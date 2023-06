Kommentti: NHL:ssä tapahtuu nyt jotain uskomatonta – joogaava mörkö on yllättänyt kaikki

NHL:n finaalisarjassa säkenöi pudotuspelien ylivoimainen sensaatio, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Adin Hill on Vegasin uusi muuri.

NHL:n kulunut pudotuspelikevät on ollut täynnä yllätyksiä ja upeita kasvutarinoita, mutta yhden pelaajan tarina hakee vertaistaan.

Täysin puskista Vegas Golden Knightsin ykkösmaalivahdiksi noussut Adin Hill on pudotuspelien uskomattomin sensaatio.

Tähän kauteen Hill lähti Vegasin maalivahtihierarkian jämäsijoilta. Nyt 27-vuotias kanadalainen loistaa Stanley Cupin finaaleissa – vastoin kaikkia todennäköisyyksiä.

Nopea kertaus Vegasin villistä veskarikarusellista.

Robin Lehnerin piti olla Vegasin ykkösvahti, mutta ruotsalainen joutui kauden päättävään lonkkaleikkaukseen jo elokuussa. Sen jälkeen oli tulokas Logan Thompsonin vuoro kantaa ykkösvahdin viittaa.

Helmikuussa Thompson loukkaantui, ja Hill oli hetkellisesti vastuuvahti. Maaliskuussa oli Hillin vuoro loukkaantua. Ennen siirtorajaa Vegas hankki kaksinkertaisen mestarivahdin Jonathan Quickin Los Angeles Kingsistä helpottamaan akuuttia maalivahtikriisiä.

Quick, 37, sai pelivuoroja runkosarjan lopulla, mutta pudotuspelien alussa Vegasin tolppien välissä oli Laurent Brossoit. Hill palasi lasaretista toisella pudotuspelikierroksella Edmonton Oilersia vastaan. Sarjan kolmospelissä Brossoit joutui telakalle ja runkosarjassa 27 peliä torjunut Hill palasi tolppien väliin.

Sen jälkeen kasinopääkaupungissa on pyörinyt Adin Hill show.

Adin Hill on vallannut Vegasin ykköstorjujan tontin.

Hill on kulkenut pitkän ja kiharaisen polun nykypisteeseen.

Arizona Coyotes varasi pitkänhuiskean BC:n pojan kesän 2015 varaustilaisuuden kolmannella kierroksella, mikä kertoo piilevästä potentiaalista. NHL:ssä Hill debytoi kaudella 2017–18.

Vuosien 2016–2020 välillä NHL-startit jäivät yhteensä 30:een, kun Hill torjui pääasiassa AHL:ssä. Viiden Arizonan organisaatiossa vietetyn kauden jälkeen Hill solmi elokuussa 2021 välimieskäsittelyn jälkeen kahden vuoden ja 4,4 miljoonan dollarin sopimuksen San Jose Sharksin kanssa.

Lehnerin loukkaantuminen pakotti Vegasin reagoimaan, joten seura hankki viime elokuussa Hillin San Josesta neljännen kierroksen varausvuoroa vastaan.

Tässä kohtaa mikään ei puoltanut, että haaviin tarttui tulevan Stanley Cup -voittajan ykkösvahti. Hillillä oli tässä vaiheessa tilillään 74 NHL-ottelua vaatimattomilla tilastoilla.

Vegasissa Hill on joutunut taistelemaan jääajasta alusta asti, mutta samaan aikaan hän on myös kehittynyt uudelle tasolle maalivahtivalmentaja Sean Burken alaisuudessa. Burke ansaitsee paljon kunniaa Vegasin tämän kauden menestyksestä, sillä hänen käsissään on ollut peräti viisi maalivahtia.

Lähes jokaisella veskarilla on ollut omat hetkensä tällä kaudella, mutta pudotuspeleissä Hill on loistanut kirkkaimmin.

Hillin klinikka on ollut pystyssä nyt kuukauden päivät. Otanta on sikäli ohut, mutta tässä kaverissa on kaikki ainekset nousta vakituiseksi NHL:n tähtiveskariksi.

Hill täyttää modernin huippuvahdin raamit, sillä hänellä on mittaa peräti 198 senttiä ja painoa 97 kiloa. Hill on tällä hetkellä NHL:n kookkain maalivahti.

Tyypillisesti tämän kokoiset maalivahdit eivät erityisemmin loista liikkuvuudellaan, mutta Hill liikkuu kokoisekseen sähäkästi.

Kanadalaisvahti paljasti Stanley Cupin finaalien aikana Athleticin haastattelussa yhden salaisen aseensa.

Hill hurahti kunnolla joogaan koronavuosien aikana, kun paikat olivat säpissä ja ihmiset joutuivat lusimaan kotona neljän seinän sisällä. Hill selaili tylsyyksissään puhelintaan, ja löysi suositun jooga-applikaation.

Hill oli kokeillut joogaa maalivahtivalmentajiensa suosituksesta jo aiemmin, mutta pandemian aikana hän otti joogan osaksi rutiinejaan.

Pelipäivinä Hill on monien muiden jääkiekkoilijoiden tavoin tapojensa orja. Kaava on tuttu: aamujään jälkeen tankkaamaan lounaalle ja siitä soljuvasti kohti päivän joogasessiota. Kausien välissä Hill harrastaa joogaa useammin kuin pelikauden aikana – yleensä neljä kertaa viikossa.

– Siitä tulee hyvä olo ja mieli rauhoittuu. Joogan aikana ei ajattele mitään muuta. Joogaohjelma kertoo, mitä pitää tehdä ja milloin pitää hengittää sisään ja ulos. Se rentouttaa ja auttaa keskittymään.

Kehollista terapiaa, mielenhallintaa ja rentoutumista edistävästä joogasta on eittämättä hyötyä myös liikkuvuuteen ja kehonhallintaan, varsinkin kun kyse on lähes kaksimetrisestä maalivahdista.

Maalivahtiosastolla Florida Panthersilla piti olla kilpailuetu finaalisarjassa.

Sergei Bobrovski on loistanut pudotuspelien ylivoimaisesti kuumimpana maalivahtina, mutta kahdessa ensimmäisessä finaalissa 34-vuotias venäläisvahti on jäänyt Hillin varjoon.

Toki Bobrovski on joutunut torjumaan kurittomasti ja ajoittain idioottimaisesti pelanneen pantterilauman takana. Hillin edessä puolustava jykevä Vegasin viisikko tekee maalivahtinsa työn helpommaksi.

Vegasin keskustaa säntillisesti ylimiehittävä puolustuspeli on kuin tehty raamikkaalle mörkömaalivahdille, jonka päätehtävänä on lukea kulmat oikein, nähdä laukaukset ja pysäyttää ykköskiekot. Muusta huolehtivat kenttäpelaajat.

Ei pidä kuitenkaan vähätellä Hillin panosta Vegasin mestaruusmarssissa. Kookas prosenttitorjuja on seissyt huippujoukkueen viimeisenä lukkona ja pystynyt venymään tarvittaviin huipputorjuntoihin kriittisillä hetkillä otteluita.

Hill löytyy kaikista perinteisistä tilastoista kärkikahinoista. Pudotuspelien torjuntaprosentti 93,7 on vähintään kymmenen peliä pelanneista paras. Samoin päästettyjen maalien keskiarvo 2,06.

Edistyneissä tilastoissa Hill on ”pelastanut” 7,8 maalia Moneypuckin mukaan. Vain Bobrovskin GSAE-tilasto (17,3) on parempi tällä hetkellä.

Sensaatiovahdin kuplan puhkeamista on odoteltu viikosta toiseen, mutta mitä vielä.

Kun panokset kasvavat, Hill pystyy lyömään parasta pöytään. Tämä kertoo kanadalaisvahdin poikkeuksellisesta henkisestä kovuudesta. Oppirahat on maksettu vuosien varrella.

Jokainen torjuntaliike ei ole teknisesti silmiä hivelevää, mutta kaikesta näkee, että mies on tällä hetkellä niin ytimessä kuin olla ja voi. Edessä pelaava joukkue luottaa täysin uuteen ykkösvahtiinsa, ja Hill on ammentanut onnistumisista ja voitoista entisestään itseluottamusta.

Adin Hill ei ollut vielä kuukausi sitten nimi, joka herätti minkäänlaista luottamusta. Peli ja ottelusarja kerrallaan karski kanadalainen on kuitenkin hiljentänyt epäilijänsä.

NHL-kauden tykein tuhkimotarina on enää kahden voiton päässä.

Stanley Cupin 3. finaalipeli Florida-Vegas perjantaina 9.6. klo 03. Vegas johtaa voitoin 2–0.