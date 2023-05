Suomalaistähtien Florida jyräsi NHL:n finaaleihin – Anton Lundell kertoo uransa hulluimmasta ottelusta: ”Pizzaa meni, osa joi Red Bullia”

Anton Lundell pääsee pelaamaan Stanley Cupista toisen NHL-kautensa huipennuksena.

Sunrise

Jos Pittsburgh Penguins olisi voittanut kautensa jo viime kesänä luovuttaneen Chicago Blackhawksin NHL:n runkosarjan viimeisellä viikolla, Florida Panthers olisi jäänyt pihalle pudotuspeleistä.

Jos Brad Marchand olisi tehnyt läpiajostaan ottelun viime sekunneilla maalein, Boston Bruins olisi lyönyt Panthersin ensimmäisellä kierroksella pihalle voitoin 4–1.

Jossitella voi ties millä, mutta Panthers on onnistunut kirjoittamaan sensaatiotarinan ja pelaa Stanley Cupin loppuotteluissa.

Tätä marssia ovat eturivissä johtaneet karheat Matthew Tkachuk ja Sam Bennett, joiden kaltaiset pelaajat konferenssin finaalivastustajalta Carolina Hurricanesilta puuttui.

Kapteeni Aleksander Barkov on yltynyt huimaan pudotuspelivireeseen.

Maalivahti Sergei Bobrovski pelaa ällistyttävää kevättä ja on Tkachukin kanssa kuumin ehdokas pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Conn Smythe Trophyyn.

Taustalla Floridalla on pelaajia kuten Anton Lundell, toista NHL-kauttaan pelaava suomalaissentteri.

Kuinka voittamaton olo teillä on?

– Hyvin on mennyt, mutta olemme pysyneet nöyrinä. Tiedämme, ettei työ ole valmis. Matkaa on vielä edessä. Koetamme elää päivä ja peli kerrallaan miettimättä liikaa menneitä tai tulevaa. On tärkeää pysyä tässä hetkessä, Lundell sanoi IS:lle ennen finaalipaikan varmistumista.

Anton Lundell ja Florida löivät toisella kierroksella William Nylanderin edustaman Toronton.

Kevät on tunnetusti kiekkoilijan parasta aikaa.

Ja kun parasta jääkiekossa on voittaminen, Lundellilla on syytä hymyyn.

– On ollut ihan äärettömän makeaa ja tosi kivaa nähdä playoff-huuma tässä hallissa ja kaupungissa. Sitä on näkynyt tietysti myös muissa kaupungeissa. Tämä on ihan eri maailma kuin runkosarjassa. Fanit ja kaupungit heräävät kunnolla henkiin.

Lundell oli viime kaudella mukana runkosarjan voittajajoukkueessa, joka lähti toisella pudotuspelikierroksella lomille hävittyään tulevalle finalistille Tampa Baylle voitoin 0–4.

– Minulle on ollut tosi tärkeää, että olen pystynyt oppimaan. Ei sitä ymmärrä ennen kuin kokee, mitä voittaminen ja pudotuspeleissä eteneminen vaatii, Lundell sanoi.

– Ihan ääripäät viime ja tämä kausi. Nyt olemme näin pitkällä. Kaikki on lopulta pudotuspeleistä kiinni. Pelitapa ja pelityyli pudotuspeleissä on tärkein asia. Olemme nyt löytäneet tavan, joka tuottaa ja toimii. Pakko silti sanoa, että jokainen peli on kova.

Anton Lundell on päässyt nauttimaan Floridan sensaatiomaisesta pudotuspelikeväästä.

Florida voitti Carolinan neljä kertaa yhden maalin erolla.

Kaksi ensimmäistä peliä menivät jatkoajalle. Ottelusarjan ensimmäinen venyi lähes 140 minuutin mittaiseksi ja päättyi Raleigh’ssa hieman ennen aamukahta, kun Tkachuk teki ensimmäisen ottelusarjan kolmesta voittomaalistaan.

– Se oli varmaan hulluin peli, mitä olen koskaan pelannut. Tuntui, että se vain jatkui ja jatkui, Lundell hymähti.

– Molemmat pelasivat aika varmasti. Kumpikaan ei halunnut tehdä virheitä. Tuntui, että se meni aika nopeasti. Jokainen jatkoerä alkoi ja loppui melkein yhtä nopeasti. Tuntui, ettei se lopu koskaan. Onneksi saimme maalin tehtyä.

Sergei Bobrovski torjui Floridan maalilla 63 laukausta 65:stä, Carolinan Frederik Andersen pysäytti 57 vetoa 60:stä.

– Molemmilla oli paljon hyviä paikkoja. Tuntui, että meillä ehkä vähän enemmän, Lundell näki.

Ottelu oli yli tuplamittainen tavalliseen jääkiekko-otteluun nähden.

– Aika paljon syötiin kopissa erätauoilla. Pizzaa meni, osa joi Red Bullia. En tiedä, miten heillä meni yöunet.

– Oma tankkaukseni oli aika normaalia. Banaania, energiageelejä ja paljon nestettä kuten Gatoradea. Kuuden tunnin peli, niin oli se vähän outoa. Kolmelta aamuyöllä menimme syömään hotellille illallista. Se yö venyi varmasti molemmilla joukkueilla.

Lundell sai unta suhteellisen nopeasti.

– Kyllä siinä kroppa vielä käy, kun on koko pelin ajan ollut 6-7 tuntia keskittyneenä. Hetki meni, ennen kuin uni tuli.

Joka toinen päivä jauhettu ottelusarja meni pakettiin pelimäärällä mitattuna nopeimmalla mahdollisella tavalla, joten nyt Panthers pääsee lataamaan akkujaan.

Stanley Cupin loppuotteluiden aloituspäivämääräksi on piirretty 3. kesäkuuta, mutta toinenkin konferenssien finaalisarja on jo perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa katkolla. Vegas johtaa Dallasia voitoin 3–0 ja voi varmistaa paikkansa Texasissa.