Jesse Puljujärvestä huolestuttavia puheita – mitä Mikael Granlundille nyt tapahtuu?

Jesse Puljujärvi ja Mikael Granlund ovat NHL-kesän mielenkiintoiset suomalaisnimet. Myös Teuvo Teräväisen tilanne puhuttaa.

NHL-kautta on jäljellä enää 1–3 ottelua. Osa joukkueista on viettänyt kesälomaa jo kahden kuukauden ajan.

Vaikka pelit päättyvät, NHL ei suinkaan nuku. Kesä on siirtojen ja pelaajamarkkinoiden kulta-aikaa.

Suomalaisittain NHL-kesässä riittää rutkasti seurattavaa. Yksi mielenkiintoisimmista tapauksista on Jesse Puljujärvi, 25.

Puljujärvi siirtyi keväällä Edmontonista Carolinaan, mutta homma ei lähtenyt toimimaan uudessa joukkueessa toivotulla tavalla. Pudotuspelit mukaan lukien Puljujärvi pelasi Carolinassa 24 ottelua ja teki niissä tehot 0+3. Lopussa hän ei mahtunut enää pelaavaan kokoonpanoon.

Viime kesänä Puljujärvi sorvasi Edmontonin kanssa yhden vuoden ja 3 miljoonan taalan sopimuksen. Se päättyy nyt.

Puljujärvi on yhä rajoitettu vapaa agentti. Jos Carolina haluaa pitää kiinni oikeuksista, sen pitäisi tarjota Puljujärvelle vähintään kolmen miljoonan dollarin kausiarvoista sopimusta.

Se on Puljujärven viime kauden tasoon nähden reilusti yläkanttiin.

Viime päivinä myös Pohjois-Amerikan medioista on alkanut kantautua puheita, ettei Carolina olisi aikeissa antaa Puljujärvelle sääntömääräistä qualifying offeria, jolla se pitäisi pelaajan oikeudet itsellään.

– Ei ole mahdollista, että Puljujärvi saisi kolmen miljoonan tarjouksen. Mutta jos iso suomalainen on halukas ottamaan reilun palkanalennuken, noin yhden miljoonan tuntumaan, Carolina voi yrittää pitää hänet 12. tai 13. hyökkääjänä ja katsoa, olisiko Puljujärvestä vielä lunastamaan potentiaaliaan, The Athletic kirjoittaa.

Puljujärven viime kausi oli vaikea. Vieläkö löytyy ottaja NHL:stä?

Jos ja todennäköisesti kun Carolina ei anna Puljujärvelle kesäkuun loppuun mennessä kolmen miljoonan qualifying offeria, hänestä tulee rajoittamaton vapaa agentti, joka on oikeutettu neuvottelemaan sopimuksesta Carolinan lisäksi minkä tahansa muun NHL-seuran kanssa.

Kesän aikana selviää, onko ylipäätään mikään joukkue halukas antamaan kuusi kautta NHL:ssä pelanneelle suomalaisroikaleelle vielä näytönpaikkaa taalakaukaloista.

Puljujärven ohella Carolinan suomalaisista tänä kesänä suurennuslasin alla ovat vapaaksi agentiksi vapautuva konkarivahti Antti Raanta, 34, ja Teuvo Teräväinen, jolla on sopimusta jäljellä enää yksi kausi ennen vapaaksi agentiksi päätymistä.

Teräväisen, 28, päättynyt kausi oli heikko. Sopimusrakenteestaan johtuen Carolina on tänä kesänä isojen päätösten äärellä, ja esimerkiksi The Athletic nostaa Teräväisen esiin mahdollisena pelinappulana siirtomarkkinoita ajatellen.

Aikoinaan Chicagossa Stanley Cupin voittanut Teräväinen on edustanut Carolinaa jo seitsemän kauden ajan, mutta joukkue on hakannut viime vuosina toistuvasti päätään seinään pudotuspeleissä.

Teuvo Teräväisen ympärillä pyörii pientä siirtospekulaatiota.

Mutta mitä tapahtuu Mikael Granlundille? Suomen tämän hetken NHL-nestori kaupattiin viime siirtorajalla Nashvillestä Pittsburghiin, mutta kevät Penguinsin paidassa jäi kovin valjuksi.

– Granlundin hankkimisesta tuli lopulta yksi viimeisistä nauloista GM Ron Hextallin arkkuun. Yksi sana kuvaamaan Granlundin aikaa Pittsburghissa on katastrofaalinen. Hän teki yhden ainoan maalin 21 ottelussa, ja Penguins jäi pudotuspelien ulkopuolelle, Daily Faceoffin maineikas toimittaja Frank Seravalli ryöpyttää.

Pittsburgh siivosi taloaan kauden päätteeksi, ja muun muassa GM Hextall sai monoa. Uutta GM:ää ei ole vielä löytynyt, mutta Penguins palkkasi jo kiekkotoimintojensa johtajaksi Torontosta lähteneen Kyle Dubasin.

Granlundin viiden miljoonan dollarin kausipalkan takaavaa sopimusta on jäljellä vielä kaksi vuotta. Pohjois-Amerikan mediassa on viime aikoina alettu nostaa esiin mahdollisuutta, että Pittsburgh olisi jopa pakotettu ostamaan Granlundin sopimus ulos tänä kesänä, jos hänelle ei löydetä uutta ottajaa.

Pittsburgh tarvitsee kipeästi palkkakattotilaa vahvistaakseen veteraaneihin nojaavaa joukkuettaan.

– Granlund oli katastrofaalinen siirtorajahankinta. Dubasilla on Toronton ajoilta hyvät näytöt huonoista sopimuksesta eroon pääsemisestä, mutta koska Granlundilla on jäljellä vielä kaksi vuotta ja kymmenen miljoonaa, hänen sopimuksestaan eroon pääseminen saattaa vaatia jonkun arvokkaamman kauppatavaran uhraamista kylkiäisenä, The Athletic puolestaan ruotii.

Vaihtuuko Mikael Granlundin seura jälleen?

Raannan lisäksi suomalaisista rajoittamattomien vapaiden agenttien UFA-markkinoille tänä kesänä halutessaan pääsevät Erik Haula (New Jersey), Joonas Korpisalo (Los Angeles), Niko Mikkola (NY Rangers), Joel Kiviranta (Dallas) ja Saku Mäenalanen (Winnipeg).

Samaan porukkaan kuuluu myös päävamman takia koko viime kauden sivussa ollut Seattlen Joonas Donskoi. 31-vuotiaan raahelaisen kiekkouran jatkuminen on kuitenkin täysin hämärän peitossa.

Farmipelaajista samaan UFA-kategoriaan kuuluvat Olli Juolevi (Anaheim), Joona Luoto (Columbus) ja Joona Koppanen (Boston).

Rajoitetuista vapaista agenteista Puljujärven ohella mielenkiintoisin nimi on Arizonassa loistavan tulokaskauden pelannut Matias Maccelli, 22, jolle saatetaan hyvinkin tarjota pitkää ja rahakasta sopimusta Coyotesiin.

Suomalaisten ulkopuolella kesän vapaiden agenttien markkinat eivät ennakolta ole kaikista kuumimmat.

UFA-markkinoiden suurimpia nimiä ovat ennakolta konkarit, kuten Patrick Kane, Ryan O’Reilly, Alex Killorn, Matt Dumba, Dmitri Orlov ja Vladimir Tarasenko.

Valokeila osoittaa myös vahvasti Boston Bruinsin kärkisenttereihin Patrice Bergeroniin ja David Kreijciin. Vielä ei ole tiedossa, aikovatko he jatkaa uraansa.

Kesän siirtomarkkinoiden merkittävimmäksi peluriksi ennakoidaan kuitenkin Winnipeg Jetsiä. Joukkueen nuori kärkisentteri Pierre-Luc Dubois on ilmoittanut haluavansa vaihtaa maisemaa. Hiljattain myös uutisoitiin, että Jetsin pitkäaikainen ykkösvahti Connor Hellebuyck olisi lähtökuopissa. Myös Winnipegin pitkäaikainen tähtihyökkääjä Mark Scheifele on vahvojen siirtohuhujen kohteena.

Jetsin GM:llä Kevin Cheveldayoffilla on edessään työntäyteinen kesä.

Winnipegin kärkisentterit Mark Scheifele ja Pierre-Luc Dubois ovat lähtökuopissa?

Perinteinen pelaajakauppapaikka, NHL:n varaustilaisuus, järjestetään Nashvillessä 28.–29. kesäkuuta. Vapaiden pelaajien markkinat puolestaan aukeavat 1. heinäkuuta.