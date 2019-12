Entinen autokauppias Michael Buffer keksi hakea tavaramerkin viiden sanan lauseelle – tienannut jo yli 350 000 000 euroa

Michael Buffer, 75, kiertää yhä maailman nyrkkeilykehiä ja lausuu suurotteluiden alla kuuluisan iskulauseensa: Let’s get ready to rumble!

Kun Anthony Joshua ja Andy Ruiz junior iskivät yhteen nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestaruudesta lauantaina, heitä ennen Diriyah Arenan kehään kiipesi tuttu mies.

Yhdysvaltalainen Michael Buffer, 75, on yli kolmen vuosikymmenen ajan ollut aina paikalla, kun nyrkkeilyssä tapahtuu jotain merkittävää. Tyylikkäästi pukeutunut kehäkuuluttaja on kuin takuu siitä, että luvassa on huippuottelu.

Bufferin iskulauseen tuntevat kaikki nyrkkeilyfanit. Hän päättää aina kuulutuksensa viiteen sanaan, joista etenkin viimeisen hän venyttää pitkäksi.

– Let’s get ready to rumbleeeeee!

Lauseen voi suomentaa vaikka näin: valmistautukaa rähinään!

Michael Buffer kuulutti Andy Ruiz juniorin ja Anthony Joshuan kehään viikonloppuna Saudi-Arabiassa.

Iskulause lennättää Bufferia yhä ympäri maailmaa. Hän on nyrkkeilypromoottoreille statussymboli, joka tuo heidän markkinoimalleen ottelulle ripauksen jenkkiglamouria suoraan Los Angelesista.

Vuonna 2009 Buffer kävi jopa Helsingissä. Hänen piti kuuluttaa Nikolai Valujevin ja Ruslan Tshagajevin MM-ottelu, joka peruuntui viime hetkellä Tshagajevin B-hepatiittitartunnan vuoksi.

Iskulause on myös tehnyt Bufferista upporikkaan. Hän on käyttänyt iskulausetta vuodesta 1984 lähtien ja hän sai sille tavaramerkin vuonna 1992.

Bufferille maksetaan yhdestä kuuluttajakeikasta parhaimmillaan jopa seitsennumeroisia summia. Vielä isomman tilin hän on tehnyt lisensioimalla iskulausettaan mm. mainoksiin, tietokonepeleihin ja popkappaleisiin.

Arvioiden mukaan Let’s get ready to rumble on tuottanut 400 miljoonaa dollaria, eli reilut 350 miljoonaa euroa. Bufferilta kysyttiin asiasta suoraan USA Todayn haastattelussa viime vuonna ja hän antoi ymmärtää todellisen summan olevan jopa suurempi.

– Iskulause on ollut minulle todella, todella tuottoisa, Buffer sanoi.

Entinen miesmalli ja autokauppias Buffer aloitti kehäkuuluttajan uransa vuonna 1982. Idea uudesta urasta syntyi, kun hän katseli nyrkkeilyottelua poikansa kanssa. Heidän mielestään kuuluttaja oli surkea, joten poika sanoi isälleen:

– Isä, sinä pärjäisit paremmin kuin tuo tyyppi.

Buffer ryhtyi tuumasta toimeen. Autokauppiaan itsevarmuudella hän kaunisteli ansioluetteloaan ja väitti työskennelleensä radiossa sekä pitäneensä paljon julkisia puheita. Feikki-cv meni läpi kuin väärä raha, Buffer sai töitä ja pääsi nopeasti huippupromoottori Bob Arumin Top Rank -tallin leipiin.

Urheilukanava ESPN televisioi tuolloin Top Rankin ottelut ja Bufferista tuli nopeasti tuttu tv-kasvo. Sitten häneen iski silmänsä Donald Trump, joka palkkasi Bufferin kaikkien kasinoillaan käytyjen huippunyrkkeilyotteluiden kuuluttajaksi.

– Buffer on mahtava, hän on oikea valinta, hän on ainutlaatuinen. Sanoin alaisilleni, että meidän on pakko saada hänet, Trump sanoi Sports Illustrated -lehdessä vuonna 1992.

Nyrkkeilyn huippuotteluiden vakiokuvastoa: Michael Buffer, hymyilevät kehätytöt ja tähtiottelijat, kuten raskaan sarjan maailmanmestari Anthony Joshua (oik.).

Philadelphiassa syntynyt ja kasvanut Buffer sai nyrkkeilyn verenperintönä. Hänen isoisänsä oli Johnny Buff, joka voitti kärpässarjan maailmanmestaruuden 1920-luvulla. Buffer on myös tehnyt kehäkuuluttamisesta perhebisneksen. Hänen velipuolensa Bruce Buffer työskentelee UFC-sarjan kuuluttajana.

Bruce Bufferin iskulause kuuluu It’s time (on aika)!

Vuosikymmen sitten Michael Bufferin ura oli vakavasti uhattuna. Hän sairastui kurkkusyöpään, joka vaati leikkaushoitoa. Nukutuksesta herättyään kehäkuuluttaja kuitenkin helpottui.

– Sanoin heti ensimmäiseksi ladies and gentlemen [hyvät naiset ja herrat]. Ääneni oli kunnossa ja ajattelin, että työt jatkuvat.