Nyrkkeily

Ohikiitävä hetki tallentui tv-kuviin: Edis Tatlin tyrmänneen Teófimo Lópezin ele synnytti kohun Hondurasissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla kooste Teófimo Lópezin ja Edis Tatlin kohtaamisesta.