Raskaansarjan pommikone Deontay Wilder hurjana – vuodatti kovaa tekstiä tiimissään olleista ”käärmeistä”

Deontay Wilder on voittanut kahta vaille kaikki 44 ammattilaisottelustaan.

Deontay Wilder ei ole tyytyväinen taustatiiminsä jäseniin, mutta uusienkaan rekrytoiminen ei ole helppoa.

Yhdysvaltalaisnyrkkeilijä Deontay Wilder kärsi ammattilaisuransa ensimmäisen tappion helmikuussa, kun Tyson Fury kukisti raskaansarjan WBC-liiton mestaruusottelussa hänet näytöstyyliin.

Tyrmätyksi tullut Wilder, 34, ei ole osoittautunut sittemmin erityisen hyväksi häviäjäksi: hän on selitellyt nöyryyttävää tappiotaan mm. liian painavalla asullaan.

Nyt tulilinjalle on joutunut Wilderin monipäinen taustatiimi, jota hän aikoo ravisuttaa kovalla kädellä. The PBC Podcastissa vieraana ollut Wilder ilmoitti hankkiutuvansa eroon kaikista ”käärmeistä”, jotka ovat olleet mukana vääristä syistä.

Hän ei kuitenkaan avannut tarkemmin, millaista tuhoa kieroilijat saivat aikaan.

– Ympärilläni on paljon hienoja ihmisiä, mutta heidän kateellisuuttaan ei voi kontrolloida. Sitä ajattelee ihmisten olevan tyytyväisiä, mutta kaikki haluavat sen, mitä minulla on. He eivät kuitenkaan ole valmiita uhraamaan yhtä paljon kuin minä, arvoituksellinen jenkkiottelija latasi.

Wilder (vas.) jäi helmikuussa Las Vegasissa käydyssä ottelussa pahasti Furyn jyrän alle.

Wilder on saanut viime aikoina kosolti yhteydenottoja ammattilaisilta, jotka haluaisivat liittyä mukaan yhdysvaltalaisen leiriin.

Uutta verta tarvittaisiin, mutta Wilder valitteli rekrytoinnin olevan hyvin haastavaa. Hänen mukaansa nyrkkeily on erittäin kieroutunutta ja korruptoitunutta bisnestä, jossa täytyy olla jatkuvasti varovainen.

Tyrmäyskone Wilder ei ollut vakuuttunut, että kaikkien mukaan pyrkivien aikeet olisivat pelkästään hyviä niin kuin ei ollut aiemminkaan.

– Minun pitää olla varuillaan, mitkä ihmisten tarkoitusperät ovat – etenkin sellaisten, joita en tunne entuudestaan. Ihmisiin luottaminen on vaikeinta tässä bisneksessä, Bronze Bomber - nimellä tunnettu iskijä vuodatti.

Wilderillä on paljon todistettavaa loppuvuodesta koittavassa uusintaottelussa.

Wilderin ja Furyn oli tarkoitus kohdata kolmannen kerran 18. heinäkuuta, mutta koronapandemia on siirtänyt ottelua myöhempään ajankohtaan. Huhtikuun alussa tiedotettiin, että ottelu käytäisiin aikaisintaan lokakuussa.

Furyn promoottori Bob Arum kertoi tällä viikolla, että odotettu kohtaaminen viivästynee vielä siitäkin. Kaksikko kohtaa näillä näkymin vasta joulukuussa ja silloinkin suljettujen ovien takana.

WBC-liiton mestaruusottelun viivästyminen sopii Wilderille, joka kuntouttaa edelleen helmikuun ottelussa saamaansa hauisvammaa.

– Olen ollut samassa tilanteessa ennenkin, mutta kaikki tulee menemään hyvin. Juuri nyt keskityn kuntoutumaan ja pääsemään täyteen kuntoon, yhdysvaltalaisjätti totesi Mirrorin mukaan.