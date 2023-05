Pörssikärki Roope Hintz on noussut todella kovaan seuraan: ”Täältä löytyy vielä potkua”

Pudotuspelien pistepörssin kärjessä paahtavan Roope Hintzin usko finaalipaikkaan pysyy kovana.

Dallas

Dallas Stars tarttui tilaisuuteensa, kun Vegas Golden Knightsin Brayden McNabb huitaisi Ty Dellandrea naamaan ja lähti jäähyaitioon jatkoajan alussa.

Ensimmäiset 30 sekuntia Dallasin ylivoimasta valuivat hukkaan, mutta sitten Roope Hintz toi kiekon alueelle.

Sekunteja myöhemmin Hintz oli huippupaikassa maalin edessä muttei onnistunut – vaan kaivoi vielä kiekon päädystä ja syötti sen Miro Heiskaselle. Suomalaispuolustaja levitti Joe Pavelskille, joka pamautti ratkaisun.

Dallas voitti 3–2 ja kavensi Vegasin otteluvoitot 1–3:een.

– Iso juttu, että saimme jatkoaikavoiton. Minulla on ainakin uskoa. Tässäkin sarjassa kaksi ensimmäistä peliä meni jatkoille. Ne voivat aina kääntyä miten vain, Hintz sanoi.

– Nyt on iso peli siellä (Vegasissa). Pitää kaivaa voitto.

Asetelma otteluun oli 0–3-tilanteessa selvä.

– Kaikki tiedostivat, että emme voi hävitä. Yritimme pelata kurinalaista ja nöyrää peliä, emmekä ottaneetkaan kuin yhden jäähyn. Oli kyllä hyvä fiilis. Täältä löytyy vielä potkua.

Kaksi syöttöpistettä kerännyt Hintz johtaa pudotuspelien pistepörssiä tehtyään 17 ottelussa 24 (10+14) pistettä.

Suomalaisista yksissä pudotuspeleissä enempään ovat yltäneet vain Jari Kurri (ennätys 31), Esa Tikkanen (ennätys 27), Heiskanen (ennätys 26) ja Mikko Rantanen (ennätys 25).

Hintzin ketjukaveri Jason Robertson teki kaksi maalia.

Dallas pelasi varsin ehjän 60-minuuttisen ja voitti laukaukset maalia kohti lukemin 42–39.

Korkeasta laukaisuvolyymistä huolimatta Stars ei tälläkään kerralla varsinaisesti herkutellut huippuluokan maalipaikoilla. Vegas on läpi sarjan puolustanut keskustaa todella vahvasti isokokoisen ja äijämäisen puolustajistonsa johdolla.

– Aika paljon meidän vedot ovat tulleet ulkoa. Pitää yrittää päästä sinne sisällekin. Heidän pakit pelaavat vain maalin edessä eivätkä edes juuri tule sieltä pois. He pitävät maalinedustan aika tukossa, Hintz sanoi.

Jatkoaikavoitto oli henkisesti iso Dallasille, jolla oli jo runkosarjassa vaikeuksia voittaa 60-minuuttisen jälkeen. Silloin toki pelataan kolmella kolmea vastaan.

Pudotuspeleissä Stars oli hävinnyt kahdesti Vegasille ja yhteensä neljästi jatkoajalla.

Dallasin maalivahti Jake Oettinger oli taas huipputasollaan. Viime ottelussa hänet vaihdettiin pois tolppien välistä, kun tilanne oli pikatahtia 3–0 Vegasille.

– Sen on huomannut, että hän on aina todella hyvä, jos on takana vähän vaikeampi peli. Sitä tarvitaan. Pitäähän siinä nyt toki edessäkin pelata niin, ettei koko ajan tule huippupaikkoja, mutta se tuo turvaa, kun veskari on hyvällä pelipäällä.

– Täällähän on väkeä, Roope Hintz hymähti vapauduttuaan pohjoisamerikkalaisen median grillistä ja kirkkaista spottivaloista. NHL-kauden huipennus on käynnissä kiekkomarkkinoilla, jotka eivät perinteisesti ole median polttopisteessä.

Sarjan kolmas ottelu oli Dallasilta totaalisukellus, joka lähti väärään suuntaan heti kättelyssä.

– He saivat yhden heti alkuun ja meille tuli sitten viiden minuutin jäähy. Siitä toinen ja vielä kolmas, niin se oli aika nopeasti 0–3.

– Nyt saimme pelin takaisin sellaiseksi, mitä pitää. Se edellinen ei ollut todellakaan hyvä esitys.

Sarja jatkuu lauantaina eli sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Vegasissa.

– Nyt mennään sinne ja haetaan voitto. Ei ikinä tiedä, mitä sitten vielä tapahtuu.