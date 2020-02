Eva Wahlström, 39, yllätti englantilaiset ulkonäöllään ennen MM-ottelua – ”Minulle sanottiin, että vau!”

Eva Wahlström haluaa näyttää haastajaansa Terri Harperia vastaan, ettei ole ”vanha ja ohi”.

Eva Wahlström puolustaa WBC-liiton ylemmän höyhensarjan maailmanmestaruuttaan lauantaina Sheffieldissä paikallista Terri Harperia vastaan. Samalla pelissä on britin hallussa oleva IBO-liiton vyö.

Ennakkoarvioissa ottelua paistetaan erittäin vahvasti Harperille. Wahlström suhtautuu tilanteeseen tyynesti.

Esille on nostettu Harperin vaikuttava ammattilaistilasto: voitto kaikista yhdeksästä ottelusta, ja voitoista viisi tyrmäyksellä.

Wahlström on ottanut 23 voitostaan vain kolme tyrmäyksellä.

– Hirveät paineet hän (Harper) on luonut itselleen. Hänestä on tehty nopeasti iso tähti. Häntä pidetään jo jonkinlaisena nyrkkeilyn tulevaisuutena. Hän on jo puhunut tulevasta, siitä, miten hän tyrmää minut, Wahlström kertoi puhelimitse Sheffieldistä.

– Hän on kovalyöntinen, mutta käytän nyt entisen valmentajani Risto Merosen sanoja: Kun itse puhuu tyrmäyksestä, omissa käsissä on katastrofin ainekset.

Eva Wahlström näytösharjoituksissa sheffieldiläisessä talvipuutarhassa keskiviikkona, kolme päivää ennen titteliotteluaan Terri Harperia vastaan.

Wahlströmistä ei kuule uhoa. Hän vaikuttaa levollisen itsevarmalta, vaikka täpötäysi halli (useiden otteluiden nyrkkeilyillassa yli 10 000 katsojaa) yrittää huutaa Harperin voittoon.

– Kotiyleisö tietysti vaikuttaa. Se meteli, kun hän lyö edes minun suuntaani, vaikuttaa tuomareihin. Ei se minua hetkauta.

”Se tuntuu hyvältä”

Ottelukaupunki Sheffield tunnetaan muun muassa terästeollisuudesta, minkä takia se sopii symbolisesti mitä parhaiten suurten nyrkkeilyotteluiden paikaksi.

Laji nauttii seudulla suurta suosiota, minkä Wahlströmkin on saanut ilokseen huomata.

– Ihmiset tietävät täällä nyrkkeilystä paljon, ja nyrkkeily on paljon esillä. Kun kävin raskaustestissä – normaali rutiini – sairaalan henkilökunta halusi ottaa yhteiskuvia kanssani, Wahlström kertoo.

Raskaustestit ovat osa perustarkastusta, jonka verikokeissa tehdään myös mm. hiv- ja hepatiittitestit.

Eva Wahlström kuittaa haastajansa Terri Harperin puheet tyrmäysvoitosta varsin viileästi.

– Vaikka en ole paikallinen, niin minut tunnetaan. Se tuntuu hyvältä, Wahlström kertoi.

Brittimedia ja yleinen ilmapiiri Englannissa ovat kohteliaisuutensa rinnalla sovitelleet Wahlströmille lähinnä ”uhrin” viittaa. Harper, 23, on yleisön ja median uusi suosikki.

”Vau!”

Wahlström on ollut hieman yllättynyt siitä, miten paljon Englannissa on puhuttu nyrkkeilijöiden ikäerosta. Wahlström on 39-vuotiaana noin 16 vuotta Harperia vanhempi.

– Minulle sanottiin, että vau, olet noin hyvässä kunnossa tuossa iässä. En tiedä, mitä täällä odotettiin ja mitä siitä pitäisi ajatella. Ehkä ne ajattelevat, että siellä on se uusi nuori (Harper) ja minä sitten olen se vanha ja ohi, Wahlström kertoi.

Terri Harper jakoi iskuja näytösharjoituksissa keskiviikkona.

Suomalainen kunnioittaa vastustajaansa tilanteen vaatimalla vakavuudella.

– Harper toki on minua nuorempi ja kokemattomampi, mutta me molemmat olemme teknisesti taitavia ja tosi hyvin treenattuja. Hän on hiukan pitkäkätisempi kuin minä, mutta mielestäni ottelen hyvin itseäni pidempiä vastaan, Wahlström arvioi.

Hän laskee yhdeksi edukseen sen, ettei hänellä ole aivan samanlaista näyttämisen pakkoa kuin nuorella haastajallaan. Motivaatiota se ei silti vähennä. Kokemus antaa suomalaiselle kypsyyttä ja taktista monipuolisuutta.

– Tilanteeni on hyvä. Uraa ei ole kauheasti jäljellä. Koen voittaneeni kaiken, mitä haluan saavuttaa. Haluan toki voittaa nytkin. Kävi lauantaina miten kävi, se ei muuta käsitystäni itsestäni vaan olen tyytyväinen saavuttamaani.

Jäätelöä ja lakua

Wahlström on valmistautunut lauantaiseen otteluunsa Harperia vastaan hieman erilaisella tavalla kuin aiempiin koitoksiinsa.

– Teimme niin sanotun kovemman kauden jo 3–4 viikkoa sitten, minkä jälkeen olemme keventäneet ohjelmaa. Aikaisemmin yleensä vain viimeinen viikko on levätty, Wahlström kertoo.

Ottelun lähestyessä on yritetty saada lisää nopeutta.

Wahlström koki aikaisemmin uuden valmentajan Risto Juvosen opissa ylikunnon oireita, jotka on nyt haluttu välttää.

Lisäksi Wahlström sai apua norjalaisnyrkkeilijä Katharina Thanderzilta, joka on sparrannut suomalaista matkan varrella.

Eva Wahlström on saanut sparrausapua norjalaiselta Katharina Thanderziltä.

Wahlström aloitti painonpudotuksensa jo syyskuussa, joten täysin epäinhimillistä loppurääkkiä ei ole ollut luvassa.

Kuukausien nälkäkuurista ei sentään ole kysymys.

– Viikot pitkät olen syönyt jäätelöä, ja Niklas (aviomies) osti tuorelakujakin, Wahlström kertoi ja nauroi.

– Ei se minua haittaa, kun kysymyksessä on pitkä aika. Tapani ei ole muutenkaan ollut sellainen, että seuraisin tarkasti jotakin ruokaohjelmaa. Käyn vaa’alla, ja jos painoa on liikaa, sitten syödään vähemmän. Menen aika lailla tuntuman mukaan.

”Paremmin kuin koskaan”

Wahlström uskoo, että hänen ja Terri Harperin lauantain MM-ottelusta tulee hyvin tasainen.

– Vastakkain on kaksi hyvää nyrkkeilijää. En usko hänen (Harperin) tekevän mitään odottamatonta. Hän on tyypillinen brittinyrkkeilijä: teknisesti puhdas. Minulla on sopivan itsevarma olo. Nyrkkeilen ehkä paremmin kuin koskaan, hän sanoi.

Näytösharjoitukset keskiviikkona nostivat tunnelmia entisestään.

– Lehdistötreenit olivat talvipuutarhassa. Tosi makeaa, kun siellä oli palmuja, sinne oli rakennettu kehä, ihmisiä oli paljon ja musiikki soi. En ole ollut tuollaisessa paikassa aikaisemmin. Yleensä tilaisuudet ovat jossakin kauppakeskuksessa, Wahlström fiilisteli.