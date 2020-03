Video - Robert Helenius vakuuttaa rauhallisesti ennen uransa tärkeintä ottelua: ”Adam Kownacki ei ole hävinnyt koskaan, joten nyt hänelle tulee uusi kokemus”

Raskaansarjan nyrkkeilijä Robert Helenius kohtaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaan voittamattoman puolalaisen Adam Kownackin ottelussa, jota kuvataan jälleen kerran yhdeksi Heleniuksen uran tärkeimmistä kamppailuista.

New Yorkin Brooklynissa Adam Kownackin kotimaisemissa järjestettävää ottelua mainostetaan kamppailuna, jossa ratkaistaan MM-haastajan status, eli voittaja astuu merkittävän askelen kohti suurta titteliottelua.

Adam Kownacki muutti 7-vuotiaana vanhempiensa kanssa Puolasta Brooklyniin ja on asunut siellä siitä lähtien. Siksi hänellä on kotiyleisön tuki takanaan. Amerikkalaisyleisölle Robert ”The Nordic Nightmare” Helenius on tuntemattomampi hahmo. Sen vuoksi ottelun näyttävä suoratoistopalvelu on teettänyt Heleniuksesta kaksi esittelyvideota, jotka näet tämän artikkelin yhteydessä.

Videoilla Helenius kertoo taustoistaan ja valmistautumisestaan isoon otteluun. 36-vuotiaan Heleniuksen saldo ammattilaisena 29 ottelusta on 26 voittoa, joista tyrmäyksellä 19, ja kolme tappiota. 30-vuotias Adam Kownacki on otellut 20 kertaa ja voittanut ne kaikki. 15 voitoista on tullut tyrmäyksellä.

– Kownacki ei ole hävinnyt koskaan, joten nyt hänelle tulee uusi kokemus, Helenius sanoo videolla tyynen rauhallisesti.

Videoista ensimmäinen pyörii tämän artikkeli yllä ja toinen tässä alla olevassa videosoittimessa.