioita, jotka ovat olleet vielä vähän kesken. Jo ennen koronaa tunsin, että palaset loksahtavat ihan kohta paikoilleen ja korona nopeutti asioita.

– Mulla on tosi hyvä tukiverkko ympärillä. Kaksi urheilupsykologia, terapeutti, ystäviä, siskot ja hyvät valmentajat, Gustafsson kiittelee.

Nyrkkeilijän olemuksesta huokuu tyytyväisyys. Suurista elämänmuutoksista huolimatta mieli on pysynyt hyvänä. Se taas on vaikuttanut siihen, että keho on ottanut kovaa treeniä hyvin vastaan. Palautuminenkin sujuu tällä hetkellä kuulemma ”nanosekunneissa”. Gustafsson toteaa olevansa tällä hetkellä niin sanotusti nextillä levelillä.

– Olen juuri siellä, missä kuuluukin olla. Ainoa huono puoli tässä on se, että olen niin innoissani elämästä että en saa nukuttua. Herään kuudelta, enkä saa enää unta, Gustafsson naurahtaa.

Isoja muutoksia ja päätöksiä on seurannut kipuilu, prosessointi ja paha olo, mutta Gustafsson on tyytyväinen, että on uskaltanut ottaa vaikeat ensimmäiset askeleet.

– Mä olen tottunut isoihin päätöksiin, olen tehnyt niitä urallani tosi paljon. Se fiilis, joka tulee sen jälkeen kun huomaat tehneesi oikean ratkaisun, se kun tiedät että voit taas hengittää, se on parasta. Ensimmäinen askel on aina vaikein, mutta siitä se lähtee.

Elina Gustafsson kertoo olevansa juuri siellä, missä pitääkin.

Olympialaiset odottavat

Elina Gustafssonia pidetään Suomen mahdollisena olympiaedustaja ja kukaties jopa -menestyjänä, jos Tokion kisat voidaan vihdoin kesällä 2021 järjestää. Olympiapaikkoja suomalaisnyrkkeilijöillä ei vielä ole.

Nyrkkeilijä itse ei harmittele sitä, että kisat siirtyivät kesään 2021.

– Kun mulla on ollut niin vaikeita nuo viimeiset puolitoista vuotta, niin nyt sain tavallaan lisäaikaa hoitaa ne viimeiset pikkuviilaukset. Mulle se oli vain hyvä.

Muutenkaan Gustafsson ei uhraa aikaa koronatilanteen aiheuttamaan, urheilu-uraan liittyvään jossitteluun.

– Tietysti ymmärrän niitä urheilijakollegoita, joiden ura vetää viimeisiään ja jotka olivat ehkä ajatelleet, että ura päättyy vaikkapa Tokioon. Itse olen kuitenkin tottunut surffailemaan karikoissa ja muutoksen tuulissa, joten mulle tämä ei ole mikään kriisi. Olen ottanut tästä kaikesta positiivisen hyödyn irti.

– On turha kuluttaa energiaa sellaisen asian vuoksi, mille ei voi yhtään mitään.

Tilannetta helpottaa se, että Gustafssonin arki ei ole juurikaan muuttunut. Hän treenaa, lepää ja on kotona kuten normaalistikin.

– Olen päässyt saleille ja sain mun yhteistyökumppanilta kotiin spinningpyörän. Sillä voin vetää kovia intervallitreenejä kotona.

Treeni kulkee ja Gustafsson kiittelee siitä valmennustiimiään. Yhteistyö lajivalmentaja Joni Turusen kanssa on toiminut. Erityiskiitosta saa myös treenisuunnitelmista vastaava Petri Eriksson.

– Mulla on erittäin hyvä tiimi ympärilläni ja voin oikeasti sanoa, että nyt urheilija on keskiössä. Sitä kaikki jankuttavat mutta uskon, että hyvin harvoin se oikeasti toteutuu, Gustafsson sanoo.

Gustafssonin treenimahdollisuudet ovat koronatilanteesta huolimatta pysyneet hyvinä. Hän saa harjoitella Tarmon nyrkkeilysalilla, vaikka treenitila on muuten suljettuna.

Tarmon nyrkkeilysalin kuntopyörä ei ole uusinta mallia.