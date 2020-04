Kommentti: Robert Helenius joutui ruman tempun kohteeksi

WBA-liitto petti lupauksensa ja nimitti Robert Heleniuksen ”kultamestariksi”. Se ei tarkoita mitään, kirjoittaa Mikko Marttinen.

Ammattinyrkkeilyn maailmassa vallitsee ikuinen aprillipäivä.

Tällä kertaa kuravettä heitettiin Robert Heleniuksen päälle. Kyseessä ei kuitenkaan ollut pila, vaan panamalaisen nyrkkeilyliiton WBA:n arkipäivä.

Palataanpa maaliskuun alkuun.

Helenius kohtasi Brooklynissa kotikehän suosikin, puolalaisen Adam Kownackin. Suomalaisen piti olla tappiottomalle Kownackille vain välipala matkalla kohti suurempia otteluita.

Ottelua pidettiin ennakolta niin epätasaisena, että jotkut asiantuntijat kutsuivat sitä roskaksi. Ehkä tämän takia promootioyhtiö PBC maksoi WBA:lle sanktiomaksut voidakseen nimittää ottelua liiton MM-karsinnaksi. WBA:n virallinen valvoja lensi Panamasta New Yorkiin promoottorin laskuun.

– Molemmilla nyrkkeilijöillä on paljon pelissä. Ottelun voittaja saa nimittäin WBA eliminator -aseman, minkä ansiosta hän pääsee ottelemaan MM-tittelistä, Heleniuksen manageri Markus Sundman sanoi.

Helenius yllätti nyrkkeilymaailman ja tyrmäsi Kownackin. Eli hommahan on selvä, seuraavaksi suomalainen nousee MM-otteluun?

Aprillia!

Kultamestari

WBA päivitti rankinglistaansa verkkosivuillaan tänään keskiviikkona. Mutta mitä ihmettä: ykköshaastajan paikalla ei ollutkaan Robert Helenius vaan yhdysvaltalainen Trevor Bryan.

Itse asiassa Helenius ei ole 15 kärkihaastajan joukossa lainkaan. Sen sijaan hänet on nimetty ”kultamestariksi”. Listalta käy ilmi, että liitolla on myös raskaan sarjan ”supermestari” Anthony Joshua ja ”maailmanmestari” Mahmoud Charr. Bryan on ”väliaikainen mestari”.

Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Ainakin sen, että kun ammattinyrkkeily jälleen koronakriisin jälkeen jatkuu, voi WBA kerätä sanktiomaksuja neljän eri mestarin otteluista. Onhan tämä paljon kannattavampi liiketoimintamalli kuin yhden mestarin nimeäminen kerrallaan.

Kultamestarista ei puhuta WBA:n säännöissä yhtään mitään, joten on mahdoton sanoa, mitä tämä status tarkoittaa. Heleniusta edelsi kultamestarina britti Joe Joyce, joka voitti tittelin viime vuoden helmikuussa. Missään ei kerrota, luopuiko Joyce mestaruudesta, riistettiinkö se häneltä tai kiinnostaako ketään.

Jos tästä kaikesta haluaa hakea jotain lohtua, voidaan todeta ettei ykköshaastaja Bryanin asema ole käytännössä Heleniusta parempi. Supertähti Joshua ei ottele sen paremmin Bryania kuin Heleniusta vastaan, aseteltiin heidät Panamassa mille sijoille tahansa.

Joshuan ottelut ovat miljoonabisnestä, ja niihin tarvitaan uskottava vastustaja. WBA:lla ei ole tähän mitään sanottavaa, sillä liitto ei Joshualta mestaruutta riistä. Se olisi huonoa bisnestä. Sanktiomaksut ovat sitä suurempia, mitä enemmän rahaa ottelussa liikkuu.

Koko episodi todisti jälleen kerran sen, minkä nyrkkeily-yleisö on tiennyt jo pitkään: mitä vähemmän aakkosliitoista välittää, sitä parempi.

Helenius otti Brooklynissa upean voiton, eikä sen todistamiseen tarvita kulta-, hopea- tai muovititteleitä. Hänen seuraava ottelunsa on suuri ja rahakas, mutta sen vastustaja ei ole sen paremmin Anthony Joshua kuin Tyson Fury, raskaan sarjan tunnustetut mestarit. Siihen tarvitaan vielä voitto tai pari tunnetuista vastustajista. Kun maksava yleisö näkee Heleniuksen uskottavana haastajana, aito mestaruusottelu toteutuu kyllä.