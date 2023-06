Jarmo Kekäläinen on tehnyt aggressiivisia liikkeitä NHL:n siirtomarkkinoilla.

Sunrise

Columbus Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen jysäytti kesän toisen puolustajahankintansa, kun New Jersey Devilsin Damon Severson liittyy Jacketsiin peräti kahdeksanvuotisella ja 50 miljoonan dollarin arvoisella sopimuksella.

Columbus maksoi Seversonista kolmannen kierroksen varausvuoron. Monipuolinen Severson on pelannut tähänastisen NHL-uransa New Jerseyssä ja tehnyt parhaalla kaudellaan 2021-22 oivat 46 (11+35) tehopistettä.

– Halusimme vahvistaa puolustuksemme kärkinelikkoa ottaaksemme seuraavan askeleen. Siksi halusimme hankkia Ivan Provorovin, jottemme vain mene vapaiden agenttien markkinoille ja ole yhtäkkiä heinäkuun alussa tyhjin käsin, Kekäläinen sanoi mediatilaisuudessa perjantaina.

– Samalla logiikalla olimme nyt aggressiivisia Seversonin kanssa. Kysyimme New Jerseyltä, voimmeko keskustella hänen kanssaan ja pääsimme yhteisymmärrykseen.

Columbus pelasi viime kaudella loukkaantumistenkin takia poikkeuksellisen nuorella ja kokemattomalla puolustuksella. Nyt sen takalinjat näyttävät tuntuvasti uskottavimmalta, kun sillä on kärkipareihinsa Severson, Provorov ja takalinjojen ykköstähti Zach Werenski.

– Meillä on vahva kärkinelikko ja erityisesti -kolmikko, jotka ovat luotettavia pareja nuorille puolustajille. Meillä on tulossa David Jiricek, Stanislav Svozil, Denton Mateychuk. Lisäksi Adam Boqvist on kokemuksestaan huolimatta yhä nuori. Jake Beankin on vielä alkutaipaleella tässä liigassa.

Kekäläinen totesi Seversonin olevan monipuolinen pakki, joka avaa peliä hyvin.

– Hänen ei tarvitse olla näyttävä vaan vain tehokas. Hän on myös hyvä puolustamaan. Severson sijoittuu järkevästi ja lukee hyvin peliä. Hänellä on myös kokoa, Kekäläinen sanoi 188-senttisestä puolustajasta.

Kekäläisen mukaan Severson oli Columbuksen ykköstavoite vapaiden agenttien markkinoilta.

Kanadan MM-joukkueessa 2019 ja 2022 pelannut – ja Suomelle MM-finaalissa hävinnyt – Severson tunsi Blue Jacketsin johtoportaasta entuudestaan vain Rick Nashin, joka oli viime keväänä maajoukkueen apulais-GM:nä.

– Tämä oli kiinnostava prosessi. Olin pitkään New Jerseyssä, ja kaikki tapahtui aika nopeasti. Kuten Jarmo sanoi, hän haluaa olla aggressiivinen ja onnekseni olin heidän listansa kärjessä. He saivat minut tuntemaan itseni halutuksi, Severson kertoi videopuhelussa.

Columbuksen päävalmentajaksi on mediatietojen mukaan tulossa Mike Babcock.

On kerrottu, että Babcockin sopimus voidaan julkaista vasta kuun vaihteessa, kun hänen vanha sopimuksensa Toronton kanssa raukeaa.

Kun Kekäläiseltä kysyttiin Babcockista ja valmentajatilanteesta, vastaus oli paljon puhuva:

– Pääsemme asiaan kuun lopussa.