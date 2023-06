Jarmo Kekäläinen pelkää työpaikkansa puolesta ja on siksi tehnyt epätoivoisia liikkeitä, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Paperilla Jarmo Kekäläisen viimeisimmät siirrot näyttävät suorastaan erinomaisilta.

Uusi päävalmentaja on voittanut alle 20-vuotiaiden MM-kultaa ja miesten MM-kultaa. Hän on luotsannut Kanadan kaksi kertaa olympiakultaan ja ollut Stanley Cupin finaaleissa kolmesti, joista yhden hän on voittanut.

Hän on sijalla 12 NHL-valmentajien kaikkien aikojen voittotilastossa.

Uusi tähtipuolustaja on parhaassa iässä oleva laatupelaaja, jolla on takanaan pari kehnompaa kautta – mutta joka niilläkin pelasi vankkaa peruspeliä.

Vanhalle tasolle noustessaan hän on liigan ehdotonta eliittiä ja nykytasollaankin eliittiä hintalaatusuhteeltaan.

Mutta.

Ongelma on siinä, että molempien mukana tulee painolasti.

Columbus Blue Jackets ei ole vielä julkaissut Mike Babcockin päävalmentajasopimusta, koska tämän vanha sopimus Toronton kanssa umpeutuu vasta kesäkuun lopussa.

Babcock ei ole valmentanut NHL:ssä sen jälkeen kun hän sai potkut Torontosta 2019. Tuolloin kävi ilmi, että hän oli kertonut Leafsin pukukopissa yksityiskohtia hänen ja nuoren tähtihyökkääjän Mitch Marnerin välisistä, luottamuksellisiksi tarkoitetuista keskusteluista.

Niissä Marner oli Babcockin pyynnöstä esittänyt arvioita joukkueen muista pelaajista.

Sen jälkeen julkisuuteen tuli tieto, että Babcock oli käyttäytynyt epäasiallisesti ruotsalaishyökkääjä Johan Franzenia kohtaan, kun kaksikko oli samaan aikaan Detroitissa.

Kanadalainen Mike Babcock on menestynyt, mutta samalla kiistanalainen valmentaja.

Babcock ei rikkonut mitään lakia, mutta hänen käytöstään pidettiin yleisesti niin huonona, että hetken aikaa näytti siltä, ettei hän saisi enää koskaan töitä NHL:stä.

Mies itsekin ehti jo kertaalleen vihjata olevansa eläkkeellä.

Babcockin sopimusta odotellessa Kekäläinen jysäytti kolmen seuran välisen kaupan, jossa tähtipuolustaja Ivan Provorov siirtyi Philadelphiasta Los Angelesin kautta Columbukseen.

Provorov nousi otsikoihin viime vuonna, kun hän kieltäytyi osallistumasta alkulämmittelyyn pelissä, jossa muu Flyersin joukkue piti pride-teemaisia sateenkaaripaitoja alkulämmittelyn aikana.

Venäläispuolustaja vetosi uskonnollisiin syihin, mutta kriitikot muistuttivat, ettei uskonto ole aiemmin estänyt Provovoria osallistumasta pride-teemapeleihin.

Columbus ja Kekäläinen olivat suomalaispomon ensimmäisten vuosien ajan NHL:n hyvän mielen tarina. Koko seurahistorian ajan siihen asti käytännössä kroonisesti kompuroinut seura alkoi taistella pudotuspelipaikoista ja kerran pudotti runkosarjan voittaneen Tampa Bay Lightningin ensimmäisellä kierroksella.

Nyt tilanne on toinen. Kaksi edellistä kautta ovat menneet pahasti penkin alle, ja nyt Provorovin ja Babcockin hankintojen jälkeen, Blue Jackets on saanut poikkeuksellisen paljon kritiikkiä.

Positiivisuuspisteitä ei enää heru.

Kekäläinen on pahassa paikassa, koska hänen työpaikkansa on vaakalaudalla. Seuran lyhyen historian kolmas GM on vienyt joukkueen pudotuspeleihin useammin kuin edeltäjänsä yhteensä, mutta sillä ei ole merkitystä, kun käyrä on suuntautunut alaspäin parina viime vuotena.

Etenkin viime kausi meni penkin alle totaalisesti, vaikka odotukset olivat kovat Johnny Gaudreaun hankinnan jälkeen.

Kekäläinen on selittänyt viime kauden romahdusta valtavalla loukkaantumissumalla, mikä on tavallaan validi argumentti, mutta NHL:n armottomassa maailmassa tulos määrittelee onnistumisen.

Yleensä NHL:ssä seurapomo on saanut palkata kaksi valmentajaa. Jos he eivät onnistu, tulee usein lähtö pomolle.

Kekäläinen peri Todd Richardsin edeltäjältään, korvasi hänet John Tortorellalla ja palkkasi Tortorellan tilalle Brad Larsenin.

Tortorellan aikana joukkue menestyi pudotuspeleissä, mutta kun tulos alkoi huonontua, konkarivalmentaja sai potkut. Hänen tilalleen kakkosvalmentajasta ykkösvalmentajaksi nostettu Larsen oli täysfloppi ja sai lähteä kahden kauden jälkeen.

Kekäläisellä on omistajalta hankittua ”pääomaa”, koska vanhat näytöt ovat riittävät. Lisäksi seuran presidentiksi palasi John Davidson, suomalaisen pitkäaikainen tukija, joka Kekäläisen alun perin palkkasi.

Siksi Kekäläinen sai vielä yhden mahdollisuuden, mutta nyt onnistuttava.

” Kekäläinen sai vielä yhden mahdollisuuden, mutta nyt onnistuttava.

Babcock on Kekäläiseltä giganttinen riski, koska jos Columbuksen pelit eivät lähde sujumaan, kritiikki on auttamatta kovaa.

Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden, mutta Babcock ei harvoissa potkujensa jälkeen antamissaan haastatteluissa ole varsinaisesti osoittanut ymmärtävänsä toimineensa väärin.

Toisaalta, kovaan vaatimustasoon, työntekoon ja tiukkaan puolustuspelaamiseen uskova kanadalaisvalmentaja edustaa juuri sitä jääkiekkofilosofiaa, jonka nimeen Kekäläinen itsekin vannoo.

Babcock on parannettu versio Tortorellasta.

Provorov on potentiaalinen pr-katastorfi, mutta tällä hetkellä Kekäläinen ei välitä asiasta enää. Hänellä on kokoonpanossa useita puutteita, kuten ykkössentterin paikka, jossa on ollut aukko useamman vuoden ajan.

Provorovin hankkimalla hän tilkitsi yhden ruudun, jämäkän kakkospakin paikan. Muulla ei näytä olevan väliä. Ihmisoikeuskeskusteluille tai suvaitsevaisuuden arvoille on viitattu kintaalla.

Epätoivoinen seurapomo tekee epätoivoisia ratkaisuja.

Ivan Provorov on erittäin laadukas pelaaja, mutta hänen käytöksensä pride-pelin yhteydessä aiheutti valtaisan kohun.

Kekäläinen on tehnyt Columbuksessa paljon hyvää. Hän on uskaltanut tehdä rohkeita pelaajakauppoja, joista osa on onnistunut ja osa epäonnistunut.

Juuri nyt hänellä on muutamia erittäin hyviä tulevaisuuden lupauksia, joiden ympärille voi rakentaa lähivuosina menestystä tavoittelevan joukkueen.

Ongelma on siinä, että Kekäläisen alaisuudessa Columbuksen käyrä on viime vuodet osoittanut niin pahasti alaspäin, ettei hän välttämättä ole näkemässä työnsä hedelmää muuten kuin televisiosta.

Kaikki ensimmäisten vuosien aikana tapahtunut positiivinen kehitys on viimeisten vuosien aikana valunut hukkaan.

Valmentajaratkaisut ovat menneet pieleen ja joukkueen rakentamisessa on epäonnistuttu. Joukkue on seilannut ilman ykkössentteriä, Patrik Laineesta ei ole saatu maksimaalista irti ja viime kaudella maalivahtipeli floppasi täydellisesti.

Kekäläisellä ei ole enää tekosyitä. Pelkät loukkaantumiset eivät enää riitä.

Columbus ei ole helppo ympäristö toimia. Se on yksi NHL:n pienimmistä markkinoista eikä varsinaisesti mediaseksikäs ympäristö, mikä houkuttelisi pelaajia. Ohion talvet ovat kylmät ja verotus on korkeaa.

Ja vaikka seuran omistajat ovat luvanneet, että pelaajapalkkoja voi maksaa palkkakattoon asti, valmentajiin ja muuhun taustaryhmään käytettävä budjetti on ollut tiukka.

Vuosikausia oli ajatus, että kaikki hyvät pelaajat lähtevät heti pois Columbuksesta kuin pystyvät. Artemi Panarinin lähtö New York Rangersiin alleviivasi tätä.

Kekäläinen on onnistunut kääntämään tätä narratiivia, kun ensin ykköspuolustaja Zach Werenski teki pitkän jatkosopimuksen ja sen jälkeen Blue Jackets naarasi viime kesänä tavoitellun vapaan agentin Gaudreaun pitkällä ja rahakkaalla sopimuksella.

Ironisesti nämä liikkeet ovat vieneet Kekäläiseltä tekosyyn. Nyt pitää tulla tulosta tai tulee potkut.