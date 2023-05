120 minuuttia täynnä! Aleksander Barkov ja Sebastian Aho vahvasti esillä – NHL:n suomalaistähtien kohtaamisesta tuli maraton

Käärijä soi nyt myös Carolinan kotiareenassa.

Carolina Hurricanes ja Florida Panthers ovat vääntäneet pudotuspelisarjansa avausottelua jo kahden pelin edestä.

Täynnä on 120 minuuttia, ja peli on tilanteessa 2–2. Ottelu on jo molempien seurojen historian pisin. Kello on Raleigh’ssa jo yli 1 yöllä.

Ottelun peliaikakuningas toistaiseksi on Panthersin Brandon Montour pelattuaan 50.18. Hyökkääjistä eniten on pelannut Carolinan Sebastian Aho (39.25). Floridan Sergei Bobrovskilla on 54 torjuntaa, Carolinan Frederik Andersenilla 44.

Panthersin Ryan Lomberg teki jo heti jatkoajan alussa maalin, mutta osuma hylättiin, sillä Colin White osui maalivahdin alueella Anderseniin ja esti tanskalaisen torjuntayrityksen.

Carolina meni johtoon avauserän lopussa ylivoimalla. Sebastian Aho tarjosi Seth Jarvisille, joka pamautti kiekon häkkiin.

Jarvisin maali syntyi Marc Staalin vapauduttua juuri jäähyaitiosta. Carolina ehti pelata yli minuutin myös kahden miehen ylivoimaa, kun Aaron Ekblad lähti alivoimalla poikittaisesta mailasta Staalin seuraksi jäähyaitioon. Panthersin päävalmentaja Paul Maurice poltti päreensä ja raivosi tuomareille vielä erätauon alettuakin.

Toisessa erässä Floridalle ei vihelletty jäähyjä, Carolina sai kaksi.

Panthers ei hyödyntänyt ylivoimiaan mutta teki 5-5-pelissä kaksi maalia reiluun kahteen minuuttiin. Kapteeni Aleksander Barkov oli mukana molemmissa.

Ensimmäisen hän täräytti itse ja tuuletti omalla mittapuullaan todella villisti. Toisen maalin teki Carter Verhaeghe napakalla rannelaukauksellaan, johon Barkov sai kakkossyötön.

Carolina oli kolmannessa erässä niskan päällä ja sai Stefan Noesenin lavasta tasoituksen. Hallinta ei tuonut kuitenkaan voittomaalia. Passivoituneen Floridan maalivahti, huippukevättä torjuva Sergei Bobrovski venyi Panthersin maalilla isoihin pelastuksiin.

Suomen euroviisuedustajan Käärijän Cha Cha Cha -kappale murtautui Pohjois-Amerikkaan Dallas Starsin isännöimässä seiskapelissä Seattle Krakenia vastaan. Kappaletta soitettiin nyt myös viiden suomalaispelaajan edustaman Hurricanesin kotiottelun pelikatkolla.

