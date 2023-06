Aleksander Barkov nousi uudelle tasolle NHL:ssä – ”Tiedän itse”

NHL:n loppuottelut Vegas ennakkosuosikkina

Vegas oli läntisen konferenssin paras joukkue runkosarjassa kerättyään 111 pistettä.

Golden Knights on pudotuspeleissä lyönyt Winnipegin, Edmontonin ja Dallasin vakuuttavasti ja hävinnyt toistaiseksi vain viisi peliä.

Bostonista viime kesänä tulleella valmentajalla Bruce Cassidyllä on käsissään erittäin laaja materiaali - ja kuten tulokset pudotuspeleissä ovat osoittaneet, kenties koko liigan syvin. Tämä pätee niin hyökkäykseen kuin ennen kaikkea puolustukseen.

Vegas on 5-5-pelissä voittanut maalit peräti 48-23. Se on ollut äärimmäisen tehokas maalipaikoissaan ja ollut maalien edustoilla todella vahva.

Isoin ja oikeastaan ainoa murheenkryyni on ollut alivoima, jonka toimimattomuuteen Vegas on hävinnyt yksittäisiä otteluita. Onnistumisprosentti on ollut vaatimaton 63,0. Myös ylivoimatehokkuutta (18,5%) on syytä kiristää.

Poikkeuksellista maalivahtirulettia pyörittämään joutuneen Vegasin tolppien välissä seisoo Adin Hill, joka on uransa ylivoimaisesti kovimmassa paikassa. Toistaiseksi pitkälti kokoonsa luottava Hill on ollut itse varmuus, mutta tästä kuuluu iso kiitos myös joukkueen tiiviille puolustuspelille.

Florida oli runkosarjan 17. paras joukkue kerättyään 92 pistettä eli viimeinen, joka selvisi pudotuspeleihin. Lännessä pelaava Calgary jäi ulos pudotuspeleistä, vaikka se oli koko liigan mittapuulla 16. parhaan tuloksen tehnyt nippu.

Aggressiivinen Panthers on (Vegasin tapaan) tehnyt paljon maaleja hyökkäysalueen riistoista ja ollut vahva molempien maalien edustoilla, joskin vastustajille se on antanut selvästi enemmän maalipaikkoja kuin Vegas.

Floridan hyökkäyskalusto on sekin laaja. Kärkipelaajat Matthew Tkachuk ja Aleksander Barkov tuovat etua, vaikka Vegasin tulikuumat Jack Eichel ja Jonathan Marchessault eivät juuri kalpenekaan vertailussa.

Panthers on kaatanut runkosarjan parhaan, toiseksi parhaan ja neljänneksi parhaan joukkueen. Siihen on vaadittu oikeilla hetkillä myös suotuisia pomppuja ja maalivahti Sergei Bobrovskin ällistyttävää kevättä. Bobrovski on kaikin tavoin eri profiilin veskari kuin Hill: hän on liigan kovapalkkaisin, jo laskevana pidetty tähti, joka on syttynyt kaikkien aikojen kevääseen. 188-senttinen Bobrovski tunnetaan aggressiivisuudestaan ja atleettisuudestaan.

Florida tarvitsee Bobrovskilta vielä yhden sarjan täyttä priimaa voidakseen viedä Cupin Sunriseen.