13-vuotias Niko pysäytti 3,5 promillen humalassa olleen rattijuopon matkan – ”Nyrkkeilystä se rohkeus varmaan tuli”

Nyrkkeily

13-vuotias Niko pysäytti 3,5 promillen humalassa olleen rattijuopon matkan – ”Nyrkkeilystä se rohkeus varmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Humalaisen horinaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avaimet pois





Rajakylä on oululaislähiö, jossa sattuu ja tapahtuu. Perjantai-iltana siellä tapahtui episodi, jossa nuori poika saattoi pelastaa ihmishenkiä.Pateniemessä asuva 13-vuotias Niko Päiveröinen https://www.is.fi/haku/?query=niko+paiveroinen oli lähtenyt kotoaan seitsemän aikaan illalla mennäkseen serkkunsa luo yökylään. Serkku asui lähistöllä Rajakylässä.Kulkiessaan House-ravintolan ohi Päiveröinen huomasi, että yhdellä autoilijalla oli vaikeuksia päästä liikkeelle.– Näin punaisen auton ja huomasin, että kuski yrittää startata sitä uudestaan, Päiveröinen kertoo.Nuoresta iästään huolimatta hän on perehtynyt autoihin.– Näytti, että sillä on vaihde päällä, ja moottorin ääni kuulosti aika pahalta, Päiveröinen kuvailee.Poika kävi koputtamassa ikkunaan ja kysyi, tarvitseeko kuski työntöapua. Silloin hän havaitsi, ettei kaikki ollut kunnossa.– Hän puhui epäselvästi, niin kuin humalaiset nyt yleensä puhuvat. Kuski sanoi, että ei tässä mittään. Ajan tuonne tankille ja otan lissää bensaa.Päiveröinen tajusi, mistä on kyse ja soitti hätäkeskukseen. Sieltä tiedusteltiin hänen ikäänsä.– Kerroin olevani 13-vuotias, minkä jälkeen keskus tiedusteli, uskallanko hakea mieheltä avaimet pois, jotta tämä ei pääse vaarantamaan liikennettä.Nuorelta mieheltä tuli vastaus kuin apteekin hyllyltä.– Vastasin joo ja juoksin autolle. Aukaisin oven ja nappasin avaimet virtalukosta, Päiveröinen kertoo ripeästä toiminnastaan.

Eikö yhtään pelottanut?

Menestystä nyrkkeilyssä