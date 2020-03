Mestarinyrkkeilijä jakoi videolla vinkkejä naisten hakkaamiseen – huumorina kuittaaminen ei pelastanut kovalta rangaistukselta: ”Minua oksetti”

Billy Joe Saunders menetti ottelulupansa sen jälkeen kun hän julkaisi sopimattoman videon.

Nyrkkeilijä Billy Joe Saunders on menettänyt ottelulupansa. Brittinyrkkeilijä julkaisi viime viikolla videon, jossa hän esitteli, miten naista voi lyödä, jos tämä ”alkaa soittaa suutaan”.

Videosta nousi välittömästi suuri kohu ja Saunders sai voimakasta kritiikkiä. Ottelijan promoottori Barry Hearn moitti suojattiaan kovin sanoin.

– Minua oksetti. Video oli niin idioottimainen ja turhauttava, koska tunnen Billyn hyvin. Hän on hyvä tyyppi ja hänellä on hyvä sydän, mutta ajoittain hän tekee todella typeriä asioita. Ei tuollaista voi hyväksyä, kun kadunmies tekee tuollaisen videon ja on vielä vaikeampi hyväksyä tuollaista, kun sen tekee maailmanmestariottelija, Hearn sanoi Guardianin mukaan.

Saunders pyysi kohun noustua anteeksi selitti videotaan huumoriksi, mutta Britannian nyrkkeilylautakunta ei ottanut väitettyä vitsailua huumorilla. Saunders menetti ottelulupansa rangaistuksena. Rangaistus on voimassa toistaiseksi, ja jatkotoimenpiteistä päättää lautakunnan kurinpitoelin.

– Tein tämän vitsinä. En selvästikään ajatellut järkevästi. Tämä oli hölmö virhe, mutta en tarkoittanut mitään pahaa enkä missään tapauksessa kannustaisi ihmisiä kotiväkivaltaan.

Videolla Saunders esittelee, miten iskeä naista esimerkiksi leukaan, kun hermot kiristyvät kotona pitkän koronaeristyksen aikana. Tämän jälkeen Saunders esittelee vielä toisen lyönnin.

Saundeers on hallitseva WBO-liiton ylemmän keskisarjan mestari. Hän on voittanut kaikki ammattilaisuransa 29 kamppailua ja niistä 14 tyrmäyksellä. Hänen oli määrä kohdata meksikolainen Saul ”Canelo” Alvarez toukokuussa, mutta ottelu siirrettiin koronaviruspandemian vuoksi.

Saunders kertoi myöhemmin tekevänsä 25 000 punnan suuruisen lahjoituksen perheväkivallan vastaiseen työhön. Kotiväkivallan vastaista työtä tekevän Women’s Aidin johtaja Adina Claire sanoi Guardianin mukaan, että Saundersin video lähetti vaarallisen viestin.

– Perheväkivalta ei ole naurun asia. Kun tuhannet naiset ovat vankeja kotonaan väkivallantekijän kanssa ja pelkäävät henkensä puolesta niin oli vitsi tai ei, Billy Joe Saundersin video lähettää vaarallisen viestin.

Englannissa perheväkivaltatapausten määrä on kasvanut koronaviruspandemian alkamisen jälkeen.