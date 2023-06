Tuomo Ruutu teki historiaa NHL:n finaaleissa – muistuttaa tärkeästä asiasta: ”Olemme pikkupoikia”

Tuomo Ruutu seisoo ensimmäisenä suomalaisvalmentajana NHL:n finaalijoukkueen vaihtoaitiossa.

Sunrise

Tuomo Ruutu, 40, pelasi mittavan uran NHL:ssä: 735 runkosarjaottelua ja 346 (146+200) tehopistettä.

Pudotuspeleissä hän pelasi kuitenkin vain kerran. Keväällä 2009, kun Ruudun edustama Carolina Hurricanes eteni konferenssin finaaleihin.

Silloin Carolinan penkin takana seisoi päävalmentaja Paul Maurice.

Nyt Maurice on Florida Panthersin päävalmentaja, ja Ruutu yksi hänen valmennustiiminsä jäsenistä.

Ja kuten 14 vuotta sitten, Carolina hävisi jälleen konferenssin finaalit puhtaasti 0–4 – tällä kertaa nimenomaan Mauricen ja Ruudun Floridalle.

Jussi Parkkila voitti Cupin viime kaudella Coloradon maalivahtivalmentajana. Ruutu seisoo vaihtoaitiossa ensimmäisenä suomalaisena finaalikoutsina, sillä Parkkilan paikka otteluissa on lehtereillä.

– Tämä on ainutlaatuista. Pitää nauttia. Vieressäni on monta kokenutta valmentajaa, ja esimerkiksi pääkoutsi on ollut kymmeniä vuosia liigassa, mutta montaa kertaa hän ei ole päässyt tähän tilanteeseen, Ruutu sanoo.

Maurice on ollut finaaleissa tarkalleen ottaen kerran aiemmin, kesällä 2002, kun hän hävisi Carolinan kanssa Detroitin tähtisikermälle.

– Tiedämme, kuinka paljon pitää tehdä töitä, että tänne pääsisi – ja siltikään ei monesti pääse. En itsekään koskaan pelaajana päässyt. Täytyy tehdä kaikki asiat niin hyvin kuin mahdollista ja vielä paremmin kuin runkosarjassa, jottei tarvitse jälkikäteen jossitella. Ennen kaikkea pitää nauttia, Ruutu sanoo.

Panthersilla on runko, jonka voi kuvitella pelaavan pitkiä pudotuspelikeväitä ja -kesiä uudelleenkin lähivuosina.

Voi silti olla, että monelle pelaajalle mahdollisuus Cupiin on ainutkertainen. Mahdollisuus, jota moni tähtipelaajakaan ei ole koskaan saanut.

– Olemme jutelleet siitä. Meillä on kokeneita pelaajia kuten Marc ja Eric Staal, jotka ovat olleet tässä tilanteessa. Osa on voittanut, osa ei ikinä, Ruutu sanoo.

Marc Staal on ollut häviämässä finaaleja, Eric Staal voitti Carolinan kapteenina 2006.

– Toivon ja tiedän, että pelaajat ovat jutelleet keskenään paljon. Nuori pelaaja ei aina ymmärrä ja voi ajatella, että ”joo joo, mä tiedän”, vaikka kokeneet sanoisivat, Ruutu muistuttaa.

– Onneksi meillä on kokeneita liidereitä, jotka ovat yrittäneet tehdä sitä selväksi, miten ainutlaatuisia hetkiä nämä ovat. Kiviä ei kannata jättää kääntämättä.

Tuomo Ruutu pelasi Paul Mauricen alaisuudessa Carolinassa.

Ruutu on kolmatta kauttaan mukana Panthersin valmennuksessa. Maurice palkattiin joukkueen ruoriin viime kesänä, ja Ruutu jatkoi ainoana viimevuotisesta valmennustiimistä.

Mauricen oma pelaajaura oli vaatimaton, joten hän haluaa tiimissään olevan Ruudun ja pitkän uran puolustajana tehneen Sylvain Lefebvren kaltaisia nimiä.

Vaikka Panthersissa on paljon kokeneita pelaajia, joukkueesta on jäänyt etenkin kevään huiman tarinan ja finaaleihin nousun aikana kuva ilon kautta menevänä poikaporukkana.

Päävalmentaja on myös korostanut, miten hauskaa myös valmentajilla on keskenään. Läppä lentää koutsien kopissa.

– Meillä on loistava tiimi. Oli pelaaja tai koutsi, niin ihmiset ympärillä luovat jokapäiväisen arjen ja sen, onko homma kivaa tai ei.

– Sitä ei pidä ikinä unohtaa pelaajana tai valmentajana, että loppupeleissä olemme kuin pikkupoikia. Tämä on peliä, jonka pitää olla hauskaa. Kun tekee oikealla draivilla ja kunnolla hommia, voi nauttia ja pitää hauskaa.

Panthers joutui tekemään kovan työn noustakseen syvältä takaa edes pudotuspeleihin. Kausi oli täynnä kovaa oppia.

– Meillä oli todella hauskaa jopa silloin, kun oli vaikeaa. Luulen, ettemme olisi edes selvinneet niistä ajoista, jos huumori ei olisi pysynyt, Ruutu linjaa.

Ruutu oli omalla urallaan laitahyökkääjä mutta pystyi myös pelaamaan sentterinä. Valmentajana hän on Panthersissakin keskittynyt etunenässä hyökkääjien peliin ja auttanut muun muassa suomalaisia senttereitä Eetu Luostarista ja Anton Lundellia opettelemaan laidassa pelaamisen saloja.

Barkov on Panthersin kapteeni.

Pisimpään Panthersissa sen suomalaisista on pelannut kapteeni Aleksander Barkov, jolle Ruutu on tuttu mies pidemmältäkin aikaa.

– Hän on vuosi vuodelta saanut isomman roolin ja enemmän luottoa, ja hän on myös jatkuvasti pystynyt tuomaan valmentajana enemmän, Barkov kertoo.

– Kerkesin itse pelaamaankin niin Tuomoa vastaan kuin hänen kanssaankin MM-kisoissa. Hän auttaa valmentajana tosi paljon ja katsoo kaikkia pieniä juttuja videolta. Hienoa, että meillä on organisaatiossa suomalainen valmentaja – ja vielä niinkin läheinen, että olen pelannutkin hänen kanssaan.

Kurittomuuteen sortunut Florida on sarjassa tappiolla 0–2. Vegas on ollut pitkälti kaikessa parempi joukkue toistaiseksi, mutta Ruutu nauttii ja uskoo ryhmäänsä.

Hän myös korostaa, että liian isoja asioita ei pelissä voi nyt muuttaa.

– Pystymme parantamaan selvästi. Meidän pitää päästä täysin omaan peliimme. Hirveän isoja juttuja ei tässä vaiheessa kannata tehdä, sillä sellainen sataa vain vastustajan laariin, Ruutu korostaa.

– Katsomme videoita ja teemme viilauksia.

Matthew Tkachuk on ottanut 36 jäähyminuuttia finaaleissa.

Panthers on toistaiseksi kuitannut 130 jäähyminuuttia, josta toki iso osa käytöskymppejä, jotka eivät ole aiheuttaneet alivoimatilanteita.

– Olemme jutelleet kaikennäköisistä asioista, mutta eniten on tietysti merkitystä sillä, että olemmeko boksissa vai emmekö. Kaikki tietävät, että sieltä täytyy pysyä poissa.

– Sillä ei kuitenkaan ole väliä, häviääkö 2–7 vai jatkoajalla. Nyt tärkeintä on se, että peli paranee ja otamme voiton, Ruutu linjasi ennen sarjan kolmatta taistoa.