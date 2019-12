Legendan kuolema on nyrkkeilyn suurimpia mysteereitä – Sonny Listonin rosoinen elämä päättyi kotona hämärissä olosuhteissa

Mestari Sonny Listonin värikäs elämä päättyi kotona joulukuun lopussa 1970. Hänen kuolinsyystään liikkuu yhä villejä teorioita mafiaiskua myöten.

Charles ”Sonny” Liston oli nyrkkeilyn raskaansarjan luunmurskaaja ja lihanmöyhentäjä, mestari, joka herätti pelkoa vastustajissaan.

Vaikeista oloista maailmalle ponnistanut Liston ei kumarrellut kuvia eikä epäröinyt kulkea teiden hämäriä laitoja. Julma kehässä, julma kehän ulkopuolella, häntä kuvailtiin.

Hänen yhteyksistään järjestäytyneeseen rikollisuuteen uutisoitiin pitkin hänen uraansa, mutta kuolema on jäänyt yhdeksi nyrkkeilymaailman suurimmista mysteereistä.

Luonnollinen kuolema noin 40-vuotiaana? Vai sittenkin mafian tarkoin naamioima isku entiseen yhteistyökumppaniin? Huumeet – mutta miten ihmeessä täysin neulakammoinen ihminen piikittäisi itsensä hengiltä?

Miehen, joka oli tyrmännyt titteliotteluissa itsensä Floyd Pattersonin, tarina päättyi hämärissä oloissa.

Vaimo löysi ruumiin

Vaimo Geraldine kiinnitti ensimmäiseksi huomiota hajuun saavuttuaan Listonien kotiin Las Vegasin Paradise Palmsissa tammikuun alkupäivinä 1971. Ehkä uuni tai hella oli jäänyt päälle? Keittiö oli kuitenkin tyhjä.

Huoli kasvoi. Matkoilla ollut Geraldine ei ollut saanut aviomiestään Sonny Listonia kiinni lähes kahteen viikkoon. Lisäksi hän oli nähnyt unen, jossa hänen miehensä oli kaatunut suihkussa ja huutanut hänen nimeään.

Kotitalo oli pimeänä. Lukitsemattoman ulko-oven eteen oli kasautunut sanomalehtiä usealta päivältä.

Karmea totuus paljastui yläkerrassa pariskunnan makuuhuoneessa. Entinen mestari makasi sängyssä kuolleena yllään vain alushousut ja t-paita. Hänen nenänsä alla oli kuivunutta verta.

Herra Liston oli ollut kuolleena jo lähes viikon, mikä selitti hajun, samoin ruumiin turvonneen ulkomuodon.

Geraldine Liston lähetti perheen 7-vuotiaan Daniel-pojan talon alakertaan ja tarttui myöhemmin puhelimeen.

Alkoi selvitystyö, johon ei ole vielä tänä päivänäkään saatu varmaa vastausta.

Arvauksista ei ole ollut pulaa.

”Näyte miehisyydestä”

Sonny Listonin hautakivessä lukee syntymäaikana 1932, mutta ajankohdan tieto on vahvistamaton, koska siihen aikaan ei vaadittu virallisia syntymätodistuksia. Listonin oikeasta iästä puhuttaessa liikkui aina monia lukuja.

– Ehkä minua pidetään vanhana, koska en oikeastaan koskaan ollut nuori, Liston sanoi joskus.

Se tiedetään, että hän oli Yhdysvaltain Arkansasin osavaltiossa asuneen maanviljelijä Tobey Listonin 25 lapsesta toiseksi nuorin. Sonnyn äiti Helen synnytti Tobeyn lapsista kymmenen.

Niukoissa oloissa kasvaneen pojan nuoruus oli levoton. Kotona ei riittänyt rakkautta kaikille lapsille ja kaikesta oli pulaa. Isän väitettiin pahoinpidelleen poikaa, joka lopulta karkasi noin 13-vuotiaana kotoaan St. Louisiin, jonne hänen äitinsä oli muuttanut jo aikaisemmin.

Luku- ja kirjoitustaidoton Sonny ajautui moniin eri vaikeuksiin, eikä välttänyt niitä vartuttuaankaan.

Hän joutui vankilaan jo reilu parikymppisenä saatuaan tuomion aseellisesta ryöstöstä.

Sonny Liston iski niin lujaa, että hänen kerrottiin hajottaneen säkkejä harjoitussalilla.

Listonin urheilullisuus kiinnitti huomiota vankilassa, kuten katolinen pappi, vankilassa työskennellyt Alois Stevens kertoi Sports Illustratedille:

– Hän oli täydellisin näyte miehisyydestä, jonka olen koskaan nähnyt. Voimakkaat kädet, isot hartiat. Pian hän tyrmäsi kaikki salilla. Hänen kätensä olivat niin valtavat, etten ollut uskoa sitä, Stevens sanoi.

Listonin kerrotaan joutuneen mafian vaikutuspiiriin heti, kun hän vapautui vankilasta. Listonista kirjan The Murder of Sonny Liston: Las Vegas, Heroin, and Heavyweights (2016) kirjoittanut Shaun Assael on kuvaillut mafian tarjoilleen Listonille turvaa.

– Sonnyn isä oli loukkaava, joten Sonnylla ei koskaan ollut oikeaa isähahmoa. Sarjasta gangstereita tuli hänen isähahmojaan. Hän oli käytännössä mafian kasvattama, Assael kertoi Daily Mailille.

Jättiläiskädet

Listonin myöhempi valmentaja Johnny Tocco kertoi SI:lle, että Liston möyhensi harjoitussalilla säkkejä hajalle raa’alla voimallaan.

– Kukaan ei lyönyt säkkejä kuten Sonny. Käännös ja isku. Pam! Sonny oli kehässä ”tappokone”, hän sanoi lehdelle.

Listonilla ei ollut vain voimaa ja tekniikkaa, vaan myös ne poikkeukselliset kädet. Eri lähteiden mukaan hänen kämmenensä koko oli noin 38 senttiä. Joidenkin tietojen mukaan Listonin kädet olivat yhdet suurimmista, jotka kenelläkään raskaansarjan mestarilla olisi koskaan ollut.

Sonny Listonin käden koko tuli hyvin esille vertailussa toimittaja Jim Grahamin käteen kesällä 1960.

Ei siis ihme, että hän joutui käyttämään erikoisteetettyjä nyrkkeilyhanskoja.

Kun Liston alkoi myöhemmin saada nimeä, New York Timesin kolumnisti Arthur Daley kuvaili häntä ylimieliseksi, töykeäksi, ilkeäksi, julmaksi ja kaikkinensa pelottavaksi.

– Hän on viimeinen ihminen, jonka haluaisi kohdata pimeällä kujalla, Daley kirjoitti.

Listonin yhteenotot poliisin kanssa olivat alkaneet jo ennen vankilareissua. Kerran hänen kerrottiin tyrmänneen erään poliisin, tumpanneen virkavallan edustajan kujalle ja poistuneen paikalta poliisihattu päässään.

Sonny Liston pudotti Mike DeJohnin helmikuussa 1959. Hän voitti ammattilaisuransa 54 ottelusta 50, joista 39 tyrmäyksellä.

Hän oli pahan miehen maineessa, eikä suotta.

Kun Listonille alettiin järjestellä titteliottelua Floyd Pattersonia vastaan 1960-luvun alkuvuosina, itse Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn kerrottiin toivoneen Pattersonille vastaan haastajaksi ”parempaa persoonaa” kuin Liston oli.

Kolumnisti Daleyn mukaan Patterson oli kiiltävässä haarniskassa otteleva ritari, joka taistelisi ”pahuuden voimia” vastaan. Sanomalehdissä Listonia kutsuttiin esimerkiksi lempinimillä ”Gorilla” ja ”Luolamies”, mikä puhui omaa kieltään.

”Menneiden aikojen Tyson”

Olivat persoona ja luonne mitä tahansa, Liston teki Pattersonista selvää jälkeä – kahdesti.

Ensin hän tyrmäsi Pattersonin titteliottelussa 1962 ja toisti tempun seuraavana vuonna uusintaottelussa. Sitä voisi kutsua urheilulliseksi murhaksi, sillä Liston nukutti Pattersonin molemmilla kerroilla heti ensimmäisessä erässä.

Sonny Liston (oik.) pysäytti Floyd Pattersonin voittokulun.

Suomalainen nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki tuntee lajinsa suuret, joihin Listonkin kuuluu.

– Ensimmäisenä tulee mieleen, että hän oli raskaansarjan isoimpia nimiä. Hän oli niitä vähän vanhemman kansan mestareita. Hänellä oli kokonaisuudessaan aika kova elämä. Hän ei päässyt helpolla missään, Mäki sanoo Ilta-Sanomille.

Listonin sanotaan olleen hiljainen ja melko vetäytynyt persoona. Hän puhui jättinyrkeillään.

– Tyyli on sen ajan nyrkkeilylle tyypillinen. Hänen tyylinsä otella oli painostava, hän oli aggressiivinen lyöjä ja kesti paljon iskuja. Nykyään nyrkkeilyssä puhutaan paljon taktisesta puolesta, mutta tuohon aikaan pärjäsi suoraviivaisuudella, Mäki sanoo.

Mäki heittää vertailun tuoreempiin aikoihin.

– Liston oli ”menneiden aikojen Mike Tyson”.

Tyson hallitsi raskastasarjaa rautaisella otteella 1980- ja 1990-luvuilla.

Listonista ei tullut aikansa suursuosikkia, mutta ainakin maine kasvoi hänen voitettuaan Pattersonin.

Vierailu Linnanmäelle

Kun kuuluisa nyrkkeilymestari teki kesällä 1963 kiertueen Eurooppaan, hän kävi myös Helsingin Linnanmäellä. Listonin vierailu veti huvipuistoon ennätykselliset 16 700 katsojaa.

– Yleisö, joka mykkänä, mutta silmät suurena seurasi maailmanmestari Sonny Listonin show’ta Linnanmäellä, ei juuri antanut arvoa sille show’lle, jota esitettiin, mutta ihaili mestarin kokoa, lihaksia, nyrkkejä, iskuja ja narullahyppelytaitoa, ja arvosti niitä sutkauksia, joita Liston itse, manageri Nilon ja selostaja Janhukainen laskettelivat, Helsingin Sanomat kirjoitti 28. elokuuta 1963 ilmestyneessä numerossaan.

Lähes 17000 ihmistä saapui Linnanmäelle elokuussa 1963 katsomaan Sonny Listonin show’ta.

Sonny Liston jakoi nimikirjoituksillaan varustettuja kuvia ihailijoilleen Linnanmäellä 1963.

Samalla puhuttiin jo Listonin seuraavasta haastajasta Cassius Claystä, joka oli olympiavoittaja Rooman 1960 kisoista. Listonilta kysyttiin Linnanmäellä Claystä.

– Kuka hän on? Liston heitti HS:n jutun mukaan.

Haastattelija: Hän on se huuliveikko.

Liston: Ai, aivan niin. Ainoa vaikeuteni on siinä, miten saan nyrkkeilyhansikkaani ulos hänen suuresta suustaan.

Ne olivat hyväntuulisen kunniavieraan suuria sanoja – jotka hän joutui myöhemmin itse syömään.

Cassius Clay ja Muhammad Ali

25. helmikuuta 1964, Miami Beach, Florida. Odotettu ottelu Cassius Clayn ja Sonny Listonin välillä päättyy seitsemännessä erässä, kun Liston jättää ottelun kesken vedoten kipeytyneeseen olkapäähänsä.

Se herätti epäilyjä ennalta sovitusta lopputuloksesta, joskaan mitään vilunkipeliä ei pystytty todistamaan.

Seuraavana vuonna edessä oli uusintaottelu, nyt Lewistonissa Mainen osavaltiossa.

Claystä oli tullut siinä vaiheessa Muhammad Ali, ja jälki oli tuhoisaa. Ali täräytti heti ensimmäisessä erässä kuuluisaksi tulleen ”haamuiskunsa”, jolla pudotti Listonin kanveesiin.

Noista hetkistä otettiin yksi koko urheiluhistorian legendaarisimmista kuvista. Ali irvistää ja huutaa, edessä makaa Liston.

Muhammad Alin ”haamuisku” on heilahtanut ja Sonny Liston makaa kanveesissa.

Tuo ottelu, tarkemmin tuo hetki, on puhuttanut pitkään. Jälleen nousi epäilyjä siitä, että Liston olisi hävinnyt tahallaan – että isku tuskin oli edes sipaissut häntä.

– Sinun kuuluisa olla niin paha! Kukaan ei usko tätä! Ali huusi kehässä BBC:n laajan artikkelin mukaan vaatien Listonia jatkamaan ottelua.

Liston leimattiin julkisuudessa lahjotuksi. Jopa hänen Geraldine-vaimollaan oli epäilyksiä:

– Luulen Sonnyn luovuttaneen toisen ottelun. En tiedä, oliko hänelle maksettu, mutta uskon niin. Olen sanonut asiasta hänelle, Geraldine Liston paljasti tv-haastattelussa vuosikymmeniä ottelun jälkeen.

Siitä tappiosta alkoi Listonin alamäki. Hän otteli edelleen, mutta ura hiipui. Viimeisiä niittejä oli tyrmäystappio entiselle sparrausvastustajalle Leotis Martinille joulukuussa 1969.

”Hänet murhattiin”

Listonin kerrotaan otelleen mafian järjestämillä ottelusopimuksilla käytännössä uransa alusta lähtien. Pelottavat ja vaikutusvaltaiset alamaailman tyypit pystyivät järjestämään sopivia otteluita.

Uransa loppupuolella Liston oli kuitenkin jo käytännössä varaton, kun palkintorahoista oli lohkaistu isot osuudet muille tahoille.

– Listoniin on liitetty myös rikollistaustaa. Hän otteli aika pitkään. Varmaan historiassa on ollut paljon matseja, jotka ovat olleet ”fiksattuja” (lopputulokseltaan sovittuja). En tiedä, otteliko Liston aina omasta tahdostaan, Pekka Mäki arvioi.

Sonny Liston vaimonsa Geraldinen kanssa Chicagossa 1962. He olivat menneet naimisiin 1957.

Liston muutti Ali-tappion jälkeen nöyryytettynä ja arvottomuudentuntoisena Las Vegasiin, jossa hänen epäiltiin tehneen rahaa koronkiskureiden ja huumevälittäjien palveluksessa.

Liston eli uhkapelikaupungissa kuluttavaa kaksoiselämää.

Toisaalta hän oli perheenisä, joka hankki rahaa myös julkisilla esiintymisillään. Toisessa elämässään hänen kerrotaan ajelleen vaaleanpunaisella Cadillacilla pitkin Las Vegasin välkehtiviä katumaisemia, juoneen liikaa ja olleen mukana huumekaupassa.

Juuri mafiayhteyksien on vahvasti arvailtu liittyneen hänen kuolemaansa.

– Mafian iskut liittyivät siihen, että joidenkin pelättiin puhuvan. Kun käy läpi Listonin uran taustoja ja siihen liittyneitä gangstereita, hän tiesi liikaa. Toinen vaihtoehto on se, että häntä käskettiin tekemään jotakin, jota hän ei tehnyt, historian professori ja Las Vegasin mafia-aiheisen museon johtokuntaan kuuluva Michael Green sanoi BBC:lle.

Kirjailija Shaun Assaelilla puolestaan on selkeä näkemys.

– Uskon, että hänet murhattiin. Löytyi viisi tai kuusi ihmistä, jotka olisivat voineet tehdä sen, Assael on sanonut.

Liston ei löytynyt kotoaan ammuttuna, mikä olisi voinut olla selkeä viesti mafialta.

Sen sijaan Listonin käsivarressa väitetään olleen neulanjälkiä ja hänen kotoaan kerrotaan löydetyn huumeidenkäyttöön viittaavaa materiaalia. BBC:n haastatteleman ex-poliisin mukaan Listonin ruumiin vieressä oli ollut pieni pussillinen marijuanaa ja lasillinen vodkaa, muualla talossa oli pieni määrä heroiinia.

Sonny Liston oli iloisella tuulella vieraillessaan Euroopassa 1963.

Virallisen version mukaan Liston koki ns. luonnollisen kuoleman. On puhuttu menehtymisestä sydän- ja keuhkovaivoihin, mutta erilaisetkin teoriat ovat eläneet sitkeästi.

Oliko Listonin kuolema lavastettu huumeiden yliannostukseksi? Hänen veressään oli jäänteitä huumausaineista. Miksi rouva Liston oli soittanut ruumiin löydettyään ensin perheen lakimiehelle ja vasta tunteja myöhemmin poliisille – halusiko hän salata jotakin?

Kuolemista mahdolliseen yliannostukseen on epäilty jo siksi, että Liston kammoksui neuloja. Hänen tiedettiin käyttäneen huumausaineita satunnaisesti, mutta neulakammo oli vahva.

– Hän ei mennyt edes lääkärintarkastuksiin, koska hän pelkäsi, että lääkäri tökkää neulan häneen, valmentaja Tocco on kertonut.

”Mies”

Liston otteli viimeisen kerran 29. kesäkuuta 1970 Chuck Wepneriä vastaan noin 38-vuotiaana. Hän voitti New Jerseyssä käydyn ottelun. BBC kertoo epäilyistä, joiden mukaan Liston ei ollut suostunut häviämään ottelua tahallaan, mikä olisi suututtanut tietyt piirit.

Hän kuoli kotonaan noin puoli vuotta tuon ottelun jälkeen.

Charles ”Sonny” Listonin kuolema on edelleen suuri mysteeri.

Nyrkkeilijä on haudattu Las Vegasiin. Hautakivessä lukee yksinkertaisesti:

Charles ”Sonny” Liston

1932 – 1970

”A Man”.

Mies – ja mysteeri. Kulki hänen elämänsä miten kyseenalaisesti tahansa, nyrkkeillä hän osasi.

– Kaikista miehistä, joita vastaan olen nyrkkeillyt, Sonny Liston oli pelottavin, Muhammad Ali kuvaili myöhemmin.

Liston otteli ammattilaisurallaan 54 kertaa. Voittoja tuli 50, joista 39 tyrmäyksellä.

Suomalaisvalmentaja Mäki arvostaa entisen mestarin edelleen korkealle:

– Raskaansarjan ”Old Timessa” top kympissä, Mäki sanoo.