58 miljoonan dollarin mies on NHL:ssä aivan uudessa paikassa – tilanne kulisseissa kertoo kaiken

Jonathan Quick on voittanut kaksi Stanley Cupia ja ollut aina ennen urallaan joukkueensa pelaava maalivahti pudotuspeleissä. 37-vuotias supertähti on uudessa tilanteessa – kuten myös katsomosta pelejä seuraava Phil Kessel.

Jonathan Quickillä on takanaan upea ura NHL:ssä. Tämän kevään ja kesän pudotuspelit alkoivat katsomossa, ja Laurent Brossoit’n loukkaantuminen nosti hänet Vegasin kakkosvahdiksi.

Sunrise

NHL:n finaalisirkus on pysähtynyt Floridan Sunriseen.

Florida Panthersin kotipyhätössä FLA Live Arenassa on vierasjoukkueen pukukopissa tuskin koskaan nähty yhtä paljon väkeä kuin keskiviikkona, kun Vegas Golden Knightsin jääharjoitukset olivat ohi.

Kymmenet toimittajat ja kameramiehet tekevät liikkumisesta vaikeaa, mutta Phil Kessel löytää niukan väylän, jota pitkin hän astelee ulos huoneesta.

Moni pelaaja jakaa haastatteluja, mutta Kesselistä, 35, ei olla kiinnostuneita. Ennätyksellisen 1 064 runkosarjaottelun teräsmiesputkessa yhä oleva Kessel pelasi kevään neljä ensimmäistä pudotuspeliä ja syötti kaksi maalia, mutta sen jälkeen 35-vuotias laitahyökkääjä ei ole enää mahtunut kokoonpanoon.

Kessel on kahdesti aiemmin ollut Stanley Cupin finaaleissa, pelannut silloin kaikki ottelut ja myös voittanut Cupin.

Jonathan Quick, 37, on pitkälti samassa tilanteessa.

Hänenkin joukkueensa on ollut kahdesti aiemmin finaaleissa. Silloin Quick oli Los Angeles Kingsin pelaava maalivahti, joka torjui joukkueelleen mestaruuden. Atleettinen supertähti vei 11 vuotta sitten kotiinsa myös pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Conn Smythe -palkinnon.

Hän on aina aiemmin urallaan ollut joukkueensa ykkösvahti pudotuspeleissä.

Nyt Quick riisuu varusteitaan kaikessa rauhassa, kun puolustajat Nicolas Hague ja Zach Whitecloud linjaavat ajatuksiaan pohjoisamerikkalaisen median edustajille.

Mitä Quickille mahtaa kuulua ja miten 37-vuotias konkari näkee tilanteen?

– Eipä tässä. Hyvin menee, Quick sanoo Ilta-Sanomille.

Vielä vuosi sitten Quick löi Cal Petersenin taistelussa Los Angeles Kingsin ykkösvahdin paikasta ja pelasi vahvan runkosarjan päälle hyvät pudotuspelit, kun Kings taipui Edmonton Oilersille seitsemän pelin sarjassa.

Kulunut kausi Kingsissä, jota Quick oli edustanut koko NHL-uransa ajan oli todella vaikea kuten myös Petersenillä, joka lähti jo syyskaudella farmiin viiden miljoonan dollarin tilipussistaan huolimatta.

Ennen siirtorajaa Kings hommasi uudeksi ykkösvahdikseen Joonas Korpisalon. Quick koki tyrmäävän kohtalon, kun seuralegenda lähetettiin liigan kellarikerroksen Columbukseen.

Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen ilmoitti pikatahtia, että seura kunnioittaa suuresti Quickin uraa ja saavutuksia. Kekäläinen sanoi haluavansa tehdä ”oikein”.

Adin Hill on ollut Vegasin pelaava maalivahti Laurent Brossoit’n loukkaannuttua.

Maalivahtilegenda pääsi Columbuksesta pudotuspelijoukkue Vegasiin ja kiitteli Kekäläistä lämpimästi asioiden hoitamisesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Nyt hän istuu penkillä, kun tuntematon Adin Hill torjuu Knightsiä kohti mestaruutta. Quick nousi hänen kakkosvahdikseen, kun Laurent Brossoit loukkaantui Edmontonia vastaan.

– Kyse on nyt vain joukkueesta. Yritämme saavuttaa jotain. Olemme tähän mennessä tehneet sen, mitä haluamme. Pitää keskittyä vain seuraavaan peliin, Quick sanoo.

Quickillä on vaimo ja kaksi lasta. Sopimus umpeutuu kesällä, joten perhe ei ole asettunut Vegasiin.

– Lapsilla on koulua, joten he ovat tulleet ja menneet.

Quick pelasi runkosarjan lopulla Vegasin paidassa kymmenessä ottelussa, joista hän starttasi yhdeksän. Voittoja tuli viisi, joista neljä putkeen heti alussa ja suoria tappioita vain kaksi.

– Pystyin auttamaan joukkuetta voittamaan pelejä ja konferenssin. Sehän tässä on tärkeintä.

– Täällä oleminen on paljon parempaa kuin se, missä olin. Olen nauttinut. Tämä on hieno joukkue.

Jonathan Quick siirtyi Vegasiin ennen NHL:n siirtotakarajaa.

Yhdysvaltalaisella oli Knightsin ryhmässä joitakin vanhoja tuttuja maajoukkueesta ja Kingsistä kuten Alec Martinez, jonka kanssa he olivat jo nuorina AHL:ssä huonekavereita.

– Tiettyä totuttelua oli, kun olin ollut niin pitkään Losissa. Olin onnekas, että tunsin täältä ennestään useita pelaajia. Minulla oli valmiiksi suhteita, joihin pystyin tukeutumaan ja tutustumaan sitten loppujoukkueeseen.

Kevään komeetta Hill saa tarvittaessa tukea Quickiltä.

– Haluan hänen vain pelaavan omaa peliään. Kun katsoo, miten hän on pelannut, niin se on ollut loistavaa jääkiekkoa. Jos on hetkiä, joissa voin auttaa, yritän.

Kymmenvuotinen, 58 miljoonaa dollaria tuonut sopimus katkeaa kesällä, ja Quickillä on edessään pitkän tauon jälkeen sopimusneuvottelut, jos hän aikoo jatkaa uraansa.

Tulevaisuudestaan hän on niukkasanainen.

– Tänään syön illallista, ja siitä mennään eteenpäin.