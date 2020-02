Näin paljon Eva Wahlström on tienannut urallaan, palkkiot huvenneet kuluihin – ”Jos ne eivät riittäneet, Eva otti omistaan”

Motiivina ei ole raha, jos ura jatkuu, sanoo Eva Wahlström.

Eva Wahlström on ollut naisurheilun esitaistelija urallaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Wahlströmin pohtiessa uransa jatkumista tai loppumista naisnyrkkeilyyn on tulossa enemmän rahaa. Wahlströmiltä ylemmän höyhensarjan MM-vyön riistänyt Terri Harper voi tienata urallaan omaisuuden.

Kaikkien aikojen naisnyrkkeilijä Katie Taylor on eläkerahansa jo tienannut. Esimerkiksi Saksassa isoista televisioiduista otteluista on saanut hyviä palkkiota jo muutaman vuoden.

Myös Wahlströmin palkkiosummat ovat parantuneet parina viime vuonna. Ilta-Sanomat arvioi, että Wahlström tienasi Harper-ottelusta ja reilu vuosi sitten Madison Square Gardenissa käydystä Taylor-ottelusta yhteensä noin sata tuhatta euroa.

Wahlströmin agenttina työskennellyt Petri Paimander arvioi Ilta-Sanomien väitteen oikeansuuntaiseksi. Paimander laskeskelee, että Wahlströmin uran muiden otteluiden palkkiot olisivat yhteensä noin 150 ja 200 tuhannen euron välillä. Niiden joukossa ovat esimerkiksi Ronica Jeffrey -ottelu Las Vegasissa ja matsi Consolata Musangaa vastaan Salossa, molemmat käytiin viime vuonna.

Kokonaisotteluliksat olisivat Paimanderin mukaan Wahlströmillä siis noin 250–300 000 euroa 10 vuoden ammattilaisuran aikana. Oikeasti summa on pienempi, sillä Wahlströmiltä on urallaan jäänyt palkkoja saamatta tai sovitusta palkkiosta on maksettu vain puolet.

Summasta ei lisäksi ole laskettu mitään vähennyksiä. Ottelupalkkiosta menee merkittäviä prosenttiosuuksia valmentajille, matchmakerille, cutmanille, managerille ja promoottorille. Päälle tulevat tietenkin verot. Viivan alle ei siis 10 vuoden uran ajalta paljoa jää.

Lisäksi Wahlström on maksanut itse omat leirinsä, pakolliset aivokuvansa ja lääkärikäyntinsä. Kulut juoksevat silloinkin, kun ottelut peruuntuvat tai siirtyvät, kuten Wahlströmin uralla on useaan otteeseen käynyt.

– Evan kannalta naisnyrkkeilyn nousu uudelle palkkiotasolle tapahtui pikkuisen liian myöhään, mutta onneksi hän pääsi siitä itsekin jo hyötymään, Paimander kommentoi.

– Evan urheilu-uran kannattavuuden kannalta tärkeää on, että hän on tienannut sponsorirahoja poikkeuksellisen paljon suomalaiseksi kamppailu-urheilijaksi.

”Eva on kova jätkä”

Wahlströmin entinen valmentaja Risto Meronen tietää, että suunnilleen kaikki, mitä Wahlström on palkkioina tienannut, on mennyt kuluihin. Eikä riitäkään. Vaikka Wahlström ei ole saanut läheskään kaikkia sovittuja palkkojaan, hän on aina hoitanut omat velvollisuutensa.

– Jos hän oli jotain luvannut maksaa valmentajalle, managereille tai muille yhteistyökumppaneille, hän maksoi aina kaikki hyvin tarkkaan pois. Se on hyvin poikkeuksellista, Meronen kertoo Ilta-Sanomille.

– Mä sanon, että Eva on kova jätkä. Kun lyödään kättä päälle, se pitää.

Meronen kutsuu Wahlströmiä intomieliseksi nyrkkeilijäksi, joka ei ole koskaan halunnut korostaa kuluja, joita hänellä on uransa aikana ollut. Meronen näki menoerät kuitenkin vierestä.

– Kaikki maksoi. Lääkäri-, sairaala- ja harjoituskulut. Eva joutui itse ne maksamaan. Jos ottelupalkkiot eivät riittäneet kuluihin, Eva otti ne omistaan.

Eva Wahlström on taistellut kehässä jo pitkään.

74-vuotias Meronen näkee nyrkkeilyn lajina kirkkaasti. Todellisuus on kaukana mielikuvista.

– Tämä on hieno laji. Olen sanonut varsinkin pojille, että jos tykkäät paljosta rahasta, pitkistä autoista ja kauniista naisista, niin ala ammattilaiseksi, Meronen sanoo ironisesti.

Miehenä 2–3 kertaa isommat tienestit

Petri Paimander arvioi, että raskaansarjan suomalaisiskijä Robert Helenius tienasi pelkästään vuoden 2017 Dillion Whyte -ottelustaan noin 220 000 euroa. Helenius pääsi siis yhdellä ottelulla lähelle Wahlströmin 10 vuoden uratienestejä.

Kyse on kuitenkin raskaansarjan miesnyrkkeilijöiden isommista palkkioista, eikä niinkään naisten ja miesten välisestä erosta, joka on pienentynyt. Paimanderin mukaan vain Amin Asikainen ja ehkä Edis Tatli ovat yltäneet yli 100 000 euron ottelupalkkioon.

Eroa sukupuolten välillä on silti. Jos Wahlström olisi tehnyt saman uran miehenä, kuinka paljon enemmän hän olisi tienannut?

– Vähintään kaksi kertaa uransa summan ja enintään kolme kertaa, Paimander arvioi.

Wahlström: raha ei ole motiivi jatkaa

Wahlström itse ei puhu ottelupalkkioistaan julkisesti. Ilta-Sanomille hän toteaa kuitenkin, ettei rahaa ole uralta juuri jäänyt säästöön.

Wahlström käsittelee nyrkkeilymaailman karuja realiteetteja hänestä tehdyssä Eva-dokumenttisarjassa. Dokkarissa nähdään, miten nyrkkeilijä joutuu tallinsa huijauksen uhriksi ja jää palkatta Kulttuuritalon ottelustaan vuonna 2018.

– Naisena en ole saanut hirveitä summia, mutta olen pystynyt elämään, Wahlström sanoo IS:lle.

39-vuotias mestari on pohtinut, miten suhtautuu siihen, että Harperin ikäluokka asettuu paljon valmiimpaan pöytään, kuin mihin Wahlström itse asettui siirtyessään ammattilaiseksi vuonna 2010.

– En ole lainkaan katkera, että tulevilla urheilijoilla on asiat paremmin. Päinvastoin! Yksi motivaatiotekijöistäni on ollut, että olen halunnut luoda tietä tuleville naisottelijoille. Olen iloinen, että naisnyrkkeily kehittyy.

Jos Wahlström jatkaa nyrkkeilyuraansa, syy ei ole taloudellinen. Ilman mestaruusvyötä ottelupalkkiot ovat pieniä, joten kultaista kädenpuristusta uralle ei edes olisi tarjolla. Isommat rahat saa vaikkapa muutamasta yritysvalmennuksesta, paljon pienemmällä tuskalla.

– Raha ei ole oikea syy urheilla, eikä tulos rahan takia otellusta matsista olisi kohdallani hyvä. Tekemiseen pitää olla nälkää, jotta edes sietää valmistautumisen otteluun. On pakko olla sydän mukana, Wahlström sanoo.