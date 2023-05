Paul Mauricen mukaan Aleksander Barkovilla ei ole minkäänlaista egoa, mikä on täysin poikkeuksellista.

Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice tuli joukkueen ruoriin viime kesänä.

Maurice luotsasi pitkään Winnipeg Jetsiä läntisessä konferenssissa, joten Panthersin ja Aleksander Barkovin kohtaamiset jäivät vuositasolla vähiin.

– Olen aiemmin nähnyt häntä etäältä, television välityksellä. Olen nähnyt hänen kätensä, hänen kykynsä tehdä peliä ja hänen olevan voimakas pelaaja, Maurice sanoo.

Barkovin valmentajana Maurice on päässyt tutustumaan kapteeniinsa ihmisenä.

Maurice sanoi tietävänsä, että hänen lausuntonsa saattaa kuulostaa epäkunnioittavalta joitakin muita hienoja miehiä kohtaan, mutta:

– En ole koskaan tavannut tuollaista persoonaa, joka on noin hyvä pelaaja. Hänen nöyryytensä on aitoa.

– Kun hänen kanssaan puhuu, niin voi tsiisus, miten aitoa hänen nöyryytensä on. Hän on vaatimaton eikä koskaan muutu. Luullakseni hänestä on jopa vaivaannuttava ajatus, että hänestä puhutaan enemmän kuin joukkueen muista pelaajista.

Aleksander Barkov ja Matthew Tkachuk johtivat Floridan voittoon Carolinasta.

Päävalmentaja kertoi kuvaavan esimerkin kapteeninsa luonteesta. Mauricen mukaan Barkov pitää joukkueen 13. hyökkääjää yhtä tärkeänä kuin itseään.

– Hän paitsi uskoo niin myös kohtelee kaikkia sillä tavalla. Hän on epätavallinen mies.

– Suurimmalla osalla tuolle tasolle pääsevistä pelaajista on ego – jonka ei toki tarvitse olla huono juttu. Hän näyttää olevan täysin vailla egoa, mutta ruoskii silti itseään eteenpäin. Ja se ajaa hänen joukkuekavereitaan, Maurice ruotii.

Barkov on historian ensimmäinen suomalainen NHL-joukkueen kapteeni, joka nähdään Stanley Cupin finaaleissa.

Florida pyyhkäisi Carolinan tieltään puhtaasti 4–0. Panthers voitti sarjan kaikki ottelut yhden maalin erolla. Todella niukasti pudotuspeleihin selvinnyt Florida jyräsi aiemmin tieltään Bostonin ja Toronton, jotka lukeutuivat idän suuriin mestarisuosikkeihin.