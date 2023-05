Kommentti: 70 miljoonan NHL-mies joutui nöyryyttävään tilanteeseen – takoo nyt käsittämätöntä jälkeä

Sergei Bobrovskin järisyttävät numerot kertovat kaiken. Jos Bobrovski, Matthew Tkachuk ja Aleksander Barkov jatkavat tätä rataa, Floridalle on vaikea löytää pysäyttäjää, kirjoittaa IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

30-vuotias farmiveskari Alex Lyon torjui Florida Panthersille runkosarjan lopulla isoja voittoja ja starttasi myös pudotuspelit joukkueen maalilla.

Pelipaikkansa – loukkaantumisten siivittämänä – menettänyt Sergei Bobrovski, 34, istui vaihtoaitiossa kuittaamassa 12 miljoonan dollarin vuosipalkkaansa. Tilanne oli kiusallinen kaikkien osapuolten kannalta.

Bobrovski, 34, pelaa neljättä kauttaan seitsenvuotisesta ja 70 miljoonan dollarin sopimuksestaan. Hänen on harvoin jos koskaan voinut sanoa olevan tuon arvoinen.

Tili syö palkkakatosta reilut 12 prosenttia.

Nyt, tärkeimmällä mahdollisella hetkellä, Bobrovski on ollut sen ja enemmänkin arvoinen. Hän on kirjoittamassa vähän samantyyppistä tarinaa kuin Carey Price pari vuotta sitten Montrealissa. Jo menneen talven lumeksi julistettu maalivahtitähti on hilaamassa joukkuettaan loppuotteluihin.

Bobrovski on kevään pudotuspeleissä aloittanut 11 ottelua ja pelannut 12:ssa torjuen yhdeksän voittoa. Päästettyjen maalien keskiarvo on 2,32 ja torjuntaprosentti hurja 93,1.

Mikä ällistyttävintä, tilastopalvelu Evolving-Hockeyn mallinnusten mukaan Bobrovski on pudotuspelien 12 ottelussaan päästänyt 17,38 maalia vähemmän kuin mitä vastustajan luomista maalipaikoista olisi "pitänyt" syntyä.

Sergei Bobrovski venyi jättitorjuntaan Teuvo Teräväisen maalipaikassa varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa.

Kääntäen voidaan toki itsestäänselvästi todeta, että esimerkiksi Carolinan tehokkuus on nyt jäänyt pahasti piippuun eikä se ole kuin pompuista tai senteistä kiinni, että sarja olisi 1–1 tai jopa 2–0 Hurricanesille.

Rod Brind'Amour on piiskannut joukkonsa jo pidemmälle kuin moni saattoi runkosarjan heikon lopun jälkeen odottaa. Maaleja ja tehoja on tullut laajalta rintamalta, mutta joukkueella on kiistatta ikävä Andrei Svetshnikovia (64, 23+32) ja vain viisi ottelua pelannutta Max Paciorettya (3+0).

Siirtorajalla Carolina tyytyi vahvistamaan joukkuettaan maltillisesti. Hyökkääjähankinta Jesse Puljujärvi oli arpakortti, joka ei tuonut voittoa: suomalainen ei ole tehnyt maaliakaan ja istuu nyt katsomossa.

Isoimmin siirtorajalla merkkejä keskelle lyöneet joukkueet ovat kaikki toki jo pihalla, mutta nyt on helppo kysyä, olisiko Carolinan kuitenkin kannattanut olla aggressiivisempi?

Jokainen ymmärtää, mitä keskimäärin lähes 1,5 maalia per peli pelastava maalivahti tarkoittaa äärimmäisen tiukkojen marginaalien pudotuspeleissä.

Jos Bobrovski, vastustajat raivon partaalle ajava supertähti Matthew Tkachuk ja hitaan alun jälkeen huippuvireeseen yltynyt Aleksander Barkov jatkavat samalla tasolla, Floridalle on vaikea löytää pysäyttäjää.