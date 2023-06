Kommentti: Katsokaa Anton Lundellia! Älkää missään tapauksessa enää Matthew Tkachukia

Floridan suomalaispelaajat ovat astuneet esiin finaaleissa, mutta se ei riitä kivikovaa Vegasia vastaan, kirjoittaa IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Sunrise

Ei tarvita Karjala-hattua tai sinivalkoista peruukkia sen sanomiseen, että Anton Lundell ja Aleksander Barkov ovat olleet Florida Panthersin parhaat hyökkääjät finaalisarjassa Vegas Golden Knightsiä vastaan.

Varsinkaan Lundellia ei voi kuin ihailla. Barkovin pitääkin johtaa joukkuetta eturivistä – ja häntä voi toki moittia aiempien otteluiden tehottomuudesta – mutta Lundell on vasta 21-vuotias ja pelaa toista NHL-kauttaan.

Hän on tehnyt maalin, syöttänyt kaksi ja pelannut erinomaisesti molempiin suuntiin. Sarjan nelospelissä Lundell oli joukkueensa paras hyökkääjä ottelun ensimmäisessä erässä. Itseluottamus on nyt tapissa. Ero pudotuspelien alkuun on merkittävä.

Päävalmentaja Paul Maurice tajusi viimein toisessa erässä ja 0–3-tilanteessa rikkoa ketjujaan ja palauttaa jo runkosarjasta tutun koostumuksen, kun Barkov siirrettiin pelaamaan Sam Reinhartin ja Lundellin kanssa.

Lundell siirtyi laitaan ja jatkoi yhtä vahvasti kuin oli pelin aloittanutkin. Barkov pääsi loistamaan eri tavalla, kun vierellä eivät enää olleet Anthony Duclair ja Nick Cousins, jonka kanssa maalintekoyritykset menivät vastustajalle 6–2.

Ketju teki kaksi maalia ja nosti Floridan mukaan peliin. Samalla se sai luotua Vegasiin epävarmuutta ja loppua kohden jopa pientä paniikkia, kun ottelua tutulla tyylillä hallinnut, voitossa kiinni ollut Knights alkoi jännittää, näinkö se taas menettää johtoaseman Panthersin kotiluolassa.

Anton Lundell ja Aleksander Barkov.

Lundellin kannalta oli tylyä, että hänet palkittiin pelin lopussa paikalla vaihtoaitiossa. Viiteen viime minuuttiin häntä ei enää nähty kaukalossa. Kun Panthers haki tasoitusta ilman maalivahtia, jäällä olivat Barkov, Reinhart, Sam Bennett, Carter Verhaeghe, Brandon Montour ja Matthew Tkachuk.

Tkachuk oli kuin ihmeen kaupalla viime sekunnilla vielä, taas kerran, A-luokan maalipaikassa, mutta muuten hänen pelistään ei jäänyt kerrottavaa.

Ilmiselvän olkapäävamman Keegan Kolesarin rajusta taklauksesta kolmospelissä saanut Tkachuk surffaili kaksi erää pitkiä vaihtoja, joissa hän vältteli kontakteja eikä uskaltanut pelata. Tkachukin kivikovasta luonteesta uskallus ei tietenkään ole kiinni, vaan peli kertoo karulla tavalla miten romuna hän on. Laukomaankaan hän ei kunnolla pysty.

Kolmannessa Tkachuk ei sitten juuri pelannutkaan ennen kuin vasta viime minuuteilla.

Matthew Tkachuk ei ollut enää neljännessä finaalissa entisensä.

Jos Tkachuk olisi Vegasin pelaaja, hän tuskin pelaisi tässä kunnossa – statuksestaan huolimatta. Tehot jäävät tällä hetkellä niin valtavan vajaaksi. Floridan kokoonpano on niin ohut, että vaihtoehtoja ei ole. Vegasilla on vastaavasti popcorneilla pelaajia kuten Phil Kessel, joka marssisi kevyesti Panthersin kärkiketjuihin. Siihen tiivistyy paljon joukkueiden materiaalierosta.

Ennen sarjaa oli vaikea löytää keinoja, joilla Panthers voisi lyödä Knightsin neljästi.

Nyt se tuntuu mahdottomalta.

Jos Vegasin pää kestää katkaisupelin paineet ja se auttaa maalivahtiaan Adin Hilliä kuten tähänkin asti (97 blokattua laukausta finaaleissa), pitää tapahtua ihmeitä, ettei Mark Stone nosta kannua ilmaan varhain keskiviikkoaamuna.