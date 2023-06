Suomalaisten Floridalle kova löyly NHL:n finaaleissa – Anton Lundellilta suoraa puhetta

Florida Panthers on hävinnyt kaksi ensimmäistä Stanley Cupin finaalia. Anton Lundell astui taas median eteen perkaamaan tappiota.

Las Vegas

Florida Panthers palaa kotiinsa Sunriseen niskassaan kaksi tappiota Las Vegasissa.

Vegas Golden Knights oli Stanley Cupin kahdessa ensimmäisessä loppuottelussa parempi maalein 5–2 ja 7–2.

Varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa pelattu sarjan toinen peli oli tyly kylvetys. Ensimmäisessä ottelussa Panthers oli mukana voittokamppailussa päätöserään asti, mutta nyt taululla oli jo ennen puoltaväliä lukemat 4–0.

Anton Lundell kavensi kolmannen erän avausvaihdossa neljällä neljää vastaan, mutta isännät menivät sitten menojaan.

21-vuotias Lundell oli avausottelun tapaan valikoitunut Panthersista pelaajaksi, kertoi pukukopissa tuntojaan ottelun jälkeen. Kapteeni Aleksander Barkovia ei siellä nähty.

– Tänään ei ollut mikään paras peli meiltä. Vastustaja oli valitettavasti aika selvästi parempi. He saivat ensimmäiseen erään ylivoimamaalin ja vielä toisen perään. Takaa-ajoasemassa emme saaneet vain kiekkoa sisään ja päässeet mukaan peliin, Lundell ruoti.

– Pystymme olemaan parempia monilla osa-alueilla. Emme olleet tyytyväisiä suoritukseen. Täytyy pystyä parempaan, jos haluamme taistella voitosta.

Anton Lundell pelaa toista kauttaan NHL:ssä.

Florida on pudotuspeleissä lyönyt niin Bostonin, Toronton kuin Carolinankin.

Siis itäisen konferenssin ja samalla koko liigan parhaan, neljänneksi parhaan ja toiseksi parhaan runkosarjajoukkueen.

Vegas voitti lännen myös runkosarjassa ja keräsi viidenneksi eniten pisteitä.

Onko nyt kuitenkin vastassa kaikkein kovin joukkue?

– Kaikki joukkueet olleet hyviä ja erilaisia. Menneet ovat menneitä. Tiedämme, että olimme Bostoniakin vastaan häviöllä ja nousimme sieltä. Täytyy löytää joku juttu, että saamme sarjaa ja momentumia käännetty. Kaikki pitää laittaa likoon, Lundell sanoi.

Mikä tekee Vegasista niin hyvän?

– He pelaavat erittäin hyvin ja kurinalaisesti. He eivät anna paljoa tilaa ja puolustavat kurinalaisesti. Heillä on hyvä veskari kuten meilläkin. Meidän pitää vain koettaa päästä vielä enemmän irtokiekkoihin ja luoda maskia, että saisimme räkämaaleja. Aina ei tarvitse olla hieno maali.

Lundell viittasi useaan kertaan ensimmäiseen kierrokseen, jolloin Florida nousi 1–3-tappioasemasta voittoon runkosarjan voittajaa Bostonia vastaan.

Viimeksi Panthers on hävinnyt kaksi peräkkäistä ottelua juurikin Bruinsin käsittelyssä. Ennen loppuotteluita kissapedoilla oli 11 voittoa 12 viime ottelustaan.

– Sarja on vielä pahasti kesken. Emme luovuta ikinä.