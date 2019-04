Nyrkkeily

Kommentti: Olli Mäki oli perhejuhlien myhäilevä ja huumorintajuinen mies – ja myös suuri voittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuri voittaja

Periaatteen mies

Myhäilevä ja huumorintajuinen luonne