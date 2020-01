Tony ”Viikinki” Halme ja Jukka ”Pyöveli” Järvinen ottelivat kaksi kertaa raskaansarjan Suomen mestaruudesta loppuunmyydyssä jäähallissa.

10 vuotta sitten, 8.1.2010 kuollut Tony Halme muistetaan vaiherikkaasta elämästään esimerkiksi kansanedustajana ja viihdetaiteilijana. Suomalaisten tietoisuuteen Halme tuli kuitenkin urheilun, showpainin ja ammattilaisnyrkkeilyn, kautta.

Urheilu oli Halmeelle tärkeä purkautumiskeino jo vähävaraisen lauttasaarelaisperheen vesana 1970-luvulla.

– Mä urheilin aina, kuvittelin olevani Virén tai sitten Lätsä-Pekka (Pekka Päivärinta). Urheilu pelasti mut, Halme kertoi vuonna 1998 City-lehden haastattelussa.

Halme harrasti käsipalloa, jääkiekkoa ja yleisurheilua yhdessä isoveljensä kanssa. Voima kiehtoi nuoresta pitäen. 17-vuotiaana Halme voitti kehonrakennuksen SM-hopeaa.

12-vuotiaana Halme oli nähnyt Martin Scorsesen ohjaaman Taksikuski-elokuvan, jossa Robert De Niron näyttelemä Travis Bickle ajaa taksia New Yorkin pahamaineisimmissa kaupunginosissa. Myöhemmin versio Bicklen hiustyylistä koristi Halmeen päätä, mutta elokuva sai hänet myös lähtemään vuosia myöhemmin Yhdysvaltoihin.

– Mä halusin kaiken paskan keskeltä sellaiseen paikkaan, missä hyvät kundit vetää aina lopussa pahoja kundeja kuonoon vaikka välillä meneekin täysin päin helvettiä, Halme kertoi vuoden 1998 elämäkerrassaan Jumala armahtaa – minä en.

Halme teki Yhdysvalloissa ensin turvamiehen keikkaa. Iso mies herätti huomiota, alkoi esiintyä Los Angelesissa mainoksissa ja päätyi showpainijaksi. Halme esiintyi showpainiliitto WWF:n kiertueella vuonna 1993. Halmeen painijahahmon nimi oli Ludvig Borga. Borgan tarinana oli olla suomalainen luonnonsuojelija, joka oli saapunut Yhdysvaltoihin pyyhkimään sen luonnon saastasta, niin kuin Travis Bickle haaveili tekevänsä Taksikuskissa. WWF-uralla Halmeelle ei mestaruusvöitä jaettu. Esiintyessään showpainijana Japanissa ja Euroopassa Halmekin sai titteleitä osakseen.

– Pahimpina päivinä mä väänsin neljä matsia saman iltana, kun seuraavien viikkojen televisiomatsit nauhoitettiin etukäteen. Käytäntö oli se, että jos tärkeitä luita ei ollut katki niin painittiin, Halme muisteli vaiheitaan showpainin maailmassa elämäkerrassaan.

– Aamulla otettiin purkista efedriiniä niin että herättiin, ennen matsia kipupillereitä ja matsin jälkeen rauhoittavia että pystyi ajamaan tai nukkumaan.

Viikinki vastaan Pyöveli

Yhdysvalloissa Halme alkoi nyrkkeillä. Vaikkei hän koskaan aiemmin ollut nyrkkeilyä harrastanut, saavutti Halme pian ammattilaisstatuksen. Ensimmäisessä ammattilaisottelussaan Halme tyrmäsi yhdysvaltalaisen Bradford Powellin. Ottelu oli historiallinen, sillä kamppailu nyrkkeiltiin Las Vegasin legendaarisessa Caesar's Palacessa. Halme oli ensimmäinen suomalainen, joka pääsi ottelemaan kyseisessä hotellissa.

Ammattilaisuransa kuudennessa ottelussa, vuonna 1996, Halme pääsi iskemään Suomen raskaansarjan mestaruudesta. ”Viikinkiä” vastaan asettui Jukka ”Pyöveli” Järvinen. Järvinen muistelee nyt Ilta-Sanomille, ettei Yhdysvalloissa asuneesta Halmeesta tiedetty Suomen nyrkkeilypiireissä mitään. Halme tunnettiin kotimaassaan lähinnä esiintymisestä Gladiaattorit-tv-ohjelmassa.

Showpainin maailmasta Halmeeseen oli tarttunut jotain, mihin suomalaiset eivät olleet tottuneet. Halme kehui mediassa itseään ja haukkui Järvistä ja muita vastustajiaan. Jo Muhammad Ali oli urallaan ollut vastustajan psyykkaamisen mestari, mutta Suomessa haukkuminen ja elvistely olivat uutta.

– Ajattelin, että pelle pullistelee USA:ssa. On vähän noussut lettiin siellä Amerikassa ja sitten tullaan Suomeen, Järvinen muistelee Halmetta.

Pyöveli ei sellaisesta perustanut.

– Toisaalta se kannusti, kun hän aukoi päätään. Päänaukominen motivoi minua treenaamaan kovempaa. Olin tosi hyvässä kunnossa.

Tony ”Viikinki” Halme ja Jukka ”Käpylän Pyöveli” Järvinen ennen toista kohtaamistaan vuonna 1997.

Show vetosi yleisöön. Halmeen ja Järvisen ottelu nyrkkeiltiin Nordenskiöldinkadun jäähallissa, jossa promoottorin mukaan oli 12500 katsojaa 3000 ihmisen jäädessä ulkopuolelle. Ison maailman meininkiä, josta Järvinen kertoo nauttineensa.

Ottelu ei kestänyt edes kolmea erää. Järvinen pamautti Halmeen kontilleen toisessa erässä heikomman kätensä yläkoukulla.

– Ajattelin, että tämä kaverihan kaatuu helposti, Järvinen sanoo.

Kolmannessa erässä Halme diskattiin, kun hän puski vastustajaansa. Yleisö, jonka Järvinen kokee olleen sataprosenttisesti hänen puolellaan, hurrasi.

Halme itse koki, että oli tehnyt virheen yrittäessään nyrkkeillä.

– Jos mä haluan kerätä tyylipisteitä, mun täytyy ryhtyä taitoluistelijaksi, Halme kertoi elämäkerrassaan.

– Se oli äärimmäisen helppo matsi mulle. Halme ei mielestäni ollut mikään suuri nyrkkeilijä. Taidollisesti hän ei ollut mikään tekijä. Hänellä vain kävi hyvä tuuri seuraavalla kerralla, Järvinen toteaa.

Jukka Järvinen (oik.) on lyönyt Tony Halmeen kanveesiin.

”Se oli häpeän paikka”

Seuraava kerta. Titaanit kohtasivat uusintaottelussa vuotta myöhemmin, jälleen Helsingin jäähallissa. Ottelusta tuli edeltävääkin lyhyempi. Järvinen ei omien sanojensa mukaan ollut valmistautunut riittävän hyvin. Halme tyrmäsi hänet jo avauserässä. Myöhemmin paljastui, että Halme oli ollut niin varma voitostaan, että oli lyönyt koko 50 000 markan palkkiollaan vetoa oman tyrmäysvoittonsa puolesta.

– Järvinen nukahti Ruususen uneen ja mä tiesin, että se ei nouse lattiasta kuin tunkilla. Mulle tuli kummallinen olo, kun mä menin mun omaan kulmaan. Mä pelkäsin, että tää ei olekaan totta ja mun ei anneta voittaa tätä matsia. Löinkö mä liian lujaa? Löinkö mä liian monta kertaa? Halme kertoi pohtineensa elämäkerrassaan.

Järviselle tyrmäystappio oli kova kolaus ja kasvunpaikka. Hän ei halunnut poistua viikkoon kotoaan tapaamaan ihmisiä.

– Se oli häpeän paikka, että sellaiselle mätisäkille menin häviämään. Minua nolotti tosi paljon, Järvinen sanoo.

– Kasvoin monella tapaa tappion myötä ja näin jälkikäteen ajateltuna häviö oli minulle hyvä juttu. Monessa asiassa olen sen jälkeen kasvanut ihan uusiin mittoihin.

Järvinen myöntää, että isokokoisella Halmeella oli kosolti voimaa. Järvisen mukaan Halme uhosi käyttäneensä kaikkia sellaisia ”myrkkyjä”, joista sai voimaa.

– Jos on vähän kiellettyjä vitamiineja pelissä, niin kyllä kai se turvottaa, Järvinen sanoo.

Tätä nykyä Järvinen on SDP:n edustajana Helsingin kaupunginvaltuustossa. Hän kehittää syrjäytymistä vastaan omaa hankettaan Vastaisku, jonka tavoitteena on tuottaa asumispalveluja ja päihdehoitoa Helsingin sadoille kodittomille.

Halmeen uralla Järvisen lyömistä seurasi vielä esimerkiksi vuoden 1999 voitto Iran Barkleysta, joka oli parhaina päivinään voittanut maailmanmestaruuden kolmessa eri sarjassa. Suomalaiset nyrkkeilyfanit muistavat myös Halmeen ja Mika Kihlströmin kaksi raskaansarjan SM-ottelua. Historia toisti itseään. EM-pronssimitalisti Kihlström voitti ensimmäisen ottelun mutta valmistautui toiseen kohtaamiseen heikosti. Halme tyrmäsi Kihlströmin.

Kihlström ei ole enää otteluista kertomassa. Hän kuoli traagisella tavalla vuonna 2000. Kihlström puhdisti nyrkkeilysalin lattiaa, kun puhdistusaine syttyi palamaan. Kihlström kuoli saamiinsa palovammoihin. Halmeen ammattilaisura kesti yhteensä 19 ottelua, joista hän voitti 13 ja hävisi kuusi.

Ensimmäisenä suomalaisena UFC:ssä

Halmeen showpaini- ja nyrkkeilyuraa heikommassa muistissa on, että hän kokeili korkealla tasolla myös vapaaottelua. Halme otteli neljä kertaa. Hän oli ensimmäinen suomalainen, joka osallistui UFC-otteluun.

Halme kohtasi UFC-debyytissään vuonna 1997 Randy Couturen, joka otteli myös ensimmäistä kertaa UFC:ssä. Halmeen ja Couturen ottelu kesti alle minuutin. Couture vei 45 kiloa painavamman Halmeen mattoon salamannopeasti ja pääsi hetken kuluttua päättämään ottelun kuristusotteella.

Randy Couture vuonna 2010.

Ei Halme huonolle hävinnyt. Couture on UFC-legenda, yksi seitsemästä vapaaottelijasta, joka on voittanut Ultimate Fighting Championship -mestaruuden kahdessa eri painoluokassa. Sittemmin Couture on Halmeen tavoin tehnyt näyttelijän töitä. Hänet on nähty esimerkiksi rooleissa The Expendables -toimintaelokuvasarjassa.