Makwan Amirkhani purnasi nyrkkeilyturnauksen järjestäjille – julkaisi napakan tekstin: ”Olen rohkea mutta en tyhmä”

Nyrkkeily

Makwan Amirkhani purnasi nyrkkeilyturnauksen järjestäjille – julkaisi napakan tekstin: ”Olen rohkea mutta en t

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kommunikaatiokatkos valmentajan kanssa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy