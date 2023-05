Loistouutinen! Suomalaistähti palaa kokoonpanoon

Teuvo Teräväinen pääsee vihdoin aloittamaan pudotuspelit.

Carolina Hurricanesin hyökkääjävirtuoosi Teuvo Teräväinen on näillä näkymin kaukalossa, kun Carolina avaa NHL-jääkiekon itälohkon loppuottelusarjan Florida Panthersia vastaan yöllä Suomen aikaa. Carolinan valmentaja Rod Brind'Amour kertoi joukkueen aamujäiden jälkeen, että käsivammasta toipuneen Teräväisen tilanne näyttää hyvältä.

– Hänen pitäisi kyllä olla valmis pelaamaan. Hän viittasi siihen eilen, ja tänään aamujäillä näytti hyvältä. Joten kyllä hänet on saatava mukaan, Brind'Amour jutteli Hurricanesin tiedottajan Walt Ruffin mukaan.

Teräväisen käsi murtui pudotuspelien ensimmäisen kierroksen toisessa ottelussa New York Islandersia vastaan neljä viikkoa sitten. Käsi on leikattu, ja toipuminen on edennyt odotettua nopeammin.

Konferenssifinaalisarjan 1. peli Carolina–Florida alkaa klo 3 Suomen aikaa. Neljällä voitolla pääsee NHL:n loppuottelusarjaan.