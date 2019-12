Saudi-Arabian kruununprinssi kylvää pelkoa – lukemattomat karut kohtalot eivät haitanneet nyrkkeilykihoa, joka toteutti prinssin haaveen

Kun kaksikko kohtasi viimeksi kesäkuun ensimmäinen päivä New Yorkin legendaarisessa Madison Square Gardenissa, ottelun piti olla Joshualle, 30, läpihuutojuttu.

Kaksikon uusintaottelun ympärille on luotu suuret odotukset, mutta jättien show’ta on varjostanut ottelupaikkaan liittyvä raju kritiikki. Ruiz ja Joshua kohtaavat lauantai-iltana upouudella 15 000-paikkaisella Diriyah-areenalla Saudi-Arabiassa.

Ilmoitus sai ihmisoikeusjärjestöiltä tyrmistyneen vastaanoton. Saudi-Arabian johtama liittouma on sotinut Jemenissä yli neljä vuotta. Konfliktissa on kuollut kymmeniä tuhansia siviilejä, ja Jemen on ajautunut humanitaariseen katastrofiin.