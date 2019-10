Nyrkkeily

Yhdysvaltalaisnyrkkeilijä Patrick Day on kuollut saatuaan viikonlopun ottelussa vakavan aivovamman

Jo kolme nyrkkeilijää on kuollut tänä vuonna ottelussa saamiinsa vammoihin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantainen