Silminnähden hoikistunut Robert Helenius kertoo erikoisesta ruokavaliostaan – ei lipsu 8 tunnin säännöstä

New Yorkissa viime viikonloppuna komean voiton ottanut Robert Helenius on palannut Ahvenanmaalle.

Robert Helenius kertoi Ilta-Sanomille upeasta voitostaan ja erikoisesta ruokavaliostaan.

Ammattinyrkkeilijä Robert Helenius herää Ilta-Sanomien haastattelusoittoon kotonaan Maarianhaminassa. Hän on New Yorkista voittoisalta ottelumatkalta palattuaan viettänyt paljon aikaa kolmen lapsensa kanssa, vaikka silmät painoivat aikaeron takia.

Kun amerikanpuolalainen Adam Kownacki oli maistanut viime viikonloppuna Heleniuksen nyrkkiä keskeytyskuntoiseksi saakka, oli nähty suurimpia suomalaisia huippu-urheiluyllätyksiä hetkeen.

– Tiedän, ettei kukaan enää odottanut minulta yhtään mitään, enkä voi moittia ketään siitä. Tiedän omat aiemmat suoritukseni ja sen, mikä niissä on mennyt pieleen.

Voitto Kownackista tarkoitti sitä, että nousevien, puhdasta tiliään varjelevien nuorten kykyjen managerit eivät enää valitse suomalaista suojatin uran ponnahduslaudaksi.

– Se asia tuli varmasti nyt kaikille selväksi, että sellaisiin tarkoituksiin minä olen aivan väärä vastustaja.

Voiton riemukkuuteen ja merkityksellisyyteen nähden Helenius ei ottanut isoa iloa irti, vaikka olisi päässyt irti Brooklynissa, laadukkaan yöelämän kehdossa.

– Vaikka matsi jäi aika lyhyeksi, kroppa oli niin kuiva, että dopingtestiin meni paljon aikaa. Lopulta mentiin hotellihuoneeseeni Johanin (valmentaja Lindström) ja Markuksen (manageri Sundman) kanssa ja juotiin muutama bisse. Aamulla kentälle, ja se oli siinä.

Kuiva kroppa olikin silmiinpistävä näky Barclays Centerin kehässä. Helenius oli urheilullisemmassa kunnossa kuin kenties kertaakaan aiemman ammattilaisuransa aikana.

– Maineeni on ollut sellainen, etten ole tarpeeksi välittänyt ruokavaliosta, ja onhan siinä ollut perääkin. Mutta ihminen oppii aina uusia asioita.

Robert Helenius (oik.) otti yllätysvoiton Adam Kownackista New Yorkissa.

Heleniuksen uudistuneen sporttilookin salaisuus löytyy tiukan harjoittelun ohella ruokavaliosta, jossa hiilihydraattien osuus on hyvin matala.

– Alle 40 grammaa päivässä, yleensä bataatista tai riisistä, ei koskaan perunasta tai leivästä. Pari vuotta näillä on menty, ja tulos alkaa näkyä.

Helenius kertoo tekevänsä aina päivän ensimmäisen harjoituksen tyhjään mahaan ja syövänsä noin kello 11.30 yhdistetyn lounaan ja aamiaisen. Pääaterian hän nauttii viimeistään kahdeksan tunnin päästä siitä, välissä korkeintaan pienen välipalan.

– Tähän ruokavalioon kuuluu se, että nautin kaiken päivän ravinnon kahdeksan tunnin aikana. Lihaa, makkaraa, pekonia ja muuta sianlihaa, kalaa, kanaa, munia. Rasvaa täytyy saada, muuten tulen heikoksi.

Ikävä lapsia

Ottelua edeltävän leirityksen aikana Heleniuksella oli raastava ikävä kolmea lastaan. He ovat 7-, 10- ja 11-vuotiaita.

– Matsiin valmistautuva ammattinyrkkeilijä on kotonaankin vain paikalla, muttei läsnä. Nyt haluan antaa itsestäni heille kaiken. Tuntuu kuin he vielä eilen olisivat olleet pieniä taaperoita, mutta pian jo teinejä, joita ei faijan seura enää paljon kiinnosta, Helenius naurahtaa haikeasti.

Harjoitusleiritys vei vieteriukon lailla huipulle palanneen oolantilaisen USA:n Alabamaan saakka. Trimmattu kroppa otti hyvin treeniä vastaan.

Kownacki-ottelun ratkaisuhetkillä Helenius jaksoi tehdä työtä syvällä anaerobisella alueella, maksimaalisella rasitustasolla, ponnekkaammin ja tarkemmin kuin vuosiin.

– Hapenoton kanssa tehtiinkin paljon töitä. Esimerkiksi iskemällä neljä kolmen minuutin erää säkkiä niin paljon kuin lähtee.

Robert Helenius kuvattiin treenisalinsa edustalla Maarianhaminassa.

Uransa hienoimpiin kuuluvan voiton ottanut Helenius on suora arvioidessaan, miksi nuorempi ja ylivoimaiseksi ennakkosuosikiksi arveltu Kownacki näkikin tähtiä.

– Hän otteli jo seuraavaa matsiaan. Se on ammattinyrkkeilyn klassisin ja suurin mahdollinen virhe. Tiedän sen siitä, että olen tehnyt saman virheen itsekin.

Kuka on kovin?

Ammattinyrkkeilyn raskaassa sarjassa on Tyson Furyn, Deontay Wilderin ja Anthony Joshuan ansiosta enemmän imua kuin vuosikausiin. Seuraavaksi superotteluksi veikataan britannialaisten Joshuan ja Furyn kohtaamista.

–Sarja on taas todella mielenkiintoinen myös siksi, että kärkipään jätkät ovat hyvin erilaisia nyrkkeilijöitä. Se taas tarkoittaa värikkäitä matseja. Mutta jos kysyt, kuka on kovin, niin kyllähän minun täytyy sanoa, että minä olen kovin. Se on pelin henki tässä ammatissa, Robert Helenius nauraa.

–Annan poikien ratkaista keskenään, kuka on toiseksi kovin.

Heleniuksen Brooklynissa tiputtama Adam Kownacki on The Ring-nyrkkeilylehden rankkauksessa sarjan yhdeksänneksi paras iskijä. Helenius ei tuoreeltaan kovan leirityksen ja ottelun jälkeen uhrannut ajatuksia seuraaviin vastustajaspekulaatioihin.

Ilta-Sanomien lajiekspertin Mikko Marttisen mukaan seuraava vastus voi olla todella kova latino eli amerikanmeksikolainen Andy Ruiz junior tai kuubalaistaustainen Luis Ortiz.

–Kun ehdot ovat kohdillaan, nousen kehään ketä vastaan vain. Mutta tässä lajissa ei voi pohtia kuin sitä matsia, joka on käsillä. Parin viikon päästä alan Markuksen (Sundman, manageri) miettiä näitä asioita, Helenius sanoi.