Minkä yllättävän esineen otat pelireissulle, NHL-tähti Roope Hintz? ”Sellainen rulla”

Leijonarevolveri goes NHL. Perinteisessä revolverihaastattelussa Dallasin tähtisentteri Roope Hintz.

Dallas

Paljonko on ennätys Cooperissa?

– En muista, kun siitä on niin kauan aikaa. Viimeisimpänä oli 30 minuutin juoksu. Nykyään meillä on vain pyörätestejä. Kyllä mä yli 3000 pääsisin.

Paljonko nousee penkistä?

– Ei ole tullut nostettua pitkään pitkään aikaan. Jos teen, niin teen käsipainoilla.

Kuka on Dallasin suomalaisista pahin sählääjä?

– (Joel) Kiviranta. Sille välillä sattuu ja tapahtuu. Ainakin eniten meistä viidestä. Esa (Lindell) ja Jani (Hakanpää) ovat vähän vanhempia ja ehkä päässeet jo sen vaiheen yli.

Minkä yllättävä tavaran otat mukaan pelireissuille?

– Se millä poistetaan vaatteista, mitä se nyt on... (Nukkaa) Sellainen rulla.

Kuka on joukkueen sivistynein?

– Sanotaan Joel Hanley.

UFC:n pyörittämässä Power Slapissa näyttää syttyneen uusi tähti Ayjay Hintz, ja Carolinan peleissä on ollut Hintz-niminen amerikkalaistoimittajakin. Mikä on sukunimesi tausta?

– Se tulee alun perin Saksasta. En ole itse täällä törmännyt keneenkään Hintziin.

Paras muisto NHL:stä tähän mennessä?

– Mikäköhän se olisi. Varmaan menee ensimmäiseen peliin tai maaliin. Kyllä ne ovat tähän mennessä, kun en ole vielä voittanut mitään. Tietysti kolme vuotta sitten olimme finaaleissa, mutta kun hävisimme, niin ei niitä sillä lailla halua muistaa.

Kappale joka sytyttää aina?

– (Selaa pitkään kännykkäänsä) Ranskan voittobiisi. Ramenez (Vegedream – Ramenez la coupe à la maison).

Minkälaisia soittolistoja puhelimesta löytyy?

– Vähän kaikennäköisiä on. On esimerkiksi suomiräppilista, sitten on omat vanhemmille suomalaisille ja amerikkalaisille klassikkobiiseille.

Ketkä ovat suosikkipelaajiasi mainitusta Ranskan maajoukkueesta?

– Antoine Griezmann ja N’Golo Kante.

Roope Hintz voitti nuorten MM-kultaa 2016.

Entä ketkä ovat suosikkiurheilijoitasi muuten?

– Roger Federer oli, mutta hän lopetti justiinsa. Sitten tykkään Connor McGregorista, mutta hänkään ei ole ollut nyt kovin aktiivinen. Neymar ja Zlatan Ibrahimovic.

Oletko lukenut Zlatanin elämäkerran?

– Itse asiassa olen. Muutamia tiettyjä elämäkertoja olen lukenut. Niitä on kiva lukea. Pysyy itsekin kärryillä.