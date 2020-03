Eva Wahlström lopettaa nyrkkeilyuransa

Tappiollinen MM-ottelu helmikuussa Englannissa jäi Eva Wahlströmin viimeiseksi.

Ammattinyrkkeilijä Eva Wahlström, 39, on Ilta-Sanomien tietojen mukaan päätynyt odotettuun ratkaisuun uransa jatkosta. Wahlström ei salaillut ennen helmikuista, tappioon päättynyttä MM-otteluaan Terri Harperia vastaan, että kamppailu saattaa jäädä hänen viimeisekseen kehäneliössä.

Nyt päätös on Ilta-Sanomien kahdesta eri sisäpiirilähteestä saamien tietojen mukaan vahvistunut, ja suomalaisen naisnyrkkeilyn hyväksi valtavan työn tehnyt, myös kirjallisuuden ja akateemisten opintojen alalla kunnostautunut perheenäiti siirtyy muiden haasteiden pariin.

Loviisasta kotoisin oleva Wahlström saavutti amatöörinyrkkeilijänä viime vuosikymmenen puolivälissä kaksi EM-hopeaa ja yhden pronssin ennen siirtymistään ammattilaiskehiin vuonna 2010. Risto Merosen valmennuksessa nopeasti kehittynyt ottelija saavutti jo vuonna 2012 EM-vyön ensimmäisenä suomalaisnaisena, ylemmässä höyhensarjassa.

Kesken uransa keuhkoveritulpan sairastanut Wahlström lisäsi kierroksia, ja vuonna 2015 hän saavutti MM-vyön WBC-liiton version. Kukaan suomalaisnyrkkeilijä ei aiemmin ollut saavuttanut MM-titteliä ammattilaisena.

Wahlström oli ammattilaisena lyömätön joulukuuhun 2018 saakka. Hän hävisi Katie Taylorille, mutta ei menettänyt MM-titteliään, koska ottelu käytiin eri painoluokassa.

Nyrkkeilyn ulkopuolella ruotsia äidinkielenään puhuva Wahlström, kahden lapsen äiti, on ollut erittäin kiinnostunut esimerkiksi maalaustaiteesta, sisustusarkkitehtuurista ja huonekalusuunnittelusta. Hän on ehtinyt akateemisissa opinnoissaan taiteen kandidaatiksi. Hän on osallistunut useisiin mittaviin tv-produktioihin ja kirjoittanut kaksi kirjaa.

Wahlström otteli ammattilaisena 27 kertaa: voittoja tuli 23, ratkaisemattomia 2 ja tappioita 2. Viimeiset aktiivivuodet häntä valmensi Risto Juvonen.