Vegasissa melkoinen härdelli – Roope Hintz keskittyy ”bisnekseen”: ”Nyt ei ole mitään muuta”

Roope Hintz ja Dallas Stars kohtaavat Vegas Golden Knightsin.

Las Vegas

Syntien kaupungissa tapahtuu.

Sadattuhannet ihmiset vyöryvät kirjaimellisesti radalle, kun Pohjois-Amerikan suurin elektronisen musiikin festivaali Electric Daisy Carnival järjestetään Las Vegas Motor Speedwaylla.

Kun vielä syksyn F1-kisa on aiheuttanut massiivisia tietöitä keskustan alueella, ruuhkat Vegasissa ovat melkoisia ja saavat paikalliset taksikuskit pyörittelemään päitään.

Viikonlopun suurtapahtumia ovat myös Vegas Golden Knightsin isännöimät läntisen konferenssin ensimmäinen ja toinen konferenssifinaali.

Sarja alkaa perjantai-iltana eli lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Vegas tunnetaan yhtenä suosituimmista vieraspelikohteista. Mutta nyt pelaajilla ei ole aikaa ylimääräisille shoppailukierroksille, muusta tarjonnasta nauttimiselle tai ylipäätään yli 30 asteen helteessä pyörimiselle.

– Runkosarjassa käydään yleensä katsomassa jotain show’ta. Nyt ei ole mitään muuta kuin pelit ja hotellilla oloa, Dallasin tähtisentteri Roope Hintz sanoi IS:lle.

– Bisnestä, Hintz hymähti.

Tunnelma on Vegasissa katossa.

Hintz on loistanut pudotuspeleissä ja tehnyt siinä sivussa 19 pistettä kymmenessä ottelussa. Tehot ovat vähitellen avanneet hänen tasoaan pelaajana myös suuremmalle yleisölle, ja peliä edeltävänä päivänä hänet oli valittu lehdistötilaisuuteen pohjoisamerikkalaisen median grilliin.

– Ehkä vähän on nyt enemmän mediahommia, mutta en tiedä muuten. En hirveästi seuraa itse mitään, Hintz sanoi lisääntyneestä huomiosta.

Dallas löi toisella pudotuspelikierroksella Seattlen seitsemän ottelun kovassa sarjassa.

Nyt vastaan tulee vähän samantyyppinen mutta pykälän kovempi joukkue.

– Vegasilla on vähän enemmän nimimiehiä, mutta he pelaavat aika samalla lailla, neljällä kentällä. Kova joukkue. Ei heillä turhaan ole toiseksi eniten pudotuspelivoittoja sinä aikana, kun ovat olleet mukana sarjassa.

Hintzin viittaamassa tilastossa kärjessä on Tampa Bay 61 voitollaan ennen Vegasia (46), Coloradoa (43), Bostonia (37) ja Dallasta (33).

Vegas ei ole perinteisin kiekkopitäjä, mutta sen kotiottelut on tunnettu tunnelmastaan. Kiekkoseura on aidosti iso juttu paikallisille – ja tietysti show on kunnossa.

– Voin vain kuvitella meiningin pleijareissa. Täällä on niin hyvä fiilis aina runkosarjassakin. Tykkään kyllä siitä.

Roope Hintz johtaa Dallasin hyökkäystä.

Dallasin viime sarjassa Seattlea vastaan ei nähty ylilyöntejä – toisin kuin Vegasin ja Edmontonin taisteluissa.

– Jotain klippejä näin, mutta niissä oli aina tietyt samat kaverit mukana. Sitä se välillä on, kuuluu pleijareihin.

Dallas voitti runkosarjassa kaikki kolme keskinäistä kohtaamista, joista kaksi jälkimmäistä vasta rankkareilla.

– Meillä on hyvä pala voittaa.