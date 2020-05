Shannon, 26, joi, poltti tupakkaa ja ahmi pizzaa – kuva paljastaa urheilutähden muodonmuutoksen: ”Halusin vain laihtua”

Shannon Courtenayn ammattilaisura on alkanut lupaavasti.

Shannon Courtenay eli epäterveellisesti, kunnes päätti laihduttaa. Nyt hän on huippunyrkkeilijä.

Brittiläisen Shannon Courtenayn, 26, elämä oli vielä viisi vuotta sitten hyvin erilaista kuin nykyään.

Courtenay työskenteli pubissa ja poltti jopa 40 tupakkaa päivässä. Usein töiden jälkeen hän haki päivälliseksi pizzaa.

Kunnes eräänä päivänä hänelle riitti. Courtenay meni paikalliselle nyrkkeilysalille mielessään yksi tavoite:

– Halusin vain laihtua.

Tuo päätös muutti nuoren naisen elämän. Nykyään hän on voittamaton ammattilaisnyrkkeilijä (5 voittoa). Courtenay haaveilee maailmanmestaruusvöistä, vaikka lähti nyrkkeilyuralle valtavalta takamatkalta kilpailijoihinsa verrattuna.

Courtenay on jo otellut suurilla areenoilla ja ihastuttanut nyrkkeilyfaneja aggressiivisella ottelutyylillään.

Heti palattuaan ensimmäistä kertaa nyrkkeilysalilta Courtenay päätti lopettaa tupakan polttamisen.

– Ajoin kotiin ja söin kanasalaattia päivälliseksi. Sellaista ei ollut tapahtunut ikinä ennen. Seuraavana aamuna heräsin viideltä juoksulenkille. Tein niin joka päivä siitä lähtien, Courtenay kertoo BBC:lle.

Sky Sportsin Youtubessa julkaisemassa videohaastattelussa Courtenay paljasti ennen ja jälkeen -kuvia itsestään. Muodonmuutos on hurja.

Kuva näytetään videolla kohdassa 0:49.

Haastattelussa hän kertoo juoneensa alkoholia päivittäin.

– Olin aiemmin onneton, Courtenay kertoo videolla.

Shannon Courtaney on ihastuttanut hyökkäävällä tyylillään.

Ammattilaissopimuksen Courtenay sai kolme vuotta sen jälkeen kun oli debytoinut amatöörikehässä.

Courtenay on brittiläisten nyrkkeilyfanien suosiossa tuhkimotarinansa mutta myös sosiaalisen median ansiosta.

Courtenay jakaa paljon sisältöä muun muassa Instagramissa ja keskustelee fanien kanssa. Hänellä on Instagramissa noin 50 000 seuraajaa.

Courtenay kertoo haluavansa olla positiivinen roolimalli nuorille tytöille.

– Hyviä roolimalleja ei ole juurikaan tarjolla. Instagram on täynnä malleja. Kerron 13-vuotiaalle siskolleni, että heidän kuviaan on muokattu, he eivät ole täydellisiä.