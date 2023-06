Patrik Laine ja Jordan Leigh ovat nauttineet Milanon ja Como-järven maisemista.

NHL-tähti Patrik Laine ja yhdysvaltalaismalli Jordan Leigh ovat suunnanneet lomailemaan Pohjois-Italiaan. Viime viikolla he viettivät yhdessä aikaa Tampereella, josta Leigh jakoi runsaasti kuvia Instagram-tarinassaan.

Lue lisää: Patrik Laine toi mallirakkaansa Tampereelle – touhukas päivä huipentui järvimaisemiin

Leighin Instagram-tarina on jälleen käynyt kuumana, sillä nainen on päivitellyt sinne runsaasti tunnelmia Italiasta. Kuvista selviää, että kaksikko seikkaili perjantaina Milanossa. He vierailivat muun muassa Milanon tuomiokirkolla ja nauttivat kahvikupilliset iloisissa tunnelmissa.

Lauantaina Laine ja Leigh suuntasivat nauttimaan Como-järven maisemista. Eräällä videolla Laine työntää kaksikon matkalaukkuja ja katsoo kameraa hymyillen.

Columbus Blue Jacketsin pelaaja on sonnustautunut siniseen t-paitaan, harmaisiin collegeshortseihin ja vihreisiin sandaaleihin. Väärinpäin oleva lippalakki, kaulaketju, aurinkolasit ja nahkareppu kruunaavat asukokonaisuuden.

Yhden Leighin Instagram-tarinan sijainniksi on merkitty Tremezzossa sijaitseva luksushotelli, jonka halvinkin huone maksaa yli tuhat euroa yöltä.

Laineen ja Leighin välit nousivat otsikoihin kesäkuun alussa, kun kaksikko lomaili yhdessä Bahamalla.