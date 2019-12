Eva Wahlströmin seuraava ottelu selvillä – vastaan lyömätön nuori britti

Eva Wahlström puolustaa MM-titteliään Terri Harperia vastaan helmikuussa.

Eva Wahlströmin seuraava ottelu kamppaillaan 8. helmikuuta Sheffieldissä Englannissa. Wahlström kohtaa britti Terri Harperin ja panoksena on suomalaisen hallitsema WBC-liiton ylemmän höyhensarjan maailmanmestaruus.

23-vuotias Harper on iskenyt ammattilaisena yhdeksän kertaa ja voittanut kaikki ottelunsa. Hän on painoarvoltaan WBC:tä pienemmän IBO-liiton mestari. 39-vuotias Wahlström taasen on otellut 26 kertaa. Niistä 23 on päättynyt voittoon.

Harper pääsee iskemään kotiyleisön edessä, sillä hän on kotoisin Sheffieldin läheltä.

– Odotan innolla ottelemista Sheffieldissä tällä kertaa Matchroomin ottelijana ja panoksena on mielestäni yksi arvostetuimmista mestaruuksista. Tiedän, että on nyrkkeilijöitä, jotka antaisivat mitä tahansa tällaisesta tilaisuudesta, joten emme jätä kiveäkään kääntämättä voiton saamiseksi, Harper kertoi järjestäjän kotisivuilla.