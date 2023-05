NHL-tuomio: Suomalainen valmentaja voittaa taas Stanley Cupin? Uskomaton tilanne Amerikassa

NHL-tuomiossa pureudutaan pudotuspelien tapahtumiin.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Miro Heiskanen loistaa pudotuspelien peliaikakuninkaana (28.15). Seiskapelissä Seattlea vastaan Heiskasen esitys hipoi täydellisyyttä, vaikka kuorma oli järisyttävä: 32.07 ja viisi vaihtoa, jotka kestivät vähintään minuutin ja 50 sekuntia. Dominantti esitys. Vain maali jäi puuttumaan, vaikka ylärauta kilahti avauserässä. Pari maalia Vegasin verkkoon ei tekisi pahaa finaalihaaveelle.

Puheenaihe

Sun Belt Showdown. Kanadassa tai perinteisillä kiekkomarkkinoilla ei juhlita tänäkään vuonna, vaan kannu saunoo auringossa. Carolina, Dallas, Florida tai Vegas eivät ole tunnettuja jääurheilustaan. No, tämä on modernia ja tulevaisuutta, koska eihän lunta ole kohta enää muutenkaan missään.

Jesperi Kotkaniemi on tehnyt toistaiseksi pudotuspeleissä kolme maalia ja syöttänyt kolme.

Suomalainen

Huomio on itseoikeutetusti keskittynyt kolmeen suomalaiseen ykkössentteriin konferenssifinaaleissa. Carolinan ja Floridan sarjassa nähdään myös taustalla kiinnostava ja sarjan lopputuloksen kannalta tärkeä kamppailu: onnistuuko Jesperi Kotkaniemen vai Anton Lundellin ketju tekemään enemmän tulosta?

Farssi

Arizonassa Phoenixin seudulla syntyneistä Tage Thompsonista ja Matthew Tkachukista sekä osavaltiossa kasvaneesta Auston Matthewsista saisi kasattua aikamoisen tuomiopäivän hyökkäysketjun. Tyly tuomiopäivä koitti myös Arizona Coyotesille, kun Tempen areena- ja viihdekeskushanke kaatui paikallisten äänestyksessä ja vieläpä melko murskaavasti. Äänestyspäivän äänenpainot Coyotesin omistajaportaasta ja NHL:stä olivat todella murheellisia, mutta jo seuraavana päivänä alkoi lisääntyä puhe siitä, että taas kerran Coyotesille etsitään uutta kotia nimenomaan Arizonasta.

Auston Matthews ja Matthew Tkachuk kamppailivat toisella kierroksella toisiaan vastaan.

Yllätys

Vähän väkinäinen veto tähän paikkaan, mutta nostetaan silti yllätykseksi molempien kanukkijoukkueiden putoaminen, koska uskoin naiivisti jopa Edmontonin ja Toronton keskinäiseen välienselvittelyyn finaaleissa. Ei riittänyt kummallakaan tälläkään kertaa. Katse kääntyy molemmissa seuroissa paitsi johtaviin pelaajiin myös ennen kaikkea valmennukseen. Oilersin Jay Woodcroft ja Leafsin Sheldon Keefe olivat helisemässä. Konferenssifinaaleista tuli konkarikoutsien näytös.

Sami Hoffrén

Tähti

Jack Eichel on pannut tuulemaan uransa ensimmäisenä pudotuspelikeväänä. Buffalon nutussa kevättanssit olivat toiveunta, mutta Vegasissa Eichel loistaa ritariarmeijan ykköstykkinä. Entistä nemesistään Connor McDavidia vastaan Eichel pani näytöksen pystyyn. Tällä hetkellä Eichel keikkuu pistepörssin kuudentena: 11 peliin kuusi maalia ja 14 pistettä.

”Tykkäättekö tästä näytelmästä”, voisi kysyä Jack Eichel.

Puheenaihe

Mitä tapahtuu Torontossa? Vai tapahtuuko mitään? Yhden ottelusarjan voittaminen ei lämmitä pätkääkään kiekkouniversumin kuumimmassa painekattilassa. Leafsin putoaminen toisella kierroksella on panostuksiin ja odotuksiin nähden paha kyykkäys. Leafsin GM:n Kyle Dubasin päätöspressi oli kovaa seurattavaa. Podiumilla puhui mies, joka näyttää olevan tauon tarpeessa.

Suomalainen

Konferenssifinaaleissa jäällä nähdään poikkeuksellisen suuri määrä suomalaisosaamista, mutta myös vaihtopenkin takana on härmäläistä kiekko-osaamista. Florida Panthersin apuvalmentaja Tuomo Ruutu kirjoittaa parhaillaan melkoista tarinaa. Pelaajauransa jälkeen Ruutu, 40, on vähin äänin rakentanut valmentajapolkuaan NHL:ssä. Ruutua lukuun ottamatta Panthersin valmennus meni täksi kaudeksi kokonaan uusiksi.

Tuomo Ruutu valmentaa toista kauttaan Floridassa. Viime vuonna Stanley Cupia juhli Coloradon maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila. Onko taas suomalaisvalmentajan vuoro?

Farssi

Arizona Coyotesin piti saada uusi pyhättö, mutta areenahanke kaatui. Uskomatonta veivausta vuodesta toiseen saman organisaation ympärillä. No, eiköhän NHL jälleen kerran veivaa jonkun hätäavustusliikkeen, jotta seura saa ongelmista huolimatta jatkaa samassa kylässä.

Yllätys

Neljän etelän joukkueen eteneminen konferenssifinaaleihin ei ole katsojalukujen näkökulmasta ihannetilanne NHL:lle. Asetelmasta kertoo paljon se, että kärkinelikon pohjoisin seura on Vegas Golden Knights.

Ville Touru

Tähti

13 peliä, 19 pistettä (9+10). Koko NHL:n tämän hetken ykköspyssy Roope Hintz pelaa veret seisauttavaa kevättä. Jos Dallas menee finaaleihin, Hintz voi hätyytellä jopa kaikkien aikojen suomalaista yhden kevään piste-ennätystä, joka on Jari Kurrin 31 pinnaa vuosilta 1985 ja 1988.

Nokian mies rynnii kohti Conn Smythe Trophya.

Puheenaihe

Carolina–Florida-sarjasta on monellakin tavalla kovat odotukset. Suomalaisten ykkössentterien kohtaamisen lisäksi sarja on kutkuttava myös pelillisesti. Molempien suuri vahvuus on sähäkkä karvaus- ja riistopelaaminen. Kummalla se toimii nyt paremmin? Kyttäilyä tuskin on luvassa.

Suomalainen

Konferenssifinaaleissa nähdään 13 suomalaista. On kolme ykkössentteriä, ykköspakkia ja mitä kaikkia herkkuja. Uskomaton tilanne! Ero länsinaapuriin on melkoinen. Ruotsalaisia mukana on enää kolme: Vegasin William Karlsson, Floridan Gustav Forsling ja Carolinan Jesper Fast. Tämä kevät meni Suomelle.

Farssi

Toronton ympärillä on nyt sellainen tunnelma, että jotakin isoa on pakko tehdä – ja tehdään. Seurapresidentti Brendan Shanahan, GM Kyle Dubas, päävalmentaja Sheldon Keefe vai ydinnelikko Matthews, Marner, Tavares, Nylander. Sama poppoo tuskin tulee enää syksyllä takaisin. Helppoja ratkaisuja tässä ei ole.

Yllätys

Molemmat sarjat, Carolina–Florida ja Vegas–Dallas, ovat ennakolta huipputasaisia. Neljästä jäljellä olevasta joukkueesta käytännössä kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus Stanley Cupiin, ja jokaisen kohdalla se olisi samaan aikaan yhtä yllättävää ja ei-yllättävää. Melkoiset pudotuspelit.